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Hulusi Akar'dan dikkat çeken mesajlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı" ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar'dan dikkat çeken mesajlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı" ifadelerini kullandı.

16 Aralık 2018 Pazar 13:24
Hulusi Akar'dan dikkat çeken mesajlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı" ifadelerini kullandı.
 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2017-2018 Faaliyet Yılı Değerlendirme Toplantısı, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başkanlığında düzenlendi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan yardımcılarının da katılımıyla birlikte gerçekleştirilen toplantıya; ordu komutanları, Muharip Hava Kuvvet Komutanı ve Donanma Komutanı ile birlikte 60 General ve Amiral de katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tüm terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içinde olunduğuna vurgu yapılarak, “En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele devam edecek. Kararlı mücadele sonucunda terör örgütünde çok ciddi bir zafiyet, kırılmalar meydana geldi. Bu çerçevede yaptıkları terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde de bunun tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir” ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR |  ANKARA

Son Güncelleme: 16.12.2018 22:30
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