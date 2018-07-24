Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hulusi Akar'dan Bedelli Askerlik 21 Gün Şartı Açıklaması!..

Eski Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı olarak Bedelli Askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda çok tartışılan temel eğitim şartı bir başka deyiş ile 21 gün şartı konusuna da değinen Hulusi Akar '' Temel eğitim olmadan olmaz'' dedi.

banner396

Hulusi Akar'dan Bedelli Askerlik 21 Gün Şartı Açıklaması!..

Eski Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı olarak Bedelli Askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda çok tartışılan temel eğitim şartı bir başka deyiş ile 21 gün şartı konusuna da değinen Hulusi Akar '' Temel eğitim olmadan olmaz'' dedi.

24 Temmuz 2018 Salı 11:33
Hulusi Akar'dan Bedelli Askerlik 21 Gün Şartı Açıklaması!..

Eski Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı olarak Bedelli Askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda çok tartışılan temel eğitim şartı bir başka deyiş ile 21 gün şartı konusuna da değinen Hulusi Akar '' Temel eğitim olmadan olmaz'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son günlerde sık sık gündemde olan bedelli askerlikte 21 gün tartışması için, "Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz. Temel eğitim süresi uzar veya kısalabilir, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.07.2018 15:42
Anahtar Kelimeler:
21 Gün şartıHulusi AkarBedelli Askerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın
Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın
Bedelli Askerlikle ilgili tüm tartışmalara Erdoğan Son Noktayı Koydu!..
Bedelli Askerlikle ilgili tüm tartışmalara Erdoğan Son Noktayı Koydu!..
Yeni Kararnamelerle 2 Yeni Başkanlık Kuruldu
Yeni Kararnamelerle 2 Yeni Başkanlık Kuruldu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim