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HDP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) kamuoyuna Milletvekili adayları listesini açıkladı. İşte HDP'nin milletvekili adayları.

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HDP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) kamuoyuna Milletvekili adayları listesini açıkladı. İşte HDP'nin milletvekili adayları.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 20:28
HDP'nin Milletvekili Adayları Belli Oldu

HDP'nin Milletvekili adayları belli oldu.

Milletvekili seçimlerine 1 aydan biraz fazla süre kala YSK milletvekili adayları için listeleri bugün aldı. Liste teslim tarihinin sona ermesi ile partilerin Milletvekili adayları da belli oldu. İşte HDP'nin Milletvekili adayları:

ADANA    1    TULAY    HATIMOĞULLARI
ADANA    2    KEMAL    PEKÖZ
ADANA    3    SEVER    UZUN
ADANA    4    BARIŞ    KARABIYIK
ADANA    5    SONGÜL    AYDIN
ADANA    6    ZEYNEL    KETE
ADANA    7    BERİTAN    ÖNEN
ADANA    8    AHMET    KILIÇ
ADANA    9    ROZERİN    TOSUN
ADANA    10    İBRAHİM    YAKUT
ADANA    11    TÜRKAN    BAKIR
ADANA    12    CEMİL    ÖZEN
ADANA    13    ZOZAN    EFETÜRK
ADANA    14    ÖMER    ULUÇAY
ADANA    15    DENİZ    VAROL
ADIYAMAN    1    HASAN BASRİ    YORULMAZ
ADIYAMAN    2    HAYRİYE    KORKMAZ
ADIYAMAN    3    MAHMUT    ÖZDEMİR
ADIYAMAN    4    BİRSEN    TUNÇ
ADIYAMAN    5    MEHMET SELİM    ÖZBEK
AFYONKARAHİSAR    1    NEVİN    AYTEKİN
AFYONKARAHİSAR    2    MEMET ŞERİF    ÇELİK
AFYONKARAHİSAR    3    BELMA    KORAY
AFYONKARAHİSAR    4    MEHMET EMİN    GERZ
AFYONKARAHİSAR    5    GÜLSEREN    KARATAŞ
AFYONKARAHİSAR    6    İSMAİL    YILMAZ
AĞRI    1    BERDAN    ÖZTÜRK
AĞRI    2    DİRAYET DİLAN    TAŞDEMİR
AĞRI    3    DALHA    KAYA
AĞRI    4    KEZİBAN    DUMLU
AMASYA    1    HAMZA    YILMAZ
AMASYA    2    MİTHAT    ÇELİK
AMASYA    3    CEMAL    KİRLİ
ANKARA-1    1    FİLİZ    KERESTECİOĞLU DEMİR
ANKARA-1    2    EŞREF    KİRAZ
ANKARA-1    3    EMİNE    KAYA
ANKARA-1    4    İSHAK    KOCABIYIK
ANKARA-1    5    DÖNDÜ CEREN    ŞİMŞEK
ANKARA-1    6    GAZİ    OTİ
ANKARA-1    7    CENNET    AVCI
ANKARA-1    8    CEYHUN    AKIN
ANKARA-1    9    DİLEK    ERTÜRK
ANKARA-1    10    ERDEM    ÖRT
ANKARA-1    11    EBRU    DEMİR 
ANKARA-1    12    REMZİYE    GÜÇLÜ
ANKARA-1    13    ERDAL    ATAŞ
ANKARA-2    1    NURAY    TÜRKMEN CANLI
ANKARA-2    2    İSTEK    USALP
ANKARA-2    3    VAHİDE    İLGÜN
ANKARA-2    4    HAYDAR    ARSLAN
ANKARA-2    5    İPEK    GÜR
ANKARA-2    6    NURHAYAT    EMİRE
ANKARA-2    7    MUSTAFA    DEMİR
ANKARA-2    8    NİLGÜN    YILMAZ
ANKARA-2    9    ROJAN    MAMO
ANKARA-2    10    BAHYETTİN    BATUR
ANKARA-2    11    ÖMER    ÇELİK
ANKARA-3    1    VELİ    SAÇILIK
ANKARA-3    2    NAZIM    KARAKURT
ANKARA-3    3    ŞEHRİBAN LEYLA    ÇETİNBAŞ
ANKARA-3    4    HAYDAR    ÜSTÜNDAĞ
ANKARA-3    5    HÜLYA    FIRAT
ANKARA-3    6    MEHMET ZARİF    KESİCİLER
ANKARA-3    7    FATMA    KOÇYİĞİT ÖNER
ANKARA-3    8    İSMET    YALÇINKAYA
ANKARA-3    9    TÜLYA    SÖNMEZ AYTEKİN
ANKARA-3    10    FATMA    KIZILÖZ
ANKARA-3    11    İLYAS    KURT
ANKARA-3    12    YİĞİT    ÖZTÜRK
ANTALYA    1    KEMAL    BÜLBÜL
ANTALYA    2    DENİZ    YILDIRIM
ANTALYA    3    ERDAL    GİLGİL
ANTALYA    4    HADİ    CİN
ANTALYA    5    NİGAR    DURU
ANTALYA    6    İHSAN    NERGİZ
ANTALYA    7    FİLİZ    ASLAN
ANTALYA    8    VEYSEL    AKBOĞA
ANTALYA    9    MERAL    GEYLANİ
ANTALYA    10    HAKKI    BULUT
ANTALYA    11    HÜLYA    HASBAY
ANTALYA    12    ORHAN    GÜMÜŞ
ANTALYA    13    HÜLYA    BAYAR
ANTALYA    14    SALİH    VAROL
ANTALYA    15    GÜLSÜM    GÜZEL
ANTALYA    16    BERİVAN    TEMEL
ARTVİN    1    RECEP    DEMİRCİ
ARTVİN    2    EMİN    EKİNCİ
AYDIN    1    FERHAT    TUNÇ
AYDIN    2    AYFER    DEMİREL
AYDIN    3    DOĞAN    AÇIĞ
AYDIN    4    ÖZLEM    TUNÇ
AYDIN    5    MEHMET CELAL    GÜMÜŞ
AYDIN    6    SEMRA    BAŞARAN
AYDIN    7    ŞAHİN    KOÇ 
AYDIN    8    BAHAEDDİN    YAĞARCIK
BALIKESİR    1    NESİBE    YÖYLER
BALIKESİR    2    ŞAHİN    ÇOBAN
BALIKESİR    3    YURDANUR    GÜVEN
BALIKESİR    4    HÜSEYİN    GEVHER
BALIKESİR    5    FADİME    KAM TEMEL
BALIKESİR    6    HALİL ERSAN    BEKÇİ
BALIKESİR    7    ZEHRA    BABA
BALIKESİR    8    YAHYA    ANIK
BALIKESİR    9    KENAN    YAĞIZ
BİLECİK    1    FEHMİ    KORKMAZ
BİLECİK    2    MUAZZEZ    PARILTI
BİNGÖL    1    ERDAL    AYDEMİR
BİNGÖL    2    NİHAT    AKSOY
BİNGÖL    3    GÜLİSTAN    AZAK
BİTLİS    1    MAHMUT CELADET    GAYDALI
BİTLİS    2    ZAHİT    MUTLU
BİTLİS    3    SEVDA    TABAK YAMAÇ
BOLU    1    KENAN    BALTA
BOLU    2    GÖNÜL    GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU
