Her 100 kadından sadece 29,7’si istihdam ediliyor!

Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki 30 milyon 695 bin kadından, sadece 10 milyon 723 bininin iş gücüne dahil olduğuna, her 100 kadından sadece 29,7’sinin istihdam edildiğine ve her 100 kadından sadece 34,93’ünün ya bir işte çalışıyor ya da iş arıyor olduğuna dikkat çeken Karabıyık, “Bugün Türkiye’de 1 milyon 614 bin kadın iş arıyor. Ne yazık ki veriler işsizliğin en çok kadınları etkilediğini ve kadınların bütün işsizlik türlerinde erkeklerden daha fazla işsiz kaldıklarını gösteriyor” dedi.

15 ve yukarı yaştaki kadın nüfusun 19 milyon 972’si, yani yaklaşık yüzde 69,2’inin çeşitli nedenlerle iş gücüne dahil olamadığının altını çizen CHP’li vekil, “10 milyon 949 bin kadın ev işleriyle meşgul olması sebebiyle iş gücüne dahil değil. Yani, Türkiye’de çalışabilir yaştaki her 100 kadından yaklaşık biri ev kadını. 2 milyon 696 bin kadın, yaşlılık ya da engel durumu nedeniyle çalışamıyor. 1 milyon 565 bin kadın, iş bulsa hemen çalışmaya başlayabilecek durumda olmasına rağmen iş bulma umudu olmadığı için iş aramaması nedeniyle işsiz sayılmıyor. İş bulma umudu olmadığı için iş aramayan 1 milyon 389 bin kadın da dahil edildiğinde gerçek işsiz kadın sayısı 3 milyon 12 bine,kadınlar arasındaki gerçek işsizlik oranı ise yüzde 24,85’e çıkıyor” açıklamasında bulundu.

Kadınların işgücüne katılımının düşük kalmasında eğitim düzeyinin önemli rol oynadığını ve eğitim arttıkça işgücüne katılımın arttığını kaydeden Lale Karabıyık, “Lise ve altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı yüzde 29 iken, yükseköğretim görenlerde bu oran yüzde 71,6’ya kadar yükseliyor. Aynı şekilde eğitim arttıkça kadınların istihdam oranı da yükseliyor; lise altı eğitimlilerde yüzde 25,4’te kalan istihdama katılım oranı yüksek öğretim mezunlarında yüzde 57,4’e kadar çıkıyor. Ancak, eğitimli kadınlar arasındaki işsizlik oranı da yüksek seyrediyor. Yüksek öğretim mezunu kadın işgücünün yüzde 19,9’u işsiz bulunuyor. Bu oran mesleki ve teknik lise mezunu kadınlarda yüzde 23, lise mezunlarında ise yüzde 18,5 olarak tespit edilmiş durumda. Genç kadınların(15-24 yaş) yüzde 38,2’si ise ne eğitimde ne de istihdamda bulunuyor; yani bu yaş grubundaki 5 milyon 795 bin genç kadından 2 milyon 213 bini ne bir okula gidiyor ne de bir işte çalışıyor” sözleriyle kadın istihdamındaki gerçekleri gündeme taşıdı.

Lale Karabıyık, “Kadınların işgücüne katılımını artırmak için atılması gereken ilk adım; onların erkeklerle eşit eğitim ve iş olanağı kazanmalarını sağlamak olacaktır. Ayrıca kadınlara uygun olabilecek yeni iş alanlarının yaratılması, kadınların istihdamda daha fazla yer almasını sağlayacak; bu da ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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