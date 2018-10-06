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Hulusi Akar: Terör, terörist bitmeden bu mücadelede asla durmak yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İster tırlarla, ister vagonlarla neyle silah, mühimmat verirse versinler bunun bir sonu olmadığını teröristlerin başındakiler anladı, aşağıdakiler de anlayacak.” dedi.

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Hulusi Akar: Terör, terörist bitmeden bu mücadelede asla durmak yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “İster tırlarla, ister vagonlarla neyle silah, mühimmat verirse versinler bunun bir sonu olmadığını teröristlerin başındakiler anladı, aşağıdakiler de anlayacak.” dedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:31
Hulusi Akar: Terör, terörist bitmeden bu mücadelede asla durmak yok

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailenin Elvankent’teki evinin önünde kurulan taziye çadırına gelen Bakan Akar ve komutanlar, asker üniforması giyen şehidin babası Ömer ve kardeşi Ayhan İnce ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Okunan duaların ardından konuşan Bakan Akar, terörle mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Silahlı Kuvvetlerin, jandarmanın, polis, korucu ve güvenlik güçlerinin bir bütün halinde gece gündüz demeden teröristlerin peşinde olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Bu konuda büyük başarılar kazanılmakla beraber teröristler içeriden ve dışarıdan aldıkları desteklerden, hainlerle yaptıkları iş birliğinden dolayı varlıklarını sürdürüyorlar ama biz de diyoruz ki en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. Durmak, beklemek yok. İster tırlarla, ister vagonlarla neyle silah mühimmat verirse versinler, bunun bir sonu olmadığını teröristlerin başındakiler anladılar, aşağıdakiler de bunu anlayacaklar. Yapılan mücadele çok saygıdeğer bir mücadele.

Şu anda dahi dağda, tepede yurt içinde, yurt dışında bu memleketin kahraman evlatları büyük fedakarlıkla mücadeleyi sürdürdüler, sürdürüyorlar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin, gazilerimizin kanı yerde kalmayacak, mutlaka bunların hesabı soruldu, sorulmaya devam edilecek.”

“Terör, terörist bitmeden bu mücadelede asla durmak yok”

Ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletin egemenliği ve bağımsızlığı için bugüne kadar ne yapıldıysa bundan sonra da aynısının yapılacağını kaydeden Akar, şöyle konuştu:

“Dur, durak yok ve inşallah hep beraber sizlerin güvenine, sevgisine layık olmak için Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerimiz büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdükleri mücadeleyi bundan sonra da sürdürecekler. Sizlerin duası, Allah’ın yardımıyla ve inşallah biz en son teröristi etkisiz hale getirip ‘Terörle mücadele bitti.’ diyeceğiz. Terörist bitecek, mücadele bitecek. Terör, terörist bitmeden bu mücadelede asla durmak yok. Bu konuda azimli, kararlıyız, bu konuda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

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Son Güncelleme: 06.10.2018 09:33
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