İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir atama daha

İBB Başkanı İmamoğlu, göreve geldiğinden beri belediyenin yönetim kadrolarını oluşturmaya devam ediyor. Bugün yeni bir atama daha yapan İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Elif Ayşe Artaman'ı getirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre İmamoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından belediyedeki görevlerinden istifa ettiğini bildiren isimlerin belediye iştiraki şirketlerdeki görevlerinden ayrılmamasına dair başlayan tartışma 18 Temmuz'da sona erdi.

İBB'nin bağlı iştirak firmalarının müdürleri 18 Temmuz'da istifa etmişti.

İmamoğlu, 2 Temmuz tarihinde İstanbul 39. Noterliği aracılığıyla belediye iştiraklerinden yönetimlerinin yenilenmesini ihbarname ile istemişti.

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