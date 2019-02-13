İçişleri Bakanı Soylu'dan Önemli Açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yirmidört TV kanalında Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu'nun açıklamaları haberimizin devamında...

"500 BİNDEN FAZLA FETÖ GÖZALTISI YAPILDI"

500 binin üzerinde FETÖ gözaltısı yapıldı, 30 bin civarında da tutuklu var içeride. Kemal Kılıçdaroğlu bu işin vahametini anlayacak kapasitede değildir. Türkiye buradan geri dönerse ortada ne cumhuriyet ne topraklarımız kalır. CHP'nin oklarının işlevi de değişir.

"1 MİLYON 150 BİN DİJİTAL VERİYİ ÇÖZDÜK"

"Biz FETÖ ile alakalı 1 milyon 150 bin dijital veriyi çözdük. Bu kapasite dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Gaybubet evleri, ByLock, mahrem imamlar... hepsine operasyon yapıyoruz. İtiraflar üzerinden de operasyon yapıyoruz"

"FETÖ OKULLARDAN MİLYAR DOLAR KAZANIYOR"

FETÖ, ABD'deki okullarından ve derneklerinden yılda 1 milyar dolar kazanıyor.

"FETÖ İSTİHBARİ ÖRGÜTTÜR"

FETÖ sadece bir terör örgütü değildir, aynı zamanda istihbari bir örgüttür. İstihbari örgüt aynı zamanda en tehlikeli örgüttür

"ŞU ANDA HERKES RAHAT"

Terör arttıkça etnik nefretleşme artıyor. Şu anda herkes rahat...

"HDP, CHP, İP ve SP İLE İTTİFAK YAPIYOR"

HDP, CHP, İP ve SP ile ittifak yapıyor. Biz şehit ailelerine, dağlara kaçırılıp, tecavüz edilen kız çocuklarına ne diyeceğiz? Türkiye'de cumhuriyet değerlerine sahip olduklarını söyleyenler de bunların peşinden gidiyor...

"KABAHATİ CHP'DE BULURUM"

Plan Bütçe Komisyonunda bir HDP'li vekil "Sizin işgal askerleriniz, polisleriniz" dedi. Bunu onu söylettiren Kandil olsa da ben bunun kabahatini CHP'de bulurum. Onların Meclis'e girmesi için o kadar mücadele verdiler ki...

"SEZAİ TEMELLİ'NİN İTTİFAK AÇIKLAMASI KANDİL'DE YAZILDI"

"Sezai Temelli'nin ittifak açıklaması Kandil'de mi yazıldı? sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kandil tabi, nereden gelecek başka. Sezai Temelli'nin kendi fikrini söylemeye hakkı var mı?" cevabını verdi.

"TEPE YÖNETİCİ ÖRGÜT PKK'DIR"

Doğu ve Güney Doğu'daki terör örgütlerinin tepe yöneticisi PKK'dır. MLKP, MKP, DHKP-C'nin başı PKK'dır. ABD yanlış bir iş yaptı, Avrupa da buna sessiz kaldı. PKK, Suriye-Irak hattını terör laboratuvarına çevirdi.

"MİLLETVEKİLİ DE OLSAN APO İÇİN YÜRÜYEMEZSİN"

HDP'li vekiller Apo'nun serbest kalması için yürümek istiyor. Bugün 9 ilde de yürüyemediler. Apo hem PKK'nın hem de PYD'nin başkanı. Bunların tüzükleri birbiriyle aynı. Milletvekili de olsan Apo için yürüyemezsin.

"KÜRDİSTAN'DA BİZ KAZANACAĞIZ"

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye oy kaybettireceğiz" açıklaması ile kurdukları ittifaktaki rollerini anlattı.

"HDP PKK'NIN SİYASİ KOLUDUR"

Türkiye'de kendini sosyal demokrat zannedenler kayyum atamalarına karşı çıkıyor. HDP bana göre PKK'nın siyasi koludur. Bu açık ve nettir. Terör örgütüyle iltisaklı hangi aday olursa hukuken gereği neyse o yapılır.

"BUNLAR MİLLETVEKİLİ DEĞİL, PİYON"

Kandil'de verilen kararları HDP hayata geçiriyor. Bunlar milletvekili değil, piyon. Bunların kendilerine ait şahsiyetleri de yok. Ahmet Türk'ü gördük. 14-15 yaşındaki çocuğa sigarasını yaktırdı...

"HDP'NİN TERÖRÜ KINADIĞINI HİÇ DUYDUNUZ MU?"

Terörle iş birliği içinde olunca legalliği tartışılır. HDP'nin terörü kınadığını hiç duydunuz mu? Neyin tartışmasını yapıyoruz? HDP, PKK'nın siyasi koludur. Bunları tartışmayacaksak neyin mücadelesini veriyoruz?Her vekilleri talimata göre hareket eder.

"18 TON EROİN YAKALADIK"

Uyuşturucu ile mücadeleyi anlatıyor: 18 ton eroin yakaladık...

"ALMANYA VE İNGİLTERE'DE PKK ALEYHİNE KARARLAR ALINDI"

Almanya'da, İngiltere'de PKK aleyhinde kararlar alındı. FETÖ konusunda bir şey diyemem ama PKK/PYD konusunda ortak kanaat oluştu. FETÖ'yü tehdit olarak görmeleri ise 15 Temmuz'dan çok daha ileride...

"KAÇAK SİGARANIN ÖNÜNÜ KESTİK"

Türkiye'ye giren kaçak sigaranın oranı yüzde 21 - 21 buçuktu. Bu rakam yüzde 5 buçuğa düştü. Türkiye'nin bu durumdan geliri 4 milyar dolar. Yaptığımız yol kontrolleriyle kaçak sigaranın önünü kestik...

"PKK KİMYASAL UYUŞTURUCU LABORATUVARI KURDU"

PKK bölgedeki tüm aktörlerle iş birliği yapıyor. Özellikle istikrarsız alanlarda PKK kimyasal uyuşturucu laboratuvarları kurdu...

"KODLAMA EĞİTİMİNİ ZORUNLU HALE GETİRDİK"

Ağrı'da anaokullarına kodlama eğitimini zorunlu hale getirdik. Bir taraftan teröristle bir taraftan terörizmle mücadele ediyoruz...

"53 BİN ÖĞRENCİ KODLAMA EĞİTİMİ ALDI"

Şu anda Ağrı'da 53 bin öğrenci kodlama eğitimi almış durumda. Biz o gençlerin geleceğine uzanıyoruz. Onları okuldan devşirip PKK'ya katmaya çalışanların önüne set kuruyoruz.

"1 HAFTA DAHA KALSAM PKK'LI OLACAKTIM

Yanıma gelen bir genç, "Annem beni dayımlara gönderdi, 1 hafta daha yanlarında kalsam PKK'lı olacaktım" dedi.

"2 YILDA 320 TERÖRİST TESLİM OLDU"

Şu anda teröristler inlerine girmiş durumda ve dışarı çıkamıyorlar. Son 2 yılda 320 terörist teslim oldu.

"AĞRI ŞANZELİZE AYARINA GELDİ"

HDP'li belediye zamanında Ağrı'nın tamamı çöp kokuyordu. Burnumuzu tutarak yürüyorduk. 1,5 yıl içinde Ağrı Cumhuriyet Caddesi, Şanzelize ayarına geldi. En önemli markalar artık orada. Bu durum vatandaşın yüzüne yansımış...

"TUNCELİ'DE OTELLERDE YER BULUNAMIYOR"

Büyük dönüşüm geçiren Tunceli'yi ve bölge illerini anlatıyor: Tunceli'de otellerde yer bulunamıyor, Doğu Ekspresi'ne bilet bulunamıyor...

"81 İLDE ÜNİVERSİTE VAR"

Çocukluğumuzda, "Doğu'nun makus tarihi değişmediği sürece terör bitmez" deniyordu. Türkiye, 16 yılda Doğu ve Güney Doğu'nun makus tarihini yendi. Artık 81 ilde üniversite var. Doğu ile Batı arasında artık fark yok...

"PKK'NIN KAMUYA SIZMAYA ÇALIŞAN FAALİYETLERİ VAR"

PKK/PYD'nin Avrupa, Suriye, Irak, İran ve başka ülkelerde yapılanmaları var. Bunların lojistik, finansal, beşeri ayakları var. Kamu kuruluşlarına sızmaya çalışan, uluslararası lobi faaliyetleri yapan kuruluşları var.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA