Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
KPSS Sistemi Değişiyor mu?
Kapat

"Hiçbir İş Yapmadan 32 Bin Lira Maaş ve 3 Maaş İkramiye Alıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, partisinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında "birilerinin kul hakkında bahsettiği şu günlerde 32 bin lira maaş artı 3 maaş ikramiye alanlar var" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir İş Yapmadan 32 Bin Lira Maaş ve 3 Maaş İkramiye Alıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, partisinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında "birilerinin kul hakkında bahsettiği şu günlerde 32 bin lira maaş artı 3 maaş ikramiye alanlar var" ifadelerini kullandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 20:52
"Hiçbir İş Yapmadan 32 Bin Lira Maaş ve 3 Maaş İkramiye Alıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, partisinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında "birilerinin kul hakkında bahsettiği şu günlerde 32 bin lira maaş artı 3 maaş ikramiye alanlar var" ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili Atila Sertel, partisinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, bugünlerde birilerinin kul hakkından söz ettiğini, kul hakkı yemenin çok yanlış olduğunu ve asla yapılmaması gerektiğini ifade etti.

"32 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR İDDİASI" 

Atila Sertel "Devletin malı deniz yemeyen keriz anlayışı vardır, devlet soyulmaktadır. Bu soyguna AKP iktidarı, KİT Komisyonunun AKP'li üyeleri suskun kalmaktadır." diyerek, birçok genel müdür 13 ila 14 bin lira maaş alırken Orhan Çömlek'in hiçbir iş yapmamasına rağmen 32 bin lira maaş aldığını iddia etti. 

Atila Sertel, "Bu maaşla yetinse bir nebze tamam diyeceksiniz. Ama bu maaş ona yetmiyor, 3 maaş ikramiye alıyor. Bununla da yetinilmiyor, kendisine iki tane kredi kartı takdim ediliyor. Bu kartla yaptığı harcamaların da usulsüz olduğu Sayıştay raporlarıyla tespit ediliyor. 2016 yılında yaptığı harcamanın 23 bin 653 lirasının özel harcamalar olduğu ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı. 

Orhan Çömlek'in yurt dışı gezilerinde Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ve TBMM Genel Sekreteri'nin iki katı harcırah aldığını ifade eden Sertel, "Resmi ziyaretlerde bulunduğu ülkeler için aldığı harcırahı bir yana koyuyorum; Puket Adası'na bir şirketin davetlisi olarak gidiyor, şirket bütün masraflarını karşılıyor ama bu şahıs yüzü kızarmadan tutuyor harcırah yazıyor, kurumdan ödenek alıyor." şeklinde konuştu. 

CHP'li Sertel, Sayıştayın raporlarla tespit ettiği başka usulsüzlükler de olduğunu söyledi. 

Orhan Çömlek'in 32 bin lira aldığı kurumdan başka bir yere gönderildiğini belirten Sertel, "Yaptığı usulsüzlüklerden dolayı savcının önüne çıkmıyor bu genel müdür. İktidar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde kurulan Teknopark'ın genel müdürlüğüne atanıyor." ifadelerini kullandı. 

Atila Sertel, KİT Komisyonunun CHP'li üyeleri olarak, eski Marmara Teknokent Genel Müdürü Çömlek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.11.2018 22:19
Anahtar Kelimeler:
hiçbir yapmadan bin lira maaş maaş ikramiye alıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Onur 1 saat önce

Başlığı duzelt

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 1 saat önce

Yiyin yiyin nasıl olsa millet fazlasıyla vergi ödüyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fakir robin hood 1 saat önce

Giyin A.K maskeleri nede olsa sizi gören yok. adil yönetim diyenler ve yöneteceğiz diyenler büyük adamların yalanı da büyük olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
"YÖK'ten Denklik Alamayan 30 Bin Genç İşsiz ve Çaresiz"
"YÖK'ten Denklik Alamayan 30 Bin Genç İşsiz ve Çaresiz"
TBMM'de İntihara Kalkışan İşsize 10 Bin Lira Teklif Eden Vekil Konuştu!
TBMM'de İntihara Kalkışan İşsize 10 Bin Lira Teklif Eden Vekil Konuştu!
"Sağlık Çalışanları Kadro İstiyor"
"Sağlık Çalışanları Kadro İstiyor"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim