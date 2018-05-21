HDP'nin Milletvekili adayları belli oldu.
Milletvekili seçimlerine 1 aydan biraz fazla süre kala YSK milletvekili adayları için listeleri bugün aldı. Liste teslim tarihinin sona ermesi ile partilerin Milletvekili adayları da belli oldu. İşte HDP'nin Milletvekili adayları:
ADANA 1 TULAY HATIMOĞULLARI
ADANA 2 KEMAL PEKÖZ
ADANA 3 SEVER UZUN
ADANA 4 BARIŞ KARABIYIK
ADANA 5 SONGÜL AYDIN
ADANA 6 ZEYNEL KETE
ADANA 7 BERİTAN ÖNEN
ADANA 8 AHMET KILIÇ
ADANA 9 ROZERİN TOSUN
ADANA 10 İBRAHİM YAKUT
ADANA 11 TÜRKAN BAKIR
ADANA 12 CEMİL ÖZEN
ADANA 13 ZOZAN EFETÜRK
ADANA 14 ÖMER ULUÇAY
ADANA 15 DENİZ VAROL
ADIYAMAN 1 HASAN BASRİ YORULMAZ
ADIYAMAN 2 HAYRİYE KORKMAZ
ADIYAMAN 3 MAHMUT ÖZDEMİR
ADIYAMAN 4 BİRSEN TUNÇ
ADIYAMAN 5 MEHMET SELİM ÖZBEK
AFYONKARAHİSAR 1 NEVİN AYTEKİN
AFYONKARAHİSAR 2 MEMET ŞERİF ÇELİK
AFYONKARAHİSAR 3 BELMA KORAY
AFYONKARAHİSAR 4 MEHMET EMİN GERZ
AFYONKARAHİSAR 5 GÜLSEREN KARATAŞ
AFYONKARAHİSAR 6 İSMAİL YILMAZ
AĞRI 1 BERDAN ÖZTÜRK
AĞRI 2 DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR
AĞRI 3 DALHA KAYA
AĞRI 4 KEZİBAN DUMLU
AMASYA 1 HAMZA YILMAZ
AMASYA 2 MİTHAT ÇELİK
AMASYA 3 CEMAL KİRLİ
ANKARA-1 1 FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
ANKARA-1 2 EŞREF KİRAZ
ANKARA-1 3 EMİNE KAYA
ANKARA-1 4 İSHAK KOCABIYIK
ANKARA-1 5 DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK
ANKARA-1 6 GAZİ OTİ
ANKARA-1 7 CENNET AVCI
ANKARA-1 8 CEYHUN AKIN
ANKARA-1 9 DİLEK ERTÜRK
ANKARA-1 10 ERDEM ÖRT
ANKARA-1 11 EBRU DEMİR
ANKARA-1 12 REMZİYE GÜÇLÜ
ANKARA-1 13 ERDAL ATAŞ
ANKARA-2 1 NURAY TÜRKMEN CANLI
ANKARA-2 2 İSTEK USALP
ANKARA-2 3 VAHİDE İLGÜN
ANKARA-2 4 HAYDAR ARSLAN
ANKARA-2 5 İPEK GÜR
ANKARA-2 6 NURHAYAT EMİRE
ANKARA-2 7 MUSTAFA DEMİR
ANKARA-2 8 NİLGÜN YILMAZ
ANKARA-2 9 ROJAN MAMO
ANKARA-2 10 BAHYETTİN BATUR
ANKARA-2 11 ÖMER ÇELİK
ANKARA-3 1 VELİ SAÇILIK
ANKARA-3 2 NAZIM KARAKURT
ANKARA-3 3 ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ
ANKARA-3 4 HAYDAR ÜSTÜNDAĞ
ANKARA-3 5 HÜLYA FIRAT
ANKARA-3 6 MEHMET ZARİF KESİCİLER
ANKARA-3 7 FATMA KOÇYİĞİT ÖNER
ANKARA-3 8 İSMET YALÇINKAYA
ANKARA-3 9 TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN
ANKARA-3 10 FATMA KIZILÖZ
ANKARA-3 11 İLYAS KURT
ANKARA-3 12 YİĞİT ÖZTÜRK
ANTALYA 1 KEMAL BÜLBÜL
ANTALYA 2 DENİZ YILDIRIM
ANTALYA 3 ERDAL GİLGİL
ANTALYA 4 HADİ CİN
ANTALYA 5 NİGAR DURU
ANTALYA 6 İHSAN NERGİZ
ANTALYA 7 FİLİZ ASLAN
ANTALYA 8 VEYSEL AKBOĞA
ANTALYA 9 MERAL GEYLANİ
ANTALYA 10 HAKKI BULUT
ANTALYA 11 HÜLYA HASBAY
ANTALYA 12 ORHAN GÜMÜŞ
ANTALYA 13 HÜLYA BAYAR
ANTALYA 14 SALİH VAROL
ANTALYA 15 GÜLSÜM GÜZEL
ANTALYA 16 BERİVAN TEMEL
ARTVİN 1 RECEP DEMİRCİ
ARTVİN 2 EMİN EKİNCİ
AYDIN 1 FERHAT TUNÇ
AYDIN 2 AYFER DEMİREL
AYDIN 3 DOĞAN AÇIĞ
AYDIN 4 ÖZLEM TUNÇ
AYDIN 5 MEHMET CELAL GÜMÜŞ
AYDIN 6 SEMRA BAŞARAN
AYDIN 7 ŞAHİN KOÇ
AYDIN 8 BAHAEDDİN YAĞARCIK
BALIKESİR 1 NESİBE YÖYLER
BALIKESİR 2 ŞAHİN ÇOBAN
BALIKESİR 3 YURDANUR GÜVEN
BALIKESİR 4 HÜSEYİN GEVHER
BALIKESİR 5 FADİME KAM TEMEL
BALIKESİR 6 HALİL ERSAN BEKÇİ
BALIKESİR 7 ZEHRA BABA
BALIKESİR 8 YAHYA ANIK
BALIKESİR 9 KENAN YAĞIZ
BİLECİK 1 FEHMİ KORKMAZ
BİLECİK 2 MUAZZEZ PARILTI
BİNGÖL 1 ERDAL AYDEMİR
BİNGÖL 2 NİHAT AKSOY
BİNGÖL 3 GÜLİSTAN AZAK
BİTLİS 1 MAHMUT CELADET GAYDALI
BİTLİS 2 ZAHİT MUTLU
BİTLİS 3 SEVDA TABAK YAMAÇ
BOLU 1 KENAN BALTA
BOLU 2 GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU
BOLU 3 RUMET SERHAT
BURDUR 1 BEKİR ÇİÇEK
BURDUR 2 TANER TAŞ
BURDUR 3 İSMAİL GELTURAN
BURSA-1 1 YÜKSEL AKGÜN
BURSA-1 2 AYGÜL SAKLI
BURSA-1 3 MUSTAFA YAĞCI
BURSA-1 4 AYNUR YILMAZ
BURSA-1 5 SAFFET PEHLİVAN
BURSA-1 6 RAİFE GÜVEN
BURSA-1 7 AHMET OKUMUŞ
BURSA-1 8 MEHMET SAİT YÜKSEL
BURSA-1 9 CEMAL HAZAR
BURSA-1 10 ZEKİ SOYUŞEN
BURSA-2 1 MEHMET EMİN ADIYAMAN
BURSA-2 2 METİN KILIÇ
BURSA-2 3 ELİF ÇUBUKÇUGİL
BURSA-2 4 CAHİT KIRKAZAK
BURSA-2 5 İPEK AKMAN
BURSA-2 6 NÜFER OCAKLI
BURSA-2 7 CEMİLE ÖSÜN
BURSA-2 8 MEHMET NEDİM KORKMAZ
BURSA-2 9 KEMAL DOĞAN
BURSA-2 10 SAMET KARGALI
ÇANAKKALE 1 BÜLENT KÖREĞİ
ÇANAKKALE 2 ADİLE YALÇIN
ÇANAKKALE 3 MUSTAFA BİLGİÇ
ÇANAKKALE 4 ZÜBEYİR ÖZKAYA
ÇANKIRI 1 NAZLI ÇOBAN
ÇANKIRI 2 HÜSEYİN YEKTA ERPOLAT
ÇORUM 1 BEKTAŞ İLHAN EKE
ÇORUM 2 HASAN SATILMIŞ
ÇORUM 3 HASAN ÇELİK
ÇORUM 4 ERDOĞAN SERİN
DENİZLİ 1 ŞERİFE YILDIRIM
DENİZLİ 2 NEBİ EBCİ
DENİZLİ 3 AYŞE LEVZAN SÜZÜK
DENİZLİ 4 CEVAT BARİN
DENİZLİ 5 AYŞE ÖZAY
DENİZLİ 6 MUSA AYDIN
DENİZLİ 7 PERİHAN ÜGE
DENİZLİ 8 BİRHAT DEMİR
DİYARBAKIR 1 ADNAN SELÇUK MIZRAKLI
DİYARBAKIR 2 SALİHE AYDENİZ
DİYARBAKIR 3 İMAM TAŞÇIER
DİYARBAKIR 4 REMZİYE TOSUN
DİYARBAKIR 5 HİŞYAR ÖZSOY
DİYARBAKIR 6 SEMRA GÜZEL
DİYARBAKIR 7 GARO PAYLAN
DİYARBAKIR 8 DERSİM DAĞ
DİYARBAKIR 9 MUSA FARİSOĞULLARI
DİYARBAKIR 10 ABDURRAHİM DURMUŞ
DİYARBAKIR 11 MEHMET TEMİZYÜZ
DİYARBAKIR 12 FERDA FAHRİOĞLU AKIN
EDİRNE 1 MURAT AMİL
EDİRNE 2 HANIM GÜZEL
EDİRNE 3 SERDAL ZIMBA
EDİRNE 4 HASAN ATİK
ELAZIĞ 1 CEVDET KONAK
ELAZIĞ 2 SELMA METİN
ELAZIĞ 3 NEVZAT BERİTANLI
ELAZIĞ 4 YAPRAK FİLİZ
ELAZIĞ 5 KUTBETTİN AKAN
ERZİNCAN 1 PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ
ERZİNCAN 2 İBRAHİM BOZKURT
ERZURUM 1 MEHMET KASIM FIRAT
ERZURUM 2 ZELİHA DÜNDAR
ERZURUM 3 FARUK ÇİNAR
ERZURUM 4 SAFET POLAT
ERZURUM 5 CÜNEYT LALOĞLU
ERZURUM 6 BARIŞ KEMALOĞLU
ESKİŞEHİR 1 HÜSEYİN DEMİR
ESKİŞEHİR 2 NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ
ESKİŞEHİR 3 KEREM KESKİN
ESKİŞEHİR 4 İLKAY ABAY
ESKİŞEHİR 5 HÜSEYİN ÖZERDOĞAN
ESKİŞEHİR 6 GÜNAY UYAR
ESKİŞEHİR 7 VEDAT ASLAN
GAZİANTEP 1 MAHMUT TOĞRUL
GAZİANTEP 2 BEDRİYE YORGUN
GAZİANTEP 3 MEHMET KARAYILAN
GAZİANTEP 4 ATİYE OKAY
GAZİANTEP 5 OSMAN DEMİRCİ
GAZİANTEP 6 GÜLER ERAT
GAZİANTEP 7 KEMAL AKBULUT
GAZİANTEP 8 UMUT BARAN
GAZİANTEP 9 MUSA AYDIN
GAZİANTEP 10 FATMA LEBE
GAZİANTEP 11 SELMAN TUTUMLU
GAZİANTEP 12 BİRGÜL YILDIRIM
GAZİANTEP 13 AGİT ERKAN
GAZİANTEP 14 ŞAHAP YILDIRIM
GİRESUN 1 HALİL KARAVELİOĞLU
GİRESUN 2 ALİCAN ÇAKIR
GİRESUN 3 NURİYE PERVİN BAŞER
GİRESUN 4 ŞENEL ÖZTÜRK
GÜMÜŞHANE 1 SEYİT KARTAL
GÜMÜŞHANE 2 YILMAZ TAŞ
HAKKARİ 1 LEYLA GÜVEN
HAKKARİ 2 SAİT DEDE
HAKKARİ 3 ÖZGÜR ZEYDANOĞLU
HATAY 1 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
HATAY 2 HÜLYA KAVUK
HATAY 3 KEREM NALBANT
HATAY 4 FATMA ÖZDEMİR
HATAY 5 SERVET KAVUKOĞLU
HATAY 6 KADRİYE TURHAN
HATAY 7 YILMAZ BAYRAM
HATAY 8 GÜLÜZAR IŞIK ÇAY
HATAY 9 MİTHAT MİRİOĞLU
HATAY 10 NAİM ÖZBEK
HATAY 11 PARAŞİN GÜMÜŞ
ISPARTA 1 MEVLÜT SABUNCU
ISPARTA 2 CELAL ÇİÇEK
ISPARTA 3 AYŞEGÜL KORKUTAN
ISPARTA 4 EBUBEKİR GÖNAN
MERSİN 1 FATMA KURTULAN
MERSİN 2 RIDVAN TURAN
MERSİN 3 ATİLLA GÜNEY
MERSİN 4 FATMAGÜL DEMİRTAĞ
MERSİN 5 MEHMET ŞİRİN KAYA
MERSİN 6 EYLEM GENÇER
MERSİN 7 MEHMET ALIŞ
MERSİN 8 ELİF ASLAN
MERSİN 9 HÜSEYİN GÜR
MERSİN 10 ŞERİF DURMAZ
MERSİN 11 FİLİZ YILMAZ
MERSİN 12 İBRAHİM UZEN
MERSİN 13 REŞAT AŞAN
İSTANBUL-1 1 PERVİN BULDAN
İSTANBUL-1 2 MUSA PİROĞLU
İSTANBUL-1 3 ERKAN BAŞ
İSTANBUL-1 4 EROL KATIRCIOĞLU
İSTANBUL-1 5 SEMA UÇAR
İSTANBUL-1 6 ATİLA ÖZDOĞAN
İSTANBUL-1 7 SULTAN KARASU
İSTANBUL-1 8 TUNCAY GÖKÇE
İSTANBUL-1 9 AYLİN HACALOĞLU
İSTANBUL-1 10 EMRE SARIGÜL
İSTANBUL-1 11 ERTAN HAMİTOĞLU
İSTANBUL-1 12 ŞEHRİBAN ALKIŞ
İSTANBUL-1 13 İSHAK KARAKAŞ
İSTANBUL-1 14 YAŞAR MERAL ÇAKICI
İSTANBUL-1 15 RECEP YILMAZ
İSTANBUL-1 16 NURULLAH İŞLEK
İSTANBUL-1 17 CANSU İREM KALENDER
İSTANBUL-1 18 KUVVET İHSAN LORDOĞLU
İSTANBUL-1 19 ENGİN ARAS
İSTANBUL-1 20 MİHRİBAN DENİZ NAR
İSTANBUL-1 21 SERVET GÜNGÖRDÜ
İSTANBUL-1 22 IRMAK DUMLUPINAR
İSTANBUL-1 23 EYLEM SARUCA
İSTANBUL-1 24 MURAT GÜLENER
İSTANBUL-1 25 TÜLAY AYDIN
İSTANBUL-1 26 VEYSİ YAKLAV
İSTANBUL-1 27 GÜNAY KARAOĞLAN
İSTANBUL-1 28 ALYA AKKUŞ
İSTANBUL-1 29 İLHAN ÇELİK
İSTANBUL-1 30 MELEKFER BORAK TURGUT
İSTANBUL-1 31 MEHMET KARASLAN
İSTANBUL-1 32 KEMAL İŞLER
İSTANBUL-1 33 DÜRDANE BULGAN
İSTANBUL-1 34 EMİNE KARAASLAN ATEŞ
İSTANBUL-1 35 SABRİ AHI
İSTANBUL-2 1 AHMET ŞIK
İSTANBUL-2 2 OYA ERSOY
İSTANBUL-2 3 HÜDA KAYA
İSTANBUL-2 4 MUSTAFA AVCİ
İSTANBUL-2 5 TÜLAY KORKUTAN
İSTANBUL-2 6 ALİRIZA BİLGİLİ
İSTANBUL-2 7 AYŞE BERKTAY
İSTANBUL-2 8 GÜLSÜM AĞAOĞLU
İSTANBUL-2 9 GÜRŞENAY DALVEREN
İSTANBUL-2 10 HASAN ÖZGÜNEŞ
İSTANBUL-2 11 MEHMET GÜLER
İSTANBUL-2 12 LUDMİLLA BÜYÜM
İSTANBUL-2 13 HACER ELÇİN
İSTANBUL-2 14 FENER GÜNANA
İSTANBUL-2 15 CELAL ALPHAN
İSTANBUL-2 16 MUSA KILIÇ
İSTANBUL-2 17 ŞADİ ÖZDEMİR
İSTANBUL-2 18 TÜRKAN BİNGÖL
İSTANBUL-2 19 SERVET GÜZEL
İSTANBUL-2 20 IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA
İSTANBUL-2 21 MEHMET TAYYİP ARSLAN
İSTANBUL-2 22 OZAN ÖZGENLER
İSTANBUL-2 23 DİLBER ASLAN
İSTANBUL-2 24 MUSA DEĞİRMENCİ
İSTANBUL-2 25 DÜRDANE NİLSU YÜRÜR
İSTANBUL-2 26 ADNAN BULUT
İSTANBUL-2 27 MAŞALLAH KÖYSÜ
İSTANBUL-2 28 ROHANİ ÇİÇEKLİDAL
İSTANBUL-3 1 TURGUT ÖKER
İSTANBUL-3 2 DİLŞAT CANBAZ KAYA
İSTANBUL-3 3 HAKKI SARUHAN OLUÇ
İSTANBUL-3 4 ALİ KENANOĞLU
İSTANBUL-3 5 ZÜLEYHA GÜLÜM
İSTANBUL-3 6 ABDULHAKİM DAŞ
İSTANBUL-3 7 ELİF BULUT
İSTANBUL-3 8 CELALETTİN CAN
İSTANBUL-3 9 CANŞAH ÇELİK
İSTANBUL-3 10 FEVZİ GERÇEK
İSTANBUL-3 11 GÜLSEREN KAYA
İSTANBUL-3 12 EKREM BARAN
İSTANBUL-3 13 AYŞE KARADAĞ
İSTANBUL-3 14 MEHMET DALKIRAN
İSTANBUL-3 15 MUAZZEZ TÖRE
İSTANBUL-3 16 AYTEKİN AKDEMİR
İSTANBUL-3 17 PINAR GEZİK
İSTANBUL-3 18 KAZIM ŞAROĞLU
İSTANBUL-3 19 BELÇİM OKTAN
İSTANBUL-3 20 HÜSNÜ TAŞ
İSTANBUL-3 21 SONGÜL BÜYÜKPINAR
İSTANBUL-3 22 SÜLEYMAN ÖZKAN
İSTANBUL-3 23 GÜLFİRAZ SAĞLIK
İSTANBUL-3 24 MEHMET PEKER
İSTANBUL-3 25 DİLEK ULAŞ
İSTANBUL-3 26 ENVER DURSUN
İSTANBUL-3 27 ASLI YAĞCI
İSTANBUL-3 28 RIDVAN ÖZTÜRK
İSTANBUL-3 29 LAİKA TAKA
İSTANBUL-3 30 MESUT ALDAGÜL
İSTANBUL-3 31 ROJDA TAŞDEMİR
İSTANBUL-3 32 SERKAN YILMAZ
İSTANBUL-3 33 BÜSRA BERNA TOPRAK
İSTANBUL-3 34 YUSUF YALVAÇ
İSTANBUL-3 35 ZERRİN OĞLAĞU
İZMİR-1 1 SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
İZMİR-1 2 NURETTİN TURĞAY
İZMİR-1 3 YALÇIN YANIK
İZMİR-1 4 RAHİME TURAN
İZMİR-1 5 HÜSEYİN ÇAĞLAR
İZMİR-1 6 MERVAN SINCAR
İZMİR-1 7 CEYHAN AKAY
İZMİR-1 8 HALİME AKDAĞ
İZMİR-1 9 FERZENDE DENİZ
İZMİR-1 10 ELFESYE NAS
İZMİR-1 11 TAMER AYDIN
İZMİR-1 12 SELMAN YILDIRIM
İZMİR-1 13 KAMURAN AKKUŞ
İZMİR-1 14 HAYRİ ETYEMEZ
İZMİR-2 1 MURAT ÇEPNİ
İZMİR-2 2 İDİL UĞURLU
İZMİR-2 3 AYŞE YILMAZ
İZMİR-2 4 MEHMET AKER
İZMİR-2 5 CEMİLE AYDIN
