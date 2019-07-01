Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99735
ALTIN
252.644
DOLAR
5.6322
STERLIN
7.1061
EURO
6.3881
Diyanet Kurban Bedelini Açıkladı!
Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!
Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!
Sahte video oyunlarının kurbanı olmayın!
Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır? Youtube Telif Hakları Nedir?

İBB'de bir istifa daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü yürüten Kasım Kutlu istifa ettiğini duyurdu.

İBB'de bir istifa daha!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü yürüten Kasım Kutlu istifa ettiğini duyurdu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:39
İBB'de bir istifa daha!

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından son olarak İBB iştiraklerinden Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu görevinden ayrıldığını açıkladı.

Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kutlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan’a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ibb istifa daha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Faik Öztrak’tan Flaş Asgari Ücret ve Zam Açıklaması!
CHP’li Faik Öztrak’tan Flaş Asgari Ücret ve Zam Açıklaması!
İşte RTÜK'e en çok şikayet edilen televizyon kanalı
İşte RTÜK'e en çok şikayet edilen televizyon kanalı
"Direksiyon Eğitmenlerinin Hak Talebi Meclis Gündeminde!"
"Direksiyon Eğitmenlerinin Hak Talebi Meclis Gündeminde!"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim