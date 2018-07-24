Hulusi Akar'dan Bedelli Askerlik 21 Gün Şartı Açıklaması!..

Eski Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı olarak Bedelli Askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda çok tartışılan temel eğitim şartı bir başka deyiş ile 21 gün şartı konusuna da değinen Hulusi Akar '' Temel eğitim olmadan olmaz'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son günlerde sık sık gündemde olan bedelli askerlikte 21 gün tartışması için, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz. Temel eğitim süresi uzar veya kısalabilir, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

KPSScafe.com.tr | Ankara