İZMİR-2 6 SÜLEYMAN GÜNDÜZ
İZMİR-2 7 GÖNÜL AYGÜN
İZMİR-2 8 ORHAN AYHAN
İZMİR-2 9 DERKAY TAN
İZMİR-2 10 MAHSUN KORKMAZ
İZMİR-2 11 BEHİYE ERTAŞ
İZMİR-2 12 EKREM CAN ALAYGUT
İZMİR-2 13 ABDULLAH AKDENİZ
İZMİR-2 14 EDİP KAYA
KARS 1 AYHAN BİLGEN
KARS 2 ARZU MOCO
KARS 3 BİŞAR ALİNAK
KASTAMONU 1 HÜSEYİN GÖKOĞLU
KASTAMONU 2 İSMAİL ÇAVĞA
KASTAMONU 3 AZAT AVCI
KAYSERİ 1 KADRİ ERENER
KAYSERİ 2 EYLEM CENGİZ
KAYSERİ 3 KENAN MARAŞLI
KAYSERİ 4 MUSTAFA ÖÇAL
KAYSERİ 5 NİYAZİ YALÇINKAYA
KAYSERİ 6 NURAN ERGEN KILIÇ
KAYSERİ 7 ZENUN ORTA
KAYSERİ 8 ZİLAN YILMAZ
KAYSERİ 9 SUAT DEMİR
KAYSERİ 10 FEVZİ POLAT
KIRKLARELİ 1 FARUK ÖZDEL
KIRKLARELİ 2 DİREN CEVAHİR ŞEN
KIRKLARELİ 3 YAKUP ASLAN
KIRŞEHİR 1 GÖKHAN AKIN
KIRŞEHİR 2 HELİZ ABI
KOCAELİ 1 ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
KOCAELİ 2 FATMA YILDIRIM
KOCAELİ 3 KUREYŞ BİLGİÇ
KOCAELİ 4 YASEMİN ÜÇER
KOCAELİ 5 ALİ DURSUN BUĞDACI
KOCAELİ 6 MERYEM DEMİR
KOCAELİ 7 ALAATTİN ENÜL
KOCAELİ 8 FERHAT DEMİRELLİ
KOCAELİ 9 MURAT OZAN
KOCAELİ 10 DAMLA BAĞCİ
KOCAELİ 11 NECATİ ALTINTOPRAK
KOCAELİ 12 SEVİCAN YAŞAR
KOCAELİ 13 KADİR YILDIRIMER
KONYA 1 BÜLENT KILIÇ
KONYA 2 BERNA ÇELİK
KONYA 3 EYLÜL YAYLACI
KONYA 4 GIYASETTİN ALMAZ
KONYA 5 JİYAN HURİ YALÇIN
KONYA 6 RAMAZAN OT
KONYA 7 BAHAR EKİNCİ
KONYA 8 ORHAN KARACA
KONYA 9 OSMAN KARAMAN
KONYA 10 HANİFİ KARACA
KONYA 11 ABDURRAHMAN ARSLAN
KONYA 12 MEHMET YÖNET
KONYA 13 HASAN GEBEŞOĞLU
KONYA 14 MEHMET SAİT KOYUNCU
KONYA 15 CAHİT BABAHAN
KÜTAHYA 1 ABDURAHMAN ADIYAMAN
KÜTAHYA 2 HARUN GÜNDÜZ
KÜTAHYA 3 SAVAŞ BABUR
KÜTAHYA 4 GÖKHAN ALKAN
KÜTAHYA 5 ŞEHMUS ÇELİK
MALATYA 1 MEHMET TUNCEL
MALATYA 2 JİYAN TAŞ
MALATYA 3 KEMAL GEDİK
MALATYA 4 FATMA ALATAŞ
MALATYA 5 HÜSEYİN KILINÇ
MALATYA 6 SİNAN ÖZTÜRK
MANİSA 1 LEZGİN BOTAN
MANİSA 2 BİRGÜL SAĞSÖZ
MANİSA 3 ADNAN MANKAN
MANİSA 4 HASRET ASLAN
MANİSA 5 CEVDET YILDIZ
MANİSA 6 BAYRAM SÖNMEZ
MANİSA 7 ABİDDİN PADAK
MANİSA 8 NİHAT YILDIRIM
MANİSA 9 İHSAN ÇAÇA
MANİSA 10 VEYSİ DURGUT
KAHRAMANMARAŞ 1 HÜSEYİN BAKIR
KAHRAMANMARAŞ 2 MERYEM YILDIZ