BOLU    3    RUMET    SERHAT
BURDUR    1    BEKİR    ÇİÇEK
BURDUR    2    TANER    TAŞ
BURDUR    3    İSMAİL    GELTURAN
BURSA-1    1    YÜKSEL    AKGÜN
BURSA-1    2    AYGÜL    SAKLI
BURSA-1    3    MUSTAFA    YAĞCI
BURSA-1    4    AYNUR    YILMAZ
BURSA-1    5    SAFFET    PEHLİVAN
BURSA-1    6    RAİFE    GÜVEN
BURSA-1    7    AHMET    OKUMUŞ
BURSA-1    8    MEHMET SAİT    YÜKSEL
BURSA-1    9    CEMAL    HAZAR
BURSA-1    10    ZEKİ    SOYUŞEN
BURSA-2    1    MEHMET EMİN    ADIYAMAN
BURSA-2    2    METİN    KILIÇ
BURSA-2    3    ELİF    ÇUBUKÇUGİL
BURSA-2    4    CAHİT    KIRKAZAK
BURSA-2    5    İPEK    AKMAN
BURSA-2    6    NÜFER    OCAKLI
BURSA-2    7    CEMİLE    ÖSÜN
BURSA-2    8    MEHMET NEDİM    KORKMAZ
BURSA-2    9    KEMAL    DOĞAN
BURSA-2    10    SAMET    KARGALI
ÇANAKKALE    1    BÜLENT    KÖREĞİ
ÇANAKKALE    2    ADİLE    YALÇIN
ÇANAKKALE    3    MUSTAFA    BİLGİÇ
ÇANAKKALE    4    ZÜBEYİR    ÖZKAYA
ÇANKIRI    1    NAZLI    ÇOBAN
ÇANKIRI    2    HÜSEYİN YEKTA    ERPOLAT
ÇORUM    1    BEKTAŞ İLHAN    EKE
ÇORUM    2    HASAN    SATILMIŞ
ÇORUM    3    HASAN    ÇELİK
ÇORUM    4    ERDOĞAN    SERİN
DENİZLİ    1    ŞERİFE    YILDIRIM
DENİZLİ    2    NEBİ    EBCİ
DENİZLİ    3    AYŞE LEVZAN    SÜZÜK
DENİZLİ    4    CEVAT    BARİN
DENİZLİ    5    AYŞE    ÖZAY
DENİZLİ    6    MUSA    AYDIN
DENİZLİ    7    PERİHAN    ÜGE
DENİZLİ    8    BİRHAT    DEMİR
DİYARBAKIR    1    ADNAN SELÇUK    MIZRAKLI
DİYARBAKIR    2    SALİHE    AYDENİZ
DİYARBAKIR    3    İMAM    TAŞÇIER
DİYARBAKIR    4    REMZİYE    TOSUN
DİYARBAKIR    5    HİŞYAR    ÖZSOY
DİYARBAKIR    6    SEMRA    GÜZEL
DİYARBAKIR    7    GARO    PAYLAN
DİYARBAKIR    8    DERSİM    DAĞ
DİYARBAKIR    9    MUSA    FARİSOĞULLARI
DİYARBAKIR    10    ABDURRAHİM    DURMUŞ
DİYARBAKIR    11    MEHMET    TEMİZYÜZ
DİYARBAKIR    12    FERDA    FAHRİOĞLU AKIN
EDİRNE    1    MURAT    AMİL
EDİRNE    2    HANIM    GÜZEL
EDİRNE    3    SERDAL    ZIMBA
EDİRNE    4    HASAN    ATİK
ELAZIĞ    1    CEVDET    KONAK
ELAZIĞ    2    SELMA    METİN
ELAZIĞ    3    NEVZAT    BERİTANLI
ELAZIĞ    4    YAPRAK    FİLİZ
ELAZIĞ    5    KUTBETTİN    AKAN
ERZİNCAN    1    PINAR    AYTEKİN ÖZGÜÇ
ERZİNCAN    2    İBRAHİM    BOZKURT
ERZURUM    1    MEHMET KASIM    FIRAT
ERZURUM    2    ZELİHA    DÜNDAR
ERZURUM    3    FARUK    ÇİNAR
ERZURUM    4    SAFET    POLAT
ERZURUM    5    CÜNEYT    LALOĞLU
ERZURUM    6    BARIŞ    KEMALOĞLU
ESKİŞEHİR    1    HÜSEYİN     DEMİR
ESKİŞEHİR    2    NURTEN    ÖZER ULUÇELEBİ
ESKİŞEHİR    3    KEREM    KESKİN
ESKİŞEHİR    4    İLKAY    ABAY
ESKİŞEHİR    5    HÜSEYİN    ÖZERDOĞAN
ESKİŞEHİR    6    GÜNAY    UYAR
ESKİŞEHİR    7    VEDAT    ASLAN
GAZİANTEP    1    MAHMUT    TOĞRUL
GAZİANTEP    2    BEDRİYE    YORGUN
GAZİANTEP    3    MEHMET    KARAYILAN
GAZİANTEP    4    ATİYE    OKAY
GAZİANTEP    5    OSMAN    DEMİRCİ
GAZİANTEP    6    GÜLER    ERAT
GAZİANTEP    7    KEMAL    AKBULUT
GAZİANTEP    8    UMUT    BARAN
GAZİANTEP    9    MUSA    AYDIN
GAZİANTEP    10    FATMA    LEBE
GAZİANTEP    11    SELMAN    TUTUMLU
GAZİANTEP    12    BİRGÜL    YILDIRIM
GAZİANTEP    13    AGİT    ERKAN
GAZİANTEP    14    ŞAHAP    YILDIRIM
GİRESUN    1    HALİL    KARAVELİOĞLU
GİRESUN    2    ALİCAN    ÇAKIR
GİRESUN    3    NURİYE PERVİN    BAŞER
GİRESUN    4    ŞENEL    ÖZTÜRK
GÜMÜŞHANE    1    SEYİT    KARTAL
GÜMÜŞHANE    2    YILMAZ    TAŞ
HAKKARİ    1    LEYLA    GÜVEN
HAKKARİ    2    SAİT    DEDE
HAKKARİ    3    ÖZGÜR     ZEYDANOĞLU
HATAY    1    BARIŞ ATAY    MENGÜLLÜOĞLU
HATAY    2    HÜLYA    KAVUK
HATAY    3    KEREM    NALBANT
HATAY    4    FATMA    ÖZDEMİR
HATAY    5    SERVET    KAVUKOĞLU
HATAY    6    KADRİYE    TURHAN
HATAY    7    YILMAZ    BAYRAM
HATAY    8    GÜLÜZAR    IŞIK ÇAY
HATAY    9    MİTHAT    MİRİOĞLU
HATAY    10    NAİM    ÖZBEK
HATAY    11    PARAŞİN    GÜMÜŞ
ISPARTA    1    MEVLÜT    SABUNCU
ISPARTA    2    CELAL    ÇİÇEK
ISPARTA    3    AYŞEGÜL    KORKUTAN
ISPARTA    4    EBUBEKİR    GÖNAN
MERSİN    1    FATMA     KURTULAN
MERSİN    2    RIDVAN    TURAN
MERSİN    3    ATİLLA    GÜNEY
MERSİN    4    FATMAGÜL    DEMİRTAĞ
MERSİN    5    MEHMET ŞİRİN    KAYA
MERSİN    6    EYLEM    GENÇER
MERSİN    7    MEHMET    ALIŞ
MERSİN    8    ELİF    ASLAN
MERSİN    9    HÜSEYİN    GÜR
MERSİN    10    ŞERİF    DURMAZ
MERSİN    11    FİLİZ    YILMAZ
MERSİN    12    İBRAHİM    UZEN
MERSİN    13    REŞAT    AŞAN
İSTANBUL-1    1    PERVİN    BULDAN
İSTANBUL-1    2    MUSA    PİROĞLU
İSTANBUL-1    3    ERKAN    BAŞ 
İSTANBUL-1    4    EROL    KATIRCIOĞLU
İSTANBUL-1    5    SEMA    UÇAR
İSTANBUL-1    6    ATİLA    ÖZDOĞAN
İSTANBUL-1    7    SULTAN     KARASU
