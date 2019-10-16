İbrahim Kalın: DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değil

Kalın'ın açıklamaları şöyle:
Öncelik her şeyden önce sahadaki askerimizin güvenliğidir. Barış Pınarı Harekatı eş zamanlı olarak birçok oyunu bozmuştur, çıkarttıkları gürültü bu nedendendir.
Sahada ve masada güçlü stratejileri hayata geçireceğiz. Harekat planlandığı şekilde devam etmektedir. PKK uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.
Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayrı tutuyoruz. DEAŞ'la mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye uğratmayacağız. YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük.
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