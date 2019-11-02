Her Eve 5 Bin TL Yardım İçin Kanun Teklifi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal tarafından Türkiye'de yaşayan hemen hemen her aileyi sevindirecek bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu. Asgari Geçim Desteği kanun teklifinin detaylarını haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

5 BİN 238 TL'DEN AZ GELİRİ OLAN AİLELERE 5 BİN LİRA YARDIM!

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi neticesinde 5 bin 238 liradan az geliri olan 4 kişilik her aileye, devlet 5 bin lira kadar yardımda bulunacak.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın meclise sunduğu kanun teklifi vatandaş tarafından memnun karşılandı. Nitekim maddi durumu yetersiz olan binlerce aile yapılan bu yardımlarla ayakta kalabilecek.

Teklif kabul edildiği takdirde yoksulluk sınırının altında olan ailelere hane başı destek sağlanacak. Sağlanan bu destekle birlikte ailenin kazancı 5 bin 238 liraya yükselmiş olacak.

İSVİÇRE'DE UYGULANIYOR

Mahmut Tanal teklifin yasalaşması için İsviçre'de temel ihtiyaçlar yardımı her vatandaşa 986 Frank, 4 kişilik bir aile için de 2 bin 110 Frank destek verildiği örneğini de dile getirdi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif kabul edildiğinde her yıl sonu TÜİK tarafından açıklanan yoksulluk sınırı altındaki aile sayısı böylelikle 0 olacak. Teklifle ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ NEDİR?

Mahmut Tanal tarafından TBMM'ne sunulan kanun teklifinin gerekçesi şöyle açıklandı;

1982 Anayasamızın 2'inci maddesi Cumhuriyetimizin Niteliklerini hüküm altına almış ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti olduğu ilkesini değiştirilemez ve degiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler içerisinde yer verilerek korunması sağlanmıştır.

Sosyal devlet ilkesi incelendiginde; Devletin sosyal banşı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören bir anlayış olarak tammlandıgı görülür. Sosyal devlet toplumda yaşayan herkese insan onuruna yaraşır asgari bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan bir devlet anlayışıdır. Anayasa Mahkemesi 26 Ekim 1988 tarih ve K.1988/33 sayılı Kararında sosyal devleti şöyle tanımlamıştır: "Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin, tüm kurumlanyla Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindigi kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir... Anayasa'nın Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verdiği sosyal hukuk devletinin dayanaldanndan birini oluşturan sosyal güvenlik kavramının içerdiği temel esas ve ilkeler uyarınca toplumda yoksul ve muhtaç insanlara Devletçe yardım edilerek onlara insan onuruna yaraşır asgari yaşam düzeyi sağlanması, böylece, sosyal adaletin ve sosyal devlet ilkelerinin gerçekleşmesine elverişli ortamın yaratılması gerekir" Görüleceği üzere; Sosyal Devlet sosyal adalet ve sosyal güvenliği saglamak ve herkes için insan onuruna yaraşır bir asgari hayat düzeyini gerçekleştirmekle, yükümlü devlet olarak ifadesini bulmuştur. Peki Anayasal güvence ile tanınan, sert anayasa özelliğinin gereği olarak degiştirilemez maddeler içerisinde yer verilen Anayasal Sosyal Devlet ilkemizin, toplumumuzda yaşayan bireylerimize ne derece uygulandığı, sosyal devlet ilkesinin gereğinin hangi düzeyde yerine getirildiği konusu tartışmalıdır. Ülkemizde her geçen yıl artan işsizlik sayısı, gittikçe yükselen yoksulluk sınınnın Türk Lirası değeri karşısında, devletimizin görevlerini yerine getirmesi konusunda aldığı tedbirler ve ülkede yaşayanların refah düzeyini arttırma çabaları ne kadar etkili olmaktadır? Devletin Temel Amaç ve Görevleri Anayasamızın 5'inci maddesinde hükmünü bulmaktadır. Bu maddeye göre "Devletin temel amaç ve görevleri,... kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu saglamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerek hazırlamaya çalışmaktır". ödevi devletimizin temel görevleri arasında yer almaktadır.

Anayasamızın Başlangıç bölümünü değerlendirildiğinde; Türkiye Cumhuriyetinin, Dünya milletleri ailesi arasında muasır medeniyetler düzeyi üzerine çıkarılması Anayasamızın ilk cümlelerinde ifadesini bulmaktadır. Sosyal güvenlik, sosyal haklar; bunlar değerlendirildiffinde, Anayasamızın 60'ıncı maddesinin ilk cümlesi "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir." Devamı olan ikinci fıkrasında ise, "Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" emir hükmün yer verildiği görülecektir. Dünya milletleri ailesi arasında, geçim düzeyi yüksek, toplum refahı örnek olan bazı devletlerde sosyal yardım, asgari geçim yardımı gibi konular düzenlenmiş, yasalar ile hüküm altına alınarak, yasaların gereği ilgili devletler tarafından o toplumda yaşayan bireylere sunulmaktadır. Elbet ki, bu durum şanslı olmak değil, devletin görevi ve o devlette yaşayanların devletten o hakları saglamasını talep etme hakkı doğuran hürriyetlerdir. Cırneklendirilecek olursa; İsviçre'de Sosyal Yardım olarak; bu yardıma ihtiyacı olan kişilerin geçimleri Isviçre devleti tarafından sigorta edilmekte, kişilerin ekonomik ve sosyal bağımsalıklannı sürdürmelerini teşvik eden sosyal uyumlan garanti altına alınmaktadır. Sosyal desteği almaya hak sahibi olanlar ise, İsviçre'de sürekli ikamet etmek hakkı bulunan kişilerdir. Isviçre'de temel ihtiyaçlar olarak; Ev, tıbbi ihtiyaçlar ve dişçilik ihtiyaçları, geçim için gerekli temel ihtiyaçlar (yeme içme, bannma, ısınma, kıyafet gibi) sayılmaktadır. İsviçre Devleti bu temel ihtiyaçlar için; kişi başına 986 Isviçre Frangı, 4 kişilik bir ailenin geçim ihtiyacı için 2110 Isviçre Frangı destek sağlamaktadır. Böylece muasır medeniyetler seviyesinde en azından bir hedef oluşturduğu söylenebilir. Diger gelişmiş ülkeler dikkate alınırsa; Isveç, 1980 yılında çıkardığı bir yasa ile cömert ve kapsamı bir sosyal güvenlik sistemini devreye sokmuştur. Bu sistemde ödemeler ortalama bir zaman dilimi boyunca ve cömert miktarda yapılmakta, kişinin kaynaklannın ülkede belirtilen azami kaynağın eşiğinin altında olması aranmaktadır. Ülkemizin de muasır medeniyetler seviyesini aşması Anayasal bir hedef olmakla beraber; sosyal güvenliğin sağlanması aynca devletimize yüklenen ödevler arasındadır. Bunun sağlanması, toplumun, bireylerin refah ve huzurunun artması ve refahın önündeki ekonomik engellerin kaldınlması amacıyla iş bu kanun teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

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