İSTANBUL-1    8    TUNCAY    GÖKÇE
İSTANBUL-1    9    AYLİN    HACALOĞLU
İSTANBUL-1    10    EMRE    SARIGÜL
İSTANBUL-1    11    ERTAN    HAMİTOĞLU
İSTANBUL-1    12    ŞEHRİBAN      ALKIŞ
İSTANBUL-1    13    İSHAK    KARAKAŞ
İSTANBUL-1    14    YAŞAR MERAL    ÇAKICI
İSTANBUL-1    15    RECEP    YILMAZ
İSTANBUL-1    16    NURULLAH    İŞLEK
İSTANBUL-1    17    CANSU İREM    KALENDER
İSTANBUL-1    18    KUVVET İHSAN    LORDOĞLU
İSTANBUL-1    19    ENGİN    ARAS
İSTANBUL-1    20    MİHRİBAN DENİZ    NAR
İSTANBUL-1    21    SERVET    GÜNGÖRDÜ
İSTANBUL-1    22    IRMAK    DUMLUPINAR
İSTANBUL-1    23    EYLEM    SARUCA
İSTANBUL-1    24    MURAT    GÜLENER
İSTANBUL-1    25    TÜLAY    AYDIN
İSTANBUL-1    26    VEYSİ    YAKLAV
İSTANBUL-1    27    GÜNAY    KARAOĞLAN
İSTANBUL-1    28    ALYA    AKKUŞ
İSTANBUL-1    29    İLHAN    ÇELİK
İSTANBUL-1    30    MELEKFER    BORAK TURGUT
İSTANBUL-1    31    MEHMET    KARASLAN
İSTANBUL-1    32    KEMAL    İŞLER
İSTANBUL-1    33    DÜRDANE    BULGAN
İSTANBUL-1    34    EMİNE    KARAASLAN ATEŞ
İSTANBUL-1    35    SABRİ    AHI
İSTANBUL-2    1    AHMET    ŞIK
İSTANBUL-2    2    OYA     ERSOY
İSTANBUL-2    3    HÜDA    KAYA
İSTANBUL-2    4    MUSTAFA     AVCİ
İSTANBUL-2    5    TÜLAY    KORKUTAN
İSTANBUL-2    6    ALİRIZA    BİLGİLİ
İSTANBUL-2    7    AYŞE    BERKTAY
İSTANBUL-2    8    GÜLSÜM    AĞAOĞLU
İSTANBUL-2    9    GÜRŞENAY    DALVEREN
İSTANBUL-2    10    HASAN    ÖZGÜNEŞ
İSTANBUL-2    11    MEHMET    GÜLER
İSTANBUL-2    12    LUDMİLLA    BÜYÜM
İSTANBUL-2    13    HACER    ELÇİN
İSTANBUL-2    14    FENER    GÜNANA
İSTANBUL-2    15    CELAL    ALPHAN
İSTANBUL-2    16    MUSA    KILIÇ
İSTANBUL-2    17    ŞADİ    ÖZDEMİR
İSTANBUL-2    18    TÜRKAN    BİNGÖL
İSTANBUL-2    19    SERVET    GÜZEL
İSTANBUL-2    20    IŞIL    HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA
İSTANBUL-2    21    MEHMET TAYYİP    ARSLAN
İSTANBUL-2    22    OZAN    ÖZGENLER
İSTANBUL-2    23    DİLBER    ASLAN
İSTANBUL-2    24    MUSA    DEĞİRMENCİ
İSTANBUL-2    25    DÜRDANE NİLSU    YÜRÜR
İSTANBUL-2    26    ADNAN    BULUT
İSTANBUL-2    27    MAŞALLAH    KÖYSÜ
İSTANBUL-2    28    ROHANİ    ÇİÇEKLİDAL
İSTANBUL-3    1    TURGUT    ÖKER
İSTANBUL-3    2    DİLŞAT    CANBAZ KAYA
İSTANBUL-3    3    HAKKI SARUHAN    OLUÇ
İSTANBUL-3    4    ALİ    KENANOĞLU