KAHRAMANMARAŞ 3 RAUF TEPE
KAHRAMANMARAŞ 4 SEVGİ BORAK
KAHRAMANMARAŞ 5 ŞAHİN ŞANCİ
KAHRAMANMARAŞ 6 TÜLAY KILINÇ DENİZ
KAHRAMANMARAŞ 7 İNANÇ YILDIZ
KAHRAMANMARAŞ 8 RECEP KAYA
MARDİN 1 MİTHAT SANCAR
MARDİN 2 PERO DUNDAR
MARDİN 3 TUMA ÇELİK
MARDİN 4 EBRÜ GÜNAY
MARDİN 5 GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
MARDİN 6 DİLAVER İNAL
MUĞLA 1 SULTAN ÖZCAN
MUĞLA 2 HÜSRAN BELGİN KOÇ
MUĞLA 3 YILMAZ YÜKSEL
MUĞLA 4 EBRU DEMİR
MUĞLA 5 KEMAL KOÇ
MUĞLA 6 SEBAHAT FIRAT
MUĞLA 7 ABDULLAH İPEKLİ
MUŞ 1 GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
MUŞ 2 MENSUR IŞIK
MUŞ 3 ŞEVİN COŞKUN
MUŞ 4 ADNAN TOPÇU
NEVŞEHİR 1 İRFAN TURAN
NEVŞEHİR 2 BEDRETTİN ESER
NEVŞEHİR 3 KEVSER YALÇIN
NİĞDE 1 MEHMET SALİH İTAH
NİĞDE 2 İBRAHİM AVŞAR
NİĞDE 3 ÜMRAN BATURAY
ORDU 1 MESUT BİLGİ
ORDU 2 BAYRAM KUŞMAN
ORDU 3 RUKEN KAYAALP
ORDU 4 ŞEVDER YANDI
ORDU 5 ÇETİN KAPLAN
ORDU 6 TAHSİN TİMUR
RİZE 1 NECMETTİN DURMUŞ
RİZE 2 KÖNA HAZAR ÖZSOY
RİZE 3 SEVGİ EVREN KÖROĞLU
SAKARYA 1 ÇİÇEK ARIÇ
SAKARYA 2 HİVİDAR TANGÜNER
SAKARYA 3 HÜSEYİN KAYA
SAKARYA 4 GAYE ÇALIŞKAN
SAKARYA 5 KEMAL AKTAŞ
SAKARYA 6 DERYA BİNGÖL
SAKARYA 7 HAYDAR EROL
SAMSUN 1 MEDİHA OYA YAĞCI
SAMSUN 2 CELAL KOCABIYIK
SAMSUN 3 EFRAİM VAYİÇ
SAMSUN 4 ALİ DURSUN KURT
SAMSUN 5 FİKRİ YOLAYDIN
SAMSUN 6 KUBİLAY ÖZTÜRK
SAMSUN 7 CEMİL AKSU
SAMSUN 8 SEVDA ÖZBEK YAKUT
SAMSUN 9 YUSUF KIR
SİİRT 1 MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
SİİRT 2 SIDIK TAŞ
SİİRT 3 HAYRETTİN ŞEN
SİNOP 1 AYŞE GÜL KAFKAS
SİNOP 2 SEFA ÖZTÜRK
SİVAS 1 RIZA KARAMAN
SİVAS 2 HÜSEYİN ÖZCAN
SİVAS 3 ŞENER ÜNAT
SİVAS 4 HAKKI AZARAK
SİVAS 5 RUKEN KOYUN
TEKİRDAĞ 1 SALİM KAPLAN
TEKİRDAĞ 2 FERAY MERTOĞLU
TEKİRDAĞ 3 HÜSEYİN ERİŞ
TEKİRDAĞ 4 GURBET DEMİRHAN
TEKİRDAĞ 5 ERHAN GÖVERCİN
TEKİRDAĞ 6 HALİME TUNÇ
TEKİRDAĞ 7 TEKİN ÇATALKAYA
TOKAT 1 ERDAL BEKTAŞ
TOKAT 2 RANA RENDE
TOKAT 3 NAMET ERTOĞAN
TOKAT 4 MUHAMMET VEYSEL YILDIZ
TOKAT 5 SERVET YÜKSEL
TRABZON 1 HÜSEYİN TAKA
TRABZON 2 AHMET HAZAR DİLAVER
TRABZON 3 KADER UZUN MADENKUYU
TRABZON 4 NURETTİN KARADENİZ
TRABZON 5 GÜVEN ATABAY
TRABZON 6 DURSUN ALİ KURT
TUNCELİ 1 ALİCAN ÖNLÜ
TUNCELİ 2 MERAL HANBAYAT YEŞİL
ŞANLIURFA 1 NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
ŞANLIURFA 2 AYŞE SÜRÜCÜ
ŞANLIURFA 3 NUSRETTİN MAÇİN
ŞANLIURFA 4 ÖMER ÖCALAN
ŞANLIURFA 5 ALİYE KIZILDAMAR
ŞANLIURFA 6 İSMAİL KAPLAN
ŞANLIURFA 7 ROZA YAZMACI
ŞANLIURFA 8 YUSUF YETİM
ŞANLIURFA 9 SONGÜL ARPA
ŞANLIURFA 10 ORHAN ÖZKAN
ŞANLIURFA 11 ELİF ROJDA TALAR
ŞANLIURFA 12 CELALEDİN ERKMEN
ŞANLIURFA 13 MERAL BALTER
ŞANLIURFA 14 BİŞAR TÜYSÜZ
UŞAK 1 SÜLEYMAN SÖZKESEN
UŞAK 2 ŞÜKRAN SARI
UŞAK 3 MEMET LATİF YILDIRIM
VAN 1 SEZAİ TEMELLİ
VAN 2 BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
VAN 3 MURAT SARISAÇ
VAN 4 MUAZZEZ ORHAN
VAN 5 TAYİP TEMEL
VAN 6 CENGİZ ÇİÇEK
VAN 7 MUKADDES KARAKOÇ
VAN 8 ASUMAN YELMAZER
YOZGAT 1 YUSUF ARAN
YOZGAT 2 MEHMET ŞİRİN EREZ
YOZGAT 3 DENİZ ÖZTÜRK
YOZGAT 4 CEM EREN ASLAN
ZONGULDAK 1 MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
ZONGULDAK 2 BEDİRHAN GÜNEŞ
ZONGULDAK 3 EVLİYA GÜDAN
ZONGULDAK 4 ASYA GEZER
ZONGULDAK 5 FEVZİ KAYA
AKSARAY 1 SEYİT MEHMET KESKİN
AKSARAY 2 CİHAN YILMAZ
AKSARAY 3 ŞÜKRAN ACAR
AKSARAY 4 AHMET DEMİR
BAYBURT 1 ŞEMSETTİN TAKVA
KARAMAN 1 CEMİL YALÇIN
KARAMAN 2 AYŞE DURUNESİL
KARAMAN 3 REMZİ GÖKDAĞ
KIRIKKALE 1 DOĞAN ANĞAY
KIRIKKALE 2 RIFAT RONİ
KIRIKKALE 3 TEKYEDDİN AKTAŞ
BATMAN 1 İDRİS BALUKEN
BATMAN 2 FELEKNAS UCA
BATMAN 3 NECDET İPEKYÜZ
BATMAN 4 AYŞE ACAR BAŞARAN
BATMAN 5 ŞÜKRÜ BAYTAR
ŞIRNAK 1 ABDULLAH GÜNGEN
ŞIRNAK 2 LEYLA BİRLİK
ŞIRNAK 3 HÜSEYİN KAÇMAZ
ŞIRNAK 4 NURAN İMİR
BARTIN 1 YILMAZ TOPALOĞLU
BARTIN 2 ŞAYESTE SALMANOĞLU
ARDAHAN 1 TAŞKIN AKTAŞ
ARDAHAN 2 YAŞAR KAYA
IĞDIR 1 HABİP EKSİK
IĞDIR 2 KIZNAZ TÜRKELİ
YALOVA 1 ALİ FUAT HATİP
YALOVA 2 HEDİYE POLAT
YALOVA 3 ABDURRAZAK EKİNCİ
KARABÜK 1 ENSAR TOPAL
KARABÜK 2 MUSTAFA ÖZSOY
KARABÜK 3 DERYA GÖÇTÜRK
KİLİS 1 KASIM KISA
KİLİS 2 EZEL AYDIN
OSMANİYE 1 AHMET EKEN
OSMANİYE 2 MÜSLÜM ÇAĞAN
OSMANİYE 3 DERYA TURHAN
OSMANİYE 4 CELAL EKER
DÜZCE 1 YAHYA MACİT
DÜZCE 2 SEMA GÜNEŞ
DÜZCE 3 MEHMET ŞERİF ORGUN