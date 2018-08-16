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'Hükümet Dolarları 7 Liradan Bozduranları Açıklasın'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Medya Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği yemekye önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında hükümete yüklenen Olağanüstü kurultay tartışması bitti, Artık yerel seçime hazırlanıyoruz diyen Kılıçdaroğlu ayrıca hükümetin 7 liradan dolar bozduranları açıklaması gerektiğini ifade etti.

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'Hükümet Dolarları 7 Liradan Bozduranları Açıklasın'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Medya Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği yemekye önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında hükümete yüklenen Olağanüstü kurultay tartışması bitti, Artık yerel seçime hazırlanıyoruz diyen Kılıçdaroğlu ayrıca hükümetin 7 liradan dolar bozduranları açıklaması gerektiğini ifade etti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 19:27
'Hükümet Dolarları 7 Liradan Bozduranları Açıklasın'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Medya Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği yemekye önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında hükümete yüklenen Olağanüstü kurultay tartışması bitti, Artık yerel seçime hazırlanıyoruz  diyen Kılıçdaroğlu ayrıca hükümetin 7 liradan dolar bozduranları açıklaması gerektiğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaoğlu'nun konuşmasındaki dolar ile ilgili olan kısmı şöyle;

''Erdoğan bir milli kurtuluş savaşından söz ediyor. Savaş halindeysek dolarda bu kadar oynama oluyorsa bu sıradan bir şey değil. Bundan birileri kazanıyor, birileri kaybediyor. Ben 13 maddelik krizle kısa, orta uzun vadede yapılacak mücadeleyi, yol haritasını açıkladım. Benim yol haritası belirlememden Erdoğan müthiş bir rahatsızlık duydu. Döviz baronlarından yana olduğumu söyledi. Ben de şunu söylüyorum, dolar düşükken alanlar, dolar 7 lira olduğu zaman bozduranlar kimler? Bütün bunlar Merkez Bankası'nda, Türkiye Bankalar Birliği'nde ve BDDK da var. Rakamlar toplu olarak verildiği için kişi bazında şu kazandı veya bu kaybetti diyemiyorum. Bunu hükümetin açıklamasını istiyorum.'' dedi.

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Son Güncelleme: 16.08.2018 19:51
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hükümet dolarları liradan bozduranları açıklasın
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