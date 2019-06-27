AĞBABA TBMM GENEL KURULUNDA KONUŞTU



“BUNUN ADI YEREL DARBEDİR. EVREN’İN BİLE AKLINA GELMEMİŞTİR”



“HODRİ MEYDAN, GELİN 3600 EK GÖSTERGEYİ MECLİSTEN ÇIKARALIM”



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, belediye şirketlerinin başına gelecek kişinin başkanlar yerine belediye meclisleri tarafından belirlenmesi yönündeki kararı sert sözlerle eleştirdi Ağbaba, “AKP,Evren'in, Pinochet'in aklına gelmeyen bir yerel darbe yapmaya çalışıyor” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının belediye şirketlerine atama yapma hakkının elinden alınmasını eleştirerek “Anlamıyorum, bu şirketlerde ne var acaba, bu şirketlerde doyamadığınız ne var?” dedi. Ağbaba, 24 Haziran seçimleri öncesi polislere, hemşirelere,öğretmenlere ve din görevlilerine verilen 3600 ek gösterge sözü verildiğini hatırlatarak “Hodri meydan getirin meclise bu sorunu çözelim” ifadelerini kullandı.



ŞİMDİ YENİ BİR DARBEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yaptığı konuşmada “31 Martta her türlü tehdide, her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen İstanbul ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı. Ancak bunu içinize sindiremediniz, Anadolu Ajansının yaptığı rezillikler yetmedi, en son, 6 Mayıs YSK darbesiyle seçimin iptal edilmesine karar verildi; yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu 806 bin oy farkıyla seçimi tekrar kazandı. Şimdi, yeni bir darbeyle karşı karşıyayız. Daha önce hiçbir darbecinin aklına gelmeyen, Kenan Evren'in, Pinochet'in aklına gelmeye bir darbeyi yapmaya çalışıyorsunuz” dedi.



12 EYLÜL’DE,15 TEMMUZ’DA DARBEYE DİRENDİK, BUGÜN DE YEREL YÖNETİM DARBESİNE DİRENECEĞİZ



AKP grubuna seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; “Bunun adı yerel darbedir. Daha önce Van'ın Tuşba'sında darbe yaptınız, kayyum atadınız. Diyarbakır'ın Bağlar'ında aynı şeyi yaptınız. Şimdi, İstanbullular bir yetki vermiş, demişler ki: "Ekrem İmamoğlu, al bu belediyeyi, beş yıl boyunca yönet." Siz "Olmaz." diyorsunuz. Böyle vicdansızlık, böyle haksızlık olur mu? "Belediyenin bir kısmını yönet, bir kısmını yönetme." Diyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin neredeyse yüzde 75'i şirketlere ait. Siz Kenan Evren'e, Pinochet'e rahmet okutuyorsunuz. 15 Temmuz darbecileri ne yapmak istiyordu? Seçilenlerin yetkisini almak istiyordu. Bu kararla ne farkı var? Biz 12 Eylülde darbeye direndik, 15 Temmuzda darbeye direndik; bugün de darbeye direneceğiz. Anlamıyorum, bu şirketlerde ne var acaba, bu şirketlerde doyamadığınız ne var. Ekrem İmamoğlu ne diyor? "Savurganlığa son vereceğim. Hiçbir vakfa, hiçbir kişiye, hiçbir müteahhide İstanbul'u peşkeş çektirmeyeceğim." diyor. Ama maalesef gözünüz doymamış. Bu,karar , demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek” ifadelerini kullandı.



UÇACAKTIK ÇAKILDIK



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı “24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” ifadelerinin yer aldığı konuşmayı meclis kürsüsünden dinletti. Ağbaba, "Cumhurbaşkanlığı sistemi" dediğiniz ama bizim ismine "tek adamlık sistemi" dediğimiz sistem birinci yılını doldurdu. Bakın, Erdoğan ‘yetkiyi verin faizle nasıl uğraşılır’ diyordu? Faiz ne olmuş? 24'ünden sonra faiz yüzde 30'u bulmuş, dolar 6 TL'ye dayanmış, işsizlik yüzde 14 olmuş. Patates, soğan, patlıcan terör örgütü olmuş, "bostan" diye bir terör örgütü icat etmişsiniz, tanzim satışlarda kuyruklar oluşmuş, tarım-hayvancılık batmış, gençler iş bulamıyor yani uçacaktık çakıldık sayenizde” dedi.



1 YILDA KAYSERİ NÜFUSU KADAR İŞSİZİMİZ ARTTI



“Tek adamlığın dış politikada, ekonomide, hukuk düzeninde yaptığı tahribatları biliyoruz. Tek adamlığın çalışma yaşamına getirdikleri ise çok daha büyük problemler yumağı” diyen Ağbaba, “ Türkiye tarihinin en yüksek işsizliğini yaşıyoruz. Kayıtlı işsiz sayımız 4 milyon 500 bine dayandı. Geniş tanımlı işsiz sayımız 8,5 milyon. Katar nüfusunun tam 3 katı kayıtsız işsizimiz var.Geçen yıldan bu yana, tam bir yılda, tek adamlık sisteminde Kayseri nüfusu kadar işsizimiz oluşmuş” ifadelerini kullandı.



AKP’NİN DURUMU: ‘KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER MAHKEMEDE ŞAŞAR’



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 Mayıs ayında yaptığı “Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız.’ifadelerinin yer aldığı konuşmayı meclis kürsüsünden dinletti. AKP Grubunun konuşmayı alkışlaması üzerine Ağbaba, “Alkışlayın, alkışlayın. Şimdi alkışlıyorsanız hodri meydan.Gelin hep beraber önergeyi verelim, sözünüzün eriyseniz,gelip 3600'ü çıkaralım.Öğretmeni, hemşiresini, memurunu, polisini seçim meydanlarında kandırmak kolay, onları kullanmak kolay ama bu yaptığınız ne vicdana sığar ne siyasi ahlaka sığar. Sizin durumunuz “Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar.".Eğer seçmene biraz saygınız varsa 3600'ü getirin,meclisten geçirelim.İnsanların duygusuyla oynamaktan vazgeçin” şeklinde konuştu.



İNFAZ KORUMA MEMURLARINA DA 3600 EK GÖSTERGE VERİLMELİ



Ramazan Bayramında CHP’li milletvekillerinin 30 cezaevini ziyaret ettiğini hatırlatan Ağbaba,infaz koruma memurlarının da üvey evlat muamelesi gördüğünü ve deyim yerindeyse köle gibi çalıştırıldığını İnfaz Koruma Memurlarına da 3600 ek göstergesi verilmesi gerektiğini kaydetti.

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