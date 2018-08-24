hdp li eski milletvekili yunanistan da gözaltında

Hakkında yurtdışına çıkma yasağı bulunan eski HDP milletvekili Leyla Birlik'in Yunanistan'a kaçtığı ve bir polis merkezinde gözaltında tutulduğu bilgisi ajanslara yansıdı.

Yasal olmayan yollardan Yunanistan'a kaçan eski HDP milletvekili Leyla Birlik, Dedeağaç polis merkezinde gözaltında tutuluyor.



Buradan geri gönderme merkezine yollanması beklenen Leyla Birlik'in, sığınma talebinde bulunabileceği iddia ediliyor.



25 ve 26. dönemde HDP Şırnak Miletvekili olan Leyla Birlik hakkında terör örgütü üyeliği, terör propagandası, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından açılmış davalar bulunuyor.



Leyla Birlik 4 Ekim 2016'da tutuklanmış, 4 Ocak 2017'de hakkında yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı. İddialara göre tekrar tutuklanarak cezaevine konulma ihtimalini düşündükçe yurtdışına kaçma kararı aldığı belirtiliyor.

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