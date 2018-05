HDP'nin Milletvekili adayları belli oldu.

Milletvekili seçimlerine 1 aydan biraz fazla süre kala YSK milletvekili adayları için listeleri bugün aldı. Liste teslim tarihinin sona ermesi ile partilerin Milletvekili adayları da belli oldu. İşte HDP'nin Milletvekili adayları:

ADANA 1 TULAY HATIMOĞULLARI

ADANA 2 KEMAL PEKÖZ

ADANA 3 SEVER UZUN

ADANA 4 BARIŞ KARABIYIK

ADANA 5 SONGÜL AYDIN

ADANA 6 ZEYNEL KETE

ADANA 7 BERİTAN ÖNEN

ADANA 8 AHMET KILIÇ

ADANA 9 ROZERİN TOSUN

ADANA 10 İBRAHİM YAKUT

ADANA 11 TÜRKAN BAKIR

ADANA 12 CEMİL ÖZEN

ADANA 13 ZOZAN EFETÜRK

ADANA 14 ÖMER ULUÇAY

ADANA 15 DENİZ VAROL

ADIYAMAN 1 HASAN BASRİ YORULMAZ

ADIYAMAN 2 HAYRİYE KORKMAZ

ADIYAMAN 3 MAHMUT ÖZDEMİR

ADIYAMAN 4 BİRSEN TUNÇ

ADIYAMAN 5 MEHMET SELİM ÖZBEK

AFYONKARAHİSAR 1 NEVİN AYTEKİN

AFYONKARAHİSAR 2 MEMET ŞERİF ÇELİK

AFYONKARAHİSAR 3 BELMA KORAY

AFYONKARAHİSAR 4 MEHMET EMİN GERZ

AFYONKARAHİSAR 5 GÜLSEREN KARATAŞ

AFYONKARAHİSAR 6 İSMAİL YILMAZ

AĞRI 1 BERDAN ÖZTÜRK

AĞRI 2 DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

AĞRI 3 DALHA KAYA

AĞRI 4 KEZİBAN DUMLU

AMASYA 1 HAMZA YILMAZ

AMASYA 2 MİTHAT ÇELİK

AMASYA 3 CEMAL KİRLİ

ANKARA-1 1 FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

ANKARA-1 2 EŞREF KİRAZ

ANKARA-1 3 EMİNE KAYA

ANKARA-1 4 İSHAK KOCABIYIK

ANKARA-1 5 DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK

ANKARA-1 6 GAZİ OTİ

ANKARA-1 7 CENNET AVCI

ANKARA-1 8 CEYHUN AKIN

ANKARA-1 9 DİLEK ERTÜRK

ANKARA-1 10 ERDEM ÖRT

ANKARA-1 11 EBRU DEMİR

ANKARA-1 12 REMZİYE GÜÇLÜ

ANKARA-1 13 ERDAL ATAŞ

ANKARA-2 1 NURAY TÜRKMEN CANLI

ANKARA-2 2 İSTEK USALP

ANKARA-2 3 VAHİDE İLGÜN

ANKARA-2 4 HAYDAR ARSLAN

ANKARA-2 5 İPEK GÜR

ANKARA-2 6 NURHAYAT EMİRE

ANKARA-2 7 MUSTAFA DEMİR

ANKARA-2 8 NİLGÜN YILMAZ

ANKARA-2 9 ROJAN MAMO

ANKARA-2 10 BAHYETTİN BATUR

ANKARA-2 11 ÖMER ÇELİK

ANKARA-3 1 VELİ SAÇILIK

ANKARA-3 2 NAZIM KARAKURT

ANKARA-3 3 ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ

ANKARA-3 4 HAYDAR ÜSTÜNDAĞ

ANKARA-3 5 HÜLYA FIRAT

ANKARA-3 6 MEHMET ZARİF KESİCİLER

ANKARA-3 7 FATMA KOÇYİĞİT ÖNER

ANKARA-3 8 İSMET YALÇINKAYA

ANKARA-3 9 TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN

ANKARA-3 10 FATMA KIZILÖZ

ANKARA-3 11 İLYAS KURT

ANKARA-3 12 YİĞİT ÖZTÜRK

ANTALYA 1 KEMAL BÜLBÜL

ANTALYA 2 DENİZ YILDIRIM

ANTALYA 3 ERDAL GİLGİL

ANTALYA 4 HADİ CİN

ANTALYA 5 NİGAR DURU

ANTALYA 6 İHSAN NERGİZ

ANTALYA 7 FİLİZ ASLAN

ANTALYA 8 VEYSEL AKBOĞA

ANTALYA 9 MERAL GEYLANİ

ANTALYA 10 HAKKI BULUT

ANTALYA 11 HÜLYA HASBAY

ANTALYA 12 ORHAN GÜMÜŞ

ANTALYA 13 HÜLYA BAYAR

ANTALYA 14 SALİH VAROL

ANTALYA 15 GÜLSÜM GÜZEL

ANTALYA 16 BERİVAN TEMEL

ARTVİN 1 RECEP DEMİRCİ

ARTVİN 2 EMİN EKİNCİ

AYDIN 1 FERHAT TUNÇ

AYDIN 2 AYFER DEMİREL

AYDIN 3 DOĞAN AÇIĞ

AYDIN 4 ÖZLEM TUNÇ

AYDIN 5 MEHMET CELAL GÜMÜŞ

AYDIN 6 SEMRA BAŞARAN

AYDIN 7 ŞAHİN KOÇ

AYDIN 8 BAHAEDDİN YAĞARCIK

BALIKESİR 1 NESİBE YÖYLER

BALIKESİR 2 ŞAHİN ÇOBAN

BALIKESİR 3 YURDANUR GÜVEN

BALIKESİR 4 HÜSEYİN GEVHER

BALIKESİR 5 FADİME KAM TEMEL

BALIKESİR 6 HALİL ERSAN BEKÇİ

BALIKESİR 7 ZEHRA BABA

BALIKESİR 8 YAHYA ANIK

BALIKESİR 9 KENAN YAĞIZ

BİLECİK 1 FEHMİ KORKMAZ

BİLECİK 2 MUAZZEZ PARILTI

BİNGÖL 1 ERDAL AYDEMİR

BİNGÖL 2 NİHAT AKSOY

BİNGÖL 3 GÜLİSTAN AZAK

BİTLİS 1 MAHMUT CELADET GAYDALI

BİTLİS 2 ZAHİT MUTLU

BİTLİS 3 SEVDA TABAK YAMAÇ

BOLU 1 KENAN BALTA

BOLU 2 GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU

BOLU 3 RUMET SERHAT

BURDUR 1 BEKİR ÇİÇEK

BURDUR 2 TANER TAŞ

BURDUR 3 İSMAİL GELTURAN

BURSA-1 1 YÜKSEL AKGÜN

BURSA-1 2 AYGÜL SAKLI

BURSA-1 3 MUSTAFA YAĞCI

BURSA-1 4 AYNUR YILMAZ

BURSA-1 5 SAFFET PEHLİVAN

BURSA-1 6 RAİFE GÜVEN

BURSA-1 7 AHMET OKUMUŞ

BURSA-1 8 MEHMET SAİT YÜKSEL

BURSA-1 9 CEMAL HAZAR

BURSA-1 10 ZEKİ SOYUŞEN

BURSA-2 1 MEHMET EMİN ADIYAMAN

BURSA-2 2 METİN KILIÇ

BURSA-2 3 ELİF ÇUBUKÇUGİL

BURSA-2 4 CAHİT KIRKAZAK

BURSA-2 5 İPEK AKMAN

BURSA-2 6 NÜFER OCAKLI

BURSA-2 7 CEMİLE ÖSÜN

BURSA-2 8 MEHMET NEDİM KORKMAZ

BURSA-2 9 KEMAL DOĞAN

BURSA-2 10 SAMET KARGALI

ÇANAKKALE 1 BÜLENT KÖREĞİ

