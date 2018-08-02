Herkes Birleşti!.. 4 Parti'den Ortak Açıklama!..

ABD'nin Türkiye'ye, İç İşleri Bakanına ve Adalet Bakanına yaptırım uygulama kararı sonrası tüm Türkiye ayağa kalktı. Vatandaşlar yaptırım kararına sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken, resmi makamlardan da ABD'ye rest çekildi. Gece 04:00 civarında tüm siyasiler birleşti ve ortak akılla ortak bir açıklama yaptı.

Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti bir araya gelerek ABD'nin yaptırım uygulama kararına karşın ortak bir açıklama yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın yaptırım uygulama kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partigrupları ortak açıklama yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 4 siyasi parti (AKP - CHP - MHP - İYİ PARTİ) grubundan yapılan ortak açıklamada, "ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz. Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD'nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz" açıklaması yapıldı.