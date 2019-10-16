İbrahim Kalın: DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Planı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kalın, "DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değil" dedi.