ÇANAKKALE 2 ADİLE YALÇIN

ÇANAKKALE 3 MUSTAFA BİLGİÇ

ÇANAKKALE 4 ZÜBEYİR ÖZKAYA

ÇANKIRI 1 NAZLI ÇOBAN

ÇANKIRI 2 HÜSEYİN YEKTA ERPOLAT

ÇORUM 1 BEKTAŞ İLHAN EKE

ÇORUM 2 HASAN SATILMIŞ

ÇORUM 3 HASAN ÇELİK

ÇORUM 4 ERDOĞAN SERİN

DENİZLİ 1 ŞERİFE YILDIRIM

DENİZLİ 2 NEBİ EBCİ

DENİZLİ 3 AYŞE LEVZAN SÜZÜK

DENİZLİ 4 CEVAT BARİN

DENİZLİ 5 AYŞE ÖZAY

DENİZLİ 6 MUSA AYDIN

DENİZLİ 7 PERİHAN ÜGE

DENİZLİ 8 BİRHAT DEMİR

DİYARBAKIR 1 ADNAN SELÇUK MIZRAKLI

DİYARBAKIR 2 SALİHE AYDENİZ

DİYARBAKIR 3 İMAM TAŞÇIER

DİYARBAKIR 4 REMZİYE TOSUN

DİYARBAKIR 5 HİŞYAR ÖZSOY

DİYARBAKIR 6 SEMRA GÜZEL

DİYARBAKIR 7 GARO PAYLAN

DİYARBAKIR 8 DERSİM DAĞ

DİYARBAKIR 9 MUSA FARİSOĞULLARI

DİYARBAKIR 10 ABDURRAHİM DURMUŞ

DİYARBAKIR 11 MEHMET TEMİZYÜZ

DİYARBAKIR 12 FERDA FAHRİOĞLU AKIN

EDİRNE 1 MURAT AMİL

EDİRNE 2 HANIM GÜZEL

EDİRNE 3 SERDAL ZIMBA

EDİRNE 4 HASAN ATİK

ELAZIĞ 1 CEVDET KONAK

ELAZIĞ 2 SELMA METİN

ELAZIĞ 3 NEVZAT BERİTANLI

ELAZIĞ 4 YAPRAK FİLİZ

ELAZIĞ 5 KUTBETTİN AKAN

ERZİNCAN 1 PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ

ERZİNCAN 2 İBRAHİM BOZKURT

ERZURUM 1 MEHMET KASIM FIRAT

ERZURUM 2 ZELİHA DÜNDAR

ERZURUM 3 FARUK ÇİNAR

ERZURUM 4 SAFET POLAT

ERZURUM 5 CÜNEYT LALOĞLU

ERZURUM 6 BARIŞ KEMALOĞLU

ESKİŞEHİR 1 HÜSEYİN DEMİR

ESKİŞEHİR 2 NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ

ESKİŞEHİR 3 KEREM KESKİN

ESKİŞEHİR 4 İLKAY ABAY

ESKİŞEHİR 5 HÜSEYİN ÖZERDOĞAN

ESKİŞEHİR 6 GÜNAY UYAR

ESKİŞEHİR 7 VEDAT ASLAN

GAZİANTEP 1 MAHMUT TOĞRUL

GAZİANTEP 2 BEDRİYE YORGUN

GAZİANTEP 3 MEHMET KARAYILAN

GAZİANTEP 4 ATİYE OKAY

GAZİANTEP 5 OSMAN DEMİRCİ

GAZİANTEP 6 GÜLER ERAT

GAZİANTEP 7 KEMAL AKBULUT

GAZİANTEP 8 UMUT BARAN

GAZİANTEP 9 MUSA AYDIN

GAZİANTEP 10 FATMA LEBE

GAZİANTEP 11 SELMAN TUTUMLU

GAZİANTEP 12 BİRGÜL YILDIRIM

GAZİANTEP 13 AGİT ERKAN

GAZİANTEP 14 ŞAHAP YILDIRIM

GİRESUN 1 HALİL KARAVELİOĞLU

GİRESUN 2 ALİCAN ÇAKIR

GİRESUN 3 NURİYE PERVİN BAŞER

GİRESUN 4 ŞENEL ÖZTÜRK

GÜMÜŞHANE 1 SEYİT KARTAL

GÜMÜŞHANE 2 YILMAZ TAŞ

HAKKARİ 1 LEYLA GÜVEN

HAKKARİ 2 SAİT DEDE

HAKKARİ 3 ÖZGÜR ZEYDANOĞLU

HATAY 1 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

HATAY 2 HÜLYA KAVUK

HATAY 3 KEREM NALBANT

HATAY 4 FATMA ÖZDEMİR

HATAY 5 SERVET KAVUKOĞLU

HATAY 6 KADRİYE TURHAN

HATAY 7 YILMAZ BAYRAM

HATAY 8 GÜLÜZAR IŞIK ÇAY

HATAY 9 MİTHAT MİRİOĞLU

HATAY 10 NAİM ÖZBEK

HATAY 11 PARAŞİN GÜMÜŞ

ISPARTA 1 MEVLÜT SABUNCU

ISPARTA 2 CELAL ÇİÇEK

ISPARTA 3 AYŞEGÜL KORKUTAN

ISPARTA 4 EBUBEKİR GÖNAN

MERSİN 1 FATMA KURTULAN

MERSİN 2 RIDVAN TURAN

MERSİN 3 ATİLLA GÜNEY

MERSİN 4 FATMAGÜL DEMİRTAĞ

MERSİN 5 MEHMET ŞİRİN KAYA

MERSİN 6 EYLEM GENÇER

MERSİN 7 MEHMET ALIŞ

MERSİN 8 ELİF ASLAN

MERSİN 9 HÜSEYİN GÜR

MERSİN 10 ŞERİF DURMAZ

MERSİN 11 FİLİZ YILMAZ

MERSİN 12 İBRAHİM UZEN

MERSİN 13 REŞAT AŞAN

İSTANBUL-1 1 PERVİN BULDAN

İSTANBUL-1 2 MUSA PİROĞLU

İSTANBUL-1 3 ERKAN BAŞ

İSTANBUL-1 4 EROL KATIRCIOĞLU

İSTANBUL-1 5 SEMA UÇAR

İSTANBUL-1 6 ATİLA ÖZDOĞAN

İSTANBUL-1 7 SULTAN KARASU

İSTANBUL-1 8 TUNCAY GÖKÇE

İSTANBUL-1 9 AYLİN HACALOĞLU

İSTANBUL-1 10 EMRE SARIGÜL

İSTANBUL-1 11 ERTAN HAMİTOĞLU

İSTANBUL-1 12 ŞEHRİBAN ALKIŞ

İSTANBUL-1 13 İSHAK KARAKAŞ

İSTANBUL-1 14 YAŞAR MERAL ÇAKICI

İSTANBUL-1 15 RECEP YILMAZ

İSTANBUL-1 16 NURULLAH İŞLEK

İSTANBUL-1 17 CANSU İREM KALENDER

İSTANBUL-1 18 KUVVET İHSAN LORDOĞLU

İSTANBUL-1 19 ENGİN ARAS

İSTANBUL-1 20 MİHRİBAN DENİZ NAR

İSTANBUL-1 21 SERVET GÜNGÖRDÜ

İSTANBUL-1 22 IRMAK DUMLUPINAR

İSTANBUL-1 23 EYLEM SARUCA

İSTANBUL-1 24 MURAT GÜLENER

İSTANBUL-1 25 TÜLAY AYDIN

İSTANBUL-1 26 VEYSİ YAKLAV

İSTANBUL-1 27 GÜNAY KARAOĞLAN

İSTANBUL-1 28 ALYA AKKUŞ

İSTANBUL-1 29 İLHAN ÇELİK

İSTANBUL-1 30 MELEKFER BORAK TURGUT

İSTANBUL-1 31 MEHMET KARASLAN

İSTANBUL-1 32 KEMAL İŞLER

İSTANBUL-1 33 DÜRDANE BULGAN

İSTANBUL-1 34 EMİNE KARAASLAN ATEŞ

İSTANBUL-1 35 SABRİ AHI

İSTANBUL-2 1 AHMET ŞIK

İSTANBUL-2 2 OYA ERSOY

İSTANBUL-2 3 HÜDA KAYA

İSTANBUL-2 4 MUSTAFA AVCİ

İSTANBUL-2 5 TÜLAY KORKUTAN

İSTANBUL-2 6 ALİRIZA BİLGİLİ

İSTANBUL-2 7 AYŞE BERKTAY

İSTANBUL-2 8 GÜLSÜM AĞAOĞLU

İSTANBUL-2 9 GÜRŞENAY DALVEREN

İSTANBUL-2 10 HASAN ÖZGÜNEŞ

İSTANBUL-2 11 MEHMET GÜLER

İSTANBUL-2 12 LUDMİLLA BÜYÜM

İSTANBUL-2 13 HACER ELÇİN

İSTANBUL-2 14 FENER GÜNANA

İSTANBUL-2 15 CELAL ALPHAN

İSTANBUL-2 16 MUSA KILIÇ

İSTANBUL-2 17 ŞADİ ÖZDEMİR

İSTANBUL-2 18 TÜRKAN BİNGÖL

İSTANBUL-2 19 SERVET GÜZEL

İSTANBUL-2 20 IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA

İSTANBUL-2 21 MEHMET TAYYİP ARSLAN

İSTANBUL-2 22 OZAN ÖZGENLER

İSTANBUL-2 23 DİLBER ASLAN

İSTANBUL-2 24 MUSA DEĞİRMENCİ

İSTANBUL-2 25 DÜRDANE NİLSU YÜRÜR

İSTANBUL-2 26 ADNAN BULUT

İSTANBUL-2 27 MAŞALLAH KÖYSÜ

İSTANBUL-2 28 ROHANİ ÇİÇEKLİDAL

İSTANBUL-3 1 TURGUT ÖKER

İSTANBUL-3 2 DİLŞAT CANBAZ KAYA

İSTANBUL-3 3 HAKKI SARUHAN OLUÇ

İSTANBUL-3 4 ALİ KENANOĞLU

İSTANBUL-3 5 ZÜLEYHA GÜLÜM

İSTANBUL-3 6 ABDULHAKİM DAŞ

İSTANBUL-3 7 ELİF BULUT

İSTANBUL-3 8 CELALETTİN CAN

İSTANBUL-3 9 CANŞAH ÇELİK

İSTANBUL-3 10 FEVZİ GERÇEK

İSTANBUL-3 11 GÜLSEREN KAYA

İSTANBUL-3 12 EKREM BARAN

İSTANBUL-3 13 AYŞE KARADAĞ

İSTANBUL-3 14 MEHMET DALKIRAN

İSTANBUL-3 15 MUAZZEZ TÖRE

İSTANBUL-3 16 AYTEKİN AKDEMİR

İSTANBUL-3 17 PINAR GEZİK

İSTANBUL-3 18 KAZIM ŞAROĞLU

İSTANBUL-3 19 BELÇİM OKTAN

İSTANBUL-3 20 HÜSNÜ TAŞ

İSTANBUL-3 21 SONGÜL BÜYÜKPINAR

İSTANBUL-3 22 SÜLEYMAN ÖZKAN

İSTANBUL-3 23 GÜLFİRAZ SAĞLIK

İSTANBUL-3 24 MEHMET PEKER

İSTANBUL-3 25 DİLEK ULAŞ

İSTANBUL-3 26 ENVER DURSUN

İSTANBUL-3 27 ASLI YAĞCI

İSTANBUL-3 28 RIDVAN ÖZTÜRK

İSTANBUL-3 29 LAİKA TAKA

İSTANBUL-3 30 MESUT ALDAGÜL

İSTANBUL-3 31 ROJDA TAŞDEMİR

İSTANBUL-3 32 SERKAN YILMAZ

İSTANBUL-3 33 BÜSRA BERNA TOPRAK

İSTANBUL-3 34 YUSUF YALVAÇ

İSTANBUL-3 35 ZERRİN OĞLAĞU

İZMİR-1 1 SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

İZMİR-1 2 NURETTİN TURĞAY

İZMİR-1 3 YALÇIN YANIK

İZMİR-1 4 RAHİME TURAN

İZMİR-1 5 HÜSEYİN ÇAĞLAR

İZMİR-1 6 MERVAN SINCAR

İZMİR-1 7 CEYHAN AKAY

İZMİR-1 8 HALİME AKDAĞ

İZMİR-1 9 FERZENDE DENİZ

İZMİR-1 10 ELFESYE NAS

İZMİR-1 11 TAMER AYDIN

İZMİR-1 12 SELMAN YILDIRIM

İZMİR-1 13 KAMURAN AKKUŞ

İZMİR-1 14 HAYRİ ETYEMEZ

İZMİR-2 1 MURAT ÇEPNİ

İZMİR-2 2 İDİL UĞURLU

İZMİR-2 3 AYŞE YILMAZ

İZMİR-2 4 MEHMET AKER

İZMİR-2 5 CEMİLE AYDIN

İZMİR-2 6 SÜLEYMAN GÜNDÜZ

İZMİR-2 7 GÖNÜL AYGÜN

İZMİR-2 8 ORHAN AYHAN

İZMİR-2 9 DERKAY TAN

İZMİR-2 10 MAHSUN KORKMAZ

İZMİR-2 11 BEHİYE ERTAŞ

İZMİR-2 12 EKREM CAN ALAYGUT

İZMİR-2 13 ABDULLAH AKDENİZ

İZMİR-2 14 EDİP KAYA

KARS 1 AYHAN BİLGEN

KARS 2 ARZU MOCO

KARS 3 BİŞAR ALİNAK

KASTAMONU 1 HÜSEYİN GÖKOĞLU

KASTAMONU 2 İSMAİL ÇAVĞA

KASTAMONU 3 AZAT AVCI

KAYSERİ 1 KADRİ ERENER

KAYSERİ 2 EYLEM CENGİZ

KAYSERİ 3 KENAN MARAŞLI

KAYSERİ 4 MUSTAFA ÖÇAL

KAYSERİ 5 NİYAZİ YALÇINKAYA

KAYSERİ 6 NURAN ERGEN KILIÇ

KAYSERİ 7 ZENUN ORTA

KAYSERİ 8 ZİLAN YILMAZ

KAYSERİ 9 SUAT DEMİR

KAYSERİ 10 FEVZİ POLAT

KIRKLARELİ 1 FARUK ÖZDEL

KIRKLARELİ 2 DİREN CEVAHİR ŞEN

KIRKLARELİ 3 YAKUP ASLAN

KIRŞEHİR 1 GÖKHAN AKIN

KIRŞEHİR 2 HELİZ ABI

KOCAELİ 1 ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

KOCAELİ 2 FATMA YILDIRIM

KOCAELİ 3 KUREYŞ BİLGİÇ

KOCAELİ 4 YASEMİN ÜÇER

KOCAELİ 5 ALİ DURSUN BUĞDACI

KOCAELİ 6 MERYEM DEMİR

KOCAELİ 7 ALAATTİN ENÜL

KOCAELİ 8 FERHAT DEMİRELLİ

KOCAELİ 9 MURAT OZAN

KOCAELİ 10 DAMLA BAĞCİ

KOCAELİ 11 NECATİ ALTINTOPRAK

KOCAELİ 12 SEVİCAN YAŞAR

KOCAELİ 13 KADİR YILDIRIMER

KONYA 1 BÜLENT KILIÇ

KONYA 2 BERNA ÇELİK

KONYA 3 EYLÜL YAYLACI

KONYA 4 GIYASETTİN ALMAZ

KONYA 5 JİYAN HURİ YALÇIN

KONYA 6 RAMAZAN OT

KONYA 7 BAHAR EKİNCİ

KONYA 8 ORHAN KARACA

KONYA 9 OSMAN KARAMAN

KONYA 10 HANİFİ KARACA

KONYA 11 ABDURRAHMAN ARSLAN

KONYA 12 MEHMET YÖNET

KONYA 13 HASAN GEBEŞOĞLU

KONYA 14 MEHMET SAİT KOYUNCU

KONYA 15 CAHİT BABAHAN

KÜTAHYA 1 ABDURAHMAN ADIYAMAN

KÜTAHYA 2 HARUN GÜNDÜZ

KÜTAHYA 3 SAVAŞ BABUR

KÜTAHYA 4 GÖKHAN ALKAN

KÜTAHYA 5 ŞEHMUS ÇELİK

MALATYA 1 MEHMET TUNCEL

MALATYA 2 JİYAN TAŞ

MALATYA 3 KEMAL GEDİK

MALATYA 4 FATMA ALATAŞ

MALATYA 5 HÜSEYİN KILINÇ

MALATYA 6 SİNAN ÖZTÜRK

MANİSA 1 LEZGİN BOTAN

MANİSA 2 BİRGÜL SAĞSÖZ

MANİSA 3 ADNAN MANKAN

MANİSA 4 HASRET ASLAN

MANİSA 5 CEVDET YILDIZ

MANİSA 6 BAYRAM SÖNMEZ

MANİSA 7 ABİDDİN PADAK

MANİSA 8 NİHAT YILDIRIM

MANİSA 9 İHSAN ÇAÇA

MANİSA 10 VEYSİ DURGUT

KAHRAMANMARAŞ 1 HÜSEYİN BAKIR

KAHRAMANMARAŞ 2 MERYEM YILDIZ

KAHRAMANMARAŞ 3 RAUF TEPE

KAHRAMANMARAŞ 4 SEVGİ BORAK

KAHRAMANMARAŞ 5 ŞAHİN ŞANCİ

KAHRAMANMARAŞ 6 TÜLAY KILINÇ DENİZ

KAHRAMANMARAŞ 7 İNANÇ YILDIZ

KAHRAMANMARAŞ 8 RECEP KAYA

MARDİN 1 MİTHAT SANCAR

MARDİN 2 PERO DUNDAR

MARDİN 3 TUMA ÇELİK

MARDİN 4 EBRÜ GÜNAY

MARDİN 5 GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN

MARDİN 6 DİLAVER İNAL

MUĞLA 1 SULTAN ÖZCAN

MUĞLA 2 HÜSRAN BELGİN KOÇ

MUĞLA 3 YILMAZ YÜKSEL

MUĞLA 4 EBRU DEMİR

MUĞLA 5 KEMAL KOÇ

MUĞLA 6 SEBAHAT FIRAT

MUĞLA 7 ABDULLAH İPEKLİ

MUŞ 1 GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

MUŞ 2 MENSUR IŞIK

MUŞ 3 ŞEVİN COŞKUN

MUŞ 4 ADNAN TOPÇU

NEVŞEHİR 1 İRFAN TURAN

NEVŞEHİR 2 BEDRETTİN ESER

NEVŞEHİR 3 KEVSER YALÇIN

NİĞDE 1 MEHMET SALİH İTAH

NİĞDE 2 İBRAHİM AVŞAR

NİĞDE 3 ÜMRAN BATURAY

ORDU 1 MESUT BİLGİ

ORDU 2 BAYRAM KUŞMAN

ORDU 3 RUKEN KAYAALP

ORDU 4 ŞEVDER YANDI

ORDU 5 ÇETİN KAPLAN

ORDU 6 TAHSİN TİMUR

RİZE 1 NECMETTİN DURMUŞ

RİZE 2 KÖNA HAZAR ÖZSOY

RİZE 3 SEVGİ EVREN KÖROĞLU

SAKARYA 1 ÇİÇEK ARIÇ

SAKARYA 2 HİVİDAR TANGÜNER

SAKARYA 3 HÜSEYİN KAYA

SAKARYA 4 GAYE ÇALIŞKAN

SAKARYA 5 KEMAL AKTAŞ

SAKARYA 6 DERYA BİNGÖL

SAKARYA 7 HAYDAR EROL

SAMSUN 1 MEDİHA OYA YAĞCI

SAMSUN 2 CELAL KOCABIYIK

SAMSUN 3 EFRAİM VAYİÇ

SAMSUN 4 ALİ DURSUN KURT

SAMSUN 5 FİKRİ YOLAYDIN

SAMSUN 6 KUBİLAY ÖZTÜRK

SAMSUN 7 CEMİL AKSU

SAMSUN 8 SEVDA ÖZBEK YAKUT

SAMSUN 9 YUSUF KIR

SİİRT 1 MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

SİİRT 2 SIDIK TAŞ

SİİRT 3 HAYRETTİN ŞEN

SİNOP 1 AYŞE GÜL KAFKAS

SİNOP 2 SEFA ÖZTÜRK

SİVAS 1 RIZA KARAMAN

SİVAS 2 HÜSEYİN ÖZCAN

SİVAS 3 ŞENER ÜNAT

SİVAS 4 HAKKI AZARAK

SİVAS 5 RUKEN KOYUN

TEKİRDAĞ 1 SALİM KAPLAN

TEKİRDAĞ 2 FERAY MERTOĞLU

TEKİRDAĞ 3 HÜSEYİN ERİŞ

TEKİRDAĞ 4 GURBET DEMİRHAN

TEKİRDAĞ 5 ERHAN GÖVERCİN

TEKİRDAĞ 6 HALİME TUNÇ

TEKİRDAĞ 7 TEKİN ÇATALKAYA

TOKAT 1 ERDAL BEKTAŞ

TOKAT 2 RANA RENDE

TOKAT 3 NAMET ERTOĞAN

TOKAT 4 MUHAMMET VEYSEL YILDIZ

TOKAT 5 SERVET YÜKSEL

TRABZON 1 HÜSEYİN TAKA

TRABZON 2 AHMET HAZAR DİLAVER

TRABZON 3 KADER UZUN MADENKUYU

TRABZON 4 NURETTİN KARADENİZ

TRABZON 5 GÜVEN ATABAY

TRABZON 6 DURSUN ALİ KURT

TUNCELİ 1 ALİCAN ÖNLÜ

TUNCELİ 2 MERAL HANBAYAT YEŞİL

ŞANLIURFA 1 NİMETULLAH ERDOĞMUŞ

ŞANLIURFA 2 AYŞE SÜRÜCÜ

ŞANLIURFA 3 NUSRETTİN MAÇİN

ŞANLIURFA 4 ÖMER ÖCALAN

ŞANLIURFA 5 ALİYE KIZILDAMAR

ŞANLIURFA 6 İSMAİL KAPLAN

ŞANLIURFA 7 ROZA YAZMACI

ŞANLIURFA 8 YUSUF YETİM

ŞANLIURFA 9 SONGÜL ARPA

ŞANLIURFA 10 ORHAN ÖZKAN

ŞANLIURFA 11 ELİF ROJDA TALAR

ŞANLIURFA 12 CELALEDİN ERKMEN

ŞANLIURFA 13 MERAL BALTER

ŞANLIURFA 14 BİŞAR TÜYSÜZ

UŞAK 1 SÜLEYMAN SÖZKESEN

UŞAK 2 ŞÜKRAN SARI

UŞAK 3 MEMET LATİF YILDIRIM

VAN 1 SEZAİ TEMELLİ

VAN 2 BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN

VAN 3 MURAT SARISAÇ

VAN 4 MUAZZEZ ORHAN

VAN 5 TAYİP TEMEL

VAN 6 CENGİZ ÇİÇEK

VAN 7 MUKADDES KARAKOÇ

VAN 8 ASUMAN YELMAZER

YOZGAT 1 YUSUF ARAN

YOZGAT 2 MEHMET ŞİRİN EREZ

YOZGAT 3 DENİZ ÖZTÜRK

YOZGAT 4 CEM EREN ASLAN

ZONGULDAK 1 MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

ZONGULDAK 2 BEDİRHAN GÜNEŞ

ZONGULDAK 3 EVLİYA GÜDAN

ZONGULDAK 4 ASYA GEZER

ZONGULDAK 5 FEVZİ KAYA

AKSARAY 1 SEYİT MEHMET KESKİN

AKSARAY 2 CİHAN YILMAZ

AKSARAY 3 ŞÜKRAN ACAR

AKSARAY 4 AHMET DEMİR

BAYBURT 1 ŞEMSETTİN TAKVA

KARAMAN 1 CEMİL YALÇIN

KARAMAN 2 AYŞE DURUNESİL

KARAMAN 3 REMZİ GÖKDAĞ

KIRIKKALE 1 DOĞAN ANĞAY

KIRIKKALE 2 RIFAT RONİ

KIRIKKALE 3 TEKYEDDİN AKTAŞ

BATMAN 1 İDRİS BALUKEN

BATMAN 2 FELEKNAS UCA

BATMAN 3 NECDET İPEKYÜZ

BATMAN 4 AYŞE ACAR BAŞARAN

BATMAN 5 ŞÜKRÜ BAYTAR

ŞIRNAK 1 ABDULLAH GÜNGEN

ŞIRNAK 2 LEYLA BİRLİK

ŞIRNAK 3 HÜSEYİN KAÇMAZ

ŞIRNAK 4 NURAN İMİR

BARTIN 1 YILMAZ TOPALOĞLU

BARTIN 2 ŞAYESTE SALMANOĞLU

ARDAHAN 1 TAŞKIN AKTAŞ

ARDAHAN 2 YAŞAR KAYA

IĞDIR 1 HABİP EKSİK

IĞDIR 2 KIZNAZ TÜRKELİ

YALOVA 1 ALİ FUAT HATİP

YALOVA 2 HEDİYE POLAT

YALOVA 3 ABDURRAZAK EKİNCİ

KARABÜK 1 ENSAR TOPAL

KARABÜK 2 MUSTAFA ÖZSOY

KARABÜK 3 DERYA GÖÇTÜRK

KİLİS 1 KASIM KISA

KİLİS 2 EZEL AYDIN

OSMANİYE 1 AHMET EKEN

OSMANİYE 2 MÜSLÜM ÇAĞAN

OSMANİYE 3 DERYA TURHAN

OSMANİYE 4 CELAL EKER

DÜZCE 1 YAHYA MACİT

DÜZCE 2 SEMA GÜNEŞ

DÜZCE 3 MEHMET ŞERİF ORGUN