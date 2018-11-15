"Hiçbir İş Yapmadan 32 Bin Lira Maaş ve 3 Maaş İkramiye Alıyor"

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, partisinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında "birilerinin kul hakkında bahsettiği şu günlerde 32 bin lira maaş artı 3 maaş ikramiye alanlar var" ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili Atila Sertel, partisinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyeleri birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında, bugünlerde birilerinin kul hakkından söz ettiğini, kul hakkı yemenin çok yanlış olduğunu ve asla yapılmaması gerektiğini ifade etti.

"32 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR İDDİASI"



Atila Sertel "Devletin malı deniz yemeyen keriz anlayışı vardır, devlet soyulmaktadır. Bu soyguna AKP iktidarı, KİT Komisyonunun AKP'li üyeleri suskun kalmaktadır." diyerek, birçok genel müdür 13 ila 14 bin lira maaş alırken Orhan Çömlek'in hiçbir iş yapmamasına rağmen 32 bin lira maaş aldığını iddia etti.



Atila Sertel, "Bu maaşla yetinse bir nebze tamam diyeceksiniz. Ama bu maaş ona yetmiyor, 3 maaş ikramiye alıyor. Bununla da yetinilmiyor, kendisine iki tane kredi kartı takdim ediliyor. Bu kartla yaptığı harcamaların da usulsüz olduğu Sayıştay raporlarıyla tespit ediliyor. 2016 yılında yaptığı harcamanın 23 bin 653 lirasının özel harcamalar olduğu ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.



Orhan Çömlek'in yurt dışı gezilerinde Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri ve TBMM Genel Sekreteri'nin iki katı harcırah aldığını ifade eden Sertel, "Resmi ziyaretlerde bulunduğu ülkeler için aldığı harcırahı bir yana koyuyorum; Puket Adası'na bir şirketin davetlisi olarak gidiyor, şirket bütün masraflarını karşılıyor ama bu şahıs yüzü kızarmadan tutuyor harcırah yazıyor, kurumdan ödenek alıyor." şeklinde konuştu.



CHP'li Sertel, Sayıştayın raporlarla tespit ettiği başka usulsüzlükler de olduğunu söyledi.



Orhan Çömlek'in 32 bin lira aldığı kurumdan başka bir yere gönderildiğini belirten Sertel, "Yaptığı usulsüzlüklerden dolayı savcının önüne çıkmıyor bu genel müdür. İktidar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde kurulan Teknopark'ın genel müdürlüğüne atanıyor." ifadelerini kullandı.



Atila Sertel, KİT Komisyonunun CHP'li üyeleri olarak, eski Marmara Teknokent Genel Müdürü Çömlek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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