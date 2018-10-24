Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Genelkurmay eski başkanı Hulusi Akar, bedelli askerlik için başvuranların sayısının 672 bin 306 olduğunu açıkladı. Ayrıca yeni askerlik sistemi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni askerlik sistemi için hazırlıkların sona geldiğini belirten Bakan Hulusi Akar, "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyoruz. Hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem de kendi mesleki çalışmalarını yapabilmeleri için bir sistem hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM NEDİR?

Bakan Hulusi Akar, bedelli askerlikte son durum nedir sorusuna ''Bedelli askerlik şuana 672 306 gencimi elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim eden sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Son aldığımız bilgilere göre askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. İhtiyaç olan yerlerde gerekli tedbirler alındı.'' ifadelerini kullandı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni Askerlik sistemi ile ilgilil detaylar da veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ''Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

Hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem de kendi mesleki çalışmalarını yapabilmeleri için bir sistem hazırlıyoruz. Örneğin bir akademisyen yaz tatilinde askere gidebilsin.

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