Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Genelkurmay eski başkanı Hulusi Akar, bedelli askerlik için başvuranların sayısının 672 bin 306 olduğunu açıkladı. Ayrıca yeni askerlik sistemi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı.

banner396

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Genelkurmay eski başkanı Hulusi Akar, bedelli askerlik için başvuranların sayısının 672 bin 306 olduğunu açıkladı. Ayrıca yeni askerlik sistemi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:55
Hulusi Akar'dan bedelli askerlik ve yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanı Genelkurmay eski başkanı Hulusi Akar, bedelli askerlik için başvuranların sayısının 672 bin 306 olduğunu açıkladı. Ayrıca yeni askerlik sistemi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni askerlik sistemi için hazırlıkların sona geldiğini belirten Bakan Hulusi Akar, "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyoruz. Hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem de kendi mesleki çalışmalarını yapabilmeleri için bir sistem hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM NEDİR?

Bakan Hulusi Akar, bedelli askerlikte son durum nedir sorusuna ''Bedelli askerlik şuana 672 306 gencimi elektronik postayla müracatlarını gerçekleştirdi. Dekontlarını teslim eden sayısı 377 bin 410. Tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Son aldığımız bilgilere göre askerlik şubelerinde sıkışıklık olduğu bilgisini aldık. İhtiyaç olan yerlerde gerekli tedbirler alındı.'' ifadelerini kullandı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni Askerlik sistemi ile ilgilil detaylar da veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ''Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

Hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem de kendi mesleki çalışmalarını yapabilmeleri için bir sistem hazırlıyoruz. Örneğin bir akademisyen yaz tatilinde askere gidebilsin.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Yeni Askerlik Sistemi'nin Detayları... Tek Tip Askerlik Sistemi'nde Neler Var?
Yeni Askerlik Sistemi'nin Detayları... Tek Tip Askerlik Sistemi'nde Neler Var?
Anahtar Kelimeler:
hulusi akar dan bedelli askerlik yeni askerlik sistemi açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'dan Son Dakika MHP İle İttifak Açıklaması!
Erdoğan'dan Son Dakika MHP İle İttifak Açıklaması!
Bahçeli: İstanbul'da aday çıkaracağız
Bahçeli: İstanbul'da aday çıkaracağız
Erdoğan'dan Flaş Af, EYT ve Andımız Açıklaması!
Erdoğan'dan Flaş Af, EYT ve Andımız Açıklaması!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim