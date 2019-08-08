İBB Başkanı İmamoğlu, üst yönetimini tanıttı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni yönetimini tanıttı. İmamoğlu yönetim anlayışlarının temelinde topluma hizmet edebilmek olduğunu belirtti. "CHP Genel Başkanımız 7 madde sıralamıştır, bizi de bu anlayışla yola çıkmak mutlu etmiştir" diyen İmamoğlu bu maddelere göre hareket edeceklerini belirtti.
Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı isimler şöyle:
İBB Genel Sekreteri: Yavuz Erkut
İBB Genel Sekreter Yardımcıları: Şengül Altan Arslan, Yeşim Meltem Şişli, İbrahim Orhan Emir, Mehmet Çakılcıoğlu, Murat Kalkanlı, Murat Yazıcı, Turgut Tuncay Önbilgin
İBB Başkan Danışmanları: Murat Ongun, Ertan Yıldız, Yiğit Oğuz Duman
İETT Genel Müdürü: Ahmet Bağış
BELBİM A.Ş: Yücel Karadeniz
BELTUR A.Ş: Ömer Güçlü Şeneler
BİMTAŞ A.Ş.: Nazım Akkoyunlu
Boğaziçi Yönetim A.Ş.: Ethem Pişkin
Enerji A.Ş.: Aslan Değirmenci
İSTAÇ A.Ş.: Ahmet Can Buğday
İSTON A.Ş.: Ziya Gökmen Togay
İsttelkom: Nihat Narin
KİPTAŞ A.Ş.: Ali Kurt
Kültür A.Ş.: Serdal Taşkın
Medya A.Ş: İpek Elif Atayman
Halk Ekmek A.Ş.: Salih Bekaroğlu
Hamidiye A.Ş: Sertaç Nişli
Güvensu: Sertaç Nişli
İSBAK A.Ş.: Bahaddin Yetkin
İSFALT A.Ş.: Burak Sırali
İSPARK A.Ş.: Murat Çakır
İSPER A.Ş.: Banu Saraçlar
Spor A.Ş.: İzzet Renay Onur
Şehir Hatları A.Ş.DF: Sinem Dedetaş
UGETAM: İbrahim Edin
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