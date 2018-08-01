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Hulusi Akar'a Kapatılan Askeri Okul'daki Öğrencilerin Akibeti Soruldu

CHP'li Vekil Avukat Burcu Köksal, Eski Genel Kurmay Başkanı yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri okullardaki öğrencilerin akıbetini sordu.

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Hulusi Akar'a Kapatılan Askeri Okul'daki Öğrencilerin Akibeti Soruldu

CHP'li Vekil Avukat Burcu Köksal, Eski Genel Kurmay Başkanı yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri okullardaki öğrencilerin akıbetini sordu.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:42
Hulusi Akar'a Kapatılan Askeri Okul'daki Öğrencilerin Akibeti Soruldu

CHP'li Vekil Avukat Burcu Köksal, Eski Genel Kurmay Başkanı yeni Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri okullardaki öğrencilerin akıbetini sordu.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili  Avukat Burcu Köksal, TÜrkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na MS Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplamasını isteyerek yazılı soru önergesi sundu.

SORUŞTURMA YAPILMADAN FETÖ'CÜ DAMGASI VURULDU

20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL'den sonra 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okulların kapatıldığını hatırlatan Avukat Burcu Köksal sunduğu soru önergesinde, "Bu okullarda okuyan askeri öğrenciler hiçbir adli ve idari soruşturma geçirmeksizin haklarından mahrum olmuşlardır. Yüreğinde askerlik mesleğine olan sevgisi ile bu okulları tercih eden öğrenciler alınan kararla mağdur olmuştur. Bu öğrencilere hiçbir soruşturma yapmaksızın, hiçbir delile dayanılmaksızın FETÖ'cü damgası vurulmasını doğru buluyor musunuz?" şeklinde soru yöneltti.

ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN HAKLARI İADE EDİLECEK Mİ?

Milletvekili Avukat Burcu Köksal önergesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a şu soruları yöneltti:

"Şahsınızda askeri kökenli bir Bakan olarak bu okullara büyük bir istekle giren, ancak suçsuz yere hakları ellerinden alınan bu öğrencilerle ilgili bir güvenlik soruşturması yaparak masum öğrencilerin mağduriyetine son vererek haklarını iade etmeyi düşünüyor musunuz?"

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarBurcu KöksalAskeri Okullar
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