İBB'de bir istifa daha!

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı.

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kutlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.

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