İSTANBUL-3    5    ZÜLEYHA    GÜLÜM
İSTANBUL-3    6    ABDULHAKİM    DAŞ
İSTANBUL-3    7    ELİF    BULUT
İSTANBUL-3    8    CELALETTİN    CAN 
İSTANBUL-3    9    CANŞAH    ÇELİK
İSTANBUL-3    10    FEVZİ    GERÇEK
İSTANBUL-3    11    GÜLSEREN    KAYA
İSTANBUL-3    12    EKREM      BARAN
İSTANBUL-3    13    AYŞE    KARADAĞ
İSTANBUL-3    14    MEHMET    DALKIRAN
İSTANBUL-3    15    MUAZZEZ    TÖRE
İSTANBUL-3    16    AYTEKİN    AKDEMİR
İSTANBUL-3    17    PINAR    GEZİK
İSTANBUL-3    18    KAZIM    ŞAROĞLU
İSTANBUL-3    19    BELÇİM    OKTAN
İSTANBUL-3    20    HÜSNÜ    TAŞ
İSTANBUL-3    21    SONGÜL    BÜYÜKPINAR
İSTANBUL-3    22    SÜLEYMAN    ÖZKAN
İSTANBUL-3    23    GÜLFİRAZ    SAĞLIK
İSTANBUL-3    24    MEHMET    PEKER
İSTANBUL-3    25    DİLEK    ULAŞ
İSTANBUL-3    26    ENVER    DURSUN
İSTANBUL-3    27    ASLI    YAĞCI
İSTANBUL-3    28    RIDVAN    ÖZTÜRK
İSTANBUL-3    29    LAİKA    TAKA
İSTANBUL-3    30    MESUT    ALDAGÜL
İSTANBUL-3    31    ROJDA    TAŞDEMİR
İSTANBUL-3    32    SERKAN    YILMAZ
İSTANBUL-3    33    BÜSRA BERNA    TOPRAK
İSTANBUL-3    34    YUSUF    YALVAÇ
İSTANBUL-3    35    ZERRİN    OĞLAĞU
İZMİR-1    1    SERPİL    KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
İZMİR-1    2    NURETTİN     TURĞAY
İZMİR-1    3    YALÇIN    YANIK
İZMİR-1    4    RAHİME    TURAN
İZMİR-1    5    HÜSEYİN    ÇAĞLAR
İZMİR-1    6    MERVAN    SINCAR
İZMİR-1    7    CEYHAN    AKAY
İZMİR-1    8    HALİME    AKDAĞ
İZMİR-1    9    FERZENDE    DENİZ
İZMİR-1    10    ELFESYE    NAS
İZMİR-1    11    TAMER    AYDIN
İZMİR-1    12    SELMAN    YILDIRIM
İZMİR-1    13    KAMURAN    AKKUŞ
İZMİR-1    14    HAYRİ    ETYEMEZ
İZMİR-2    1    MURAT    ÇEPNİ
İZMİR-2    2    İDİL    UĞURLU
İZMİR-2    3    AYŞE    YILMAZ
İZMİR-2    4    MEHMET    AKER
İZMİR-2    5    CEMİLE    AYDIN
İZMİR-2    6    SÜLEYMAN    GÜNDÜZ
İZMİR-2    7    GÖNÜL    AYGÜN
İZMİR-2    8    ORHAN    AYHAN
İZMİR-2    9    DERKAY    TAN 
İZMİR-2    10    MAHSUN    KORKMAZ
İZMİR-2    11    BEHİYE    ERTAŞ
İZMİR-2    12    EKREM CAN    ALAYGUT
İZMİR-2    13    ABDULLAH    AKDENİZ
İZMİR-2    14    EDİP    KAYA
KARS    1    AYHAN     BİLGEN
KARS    2    ARZU    MOCO
KARS    3    BİŞAR    ALİNAK
KASTAMONU    1    HÜSEYİN    GÖKOĞLU
KASTAMONU    2    İSMAİL    ÇAVĞA
KASTAMONU    3    AZAT    AVCI
KAYSERİ    1    KADRİ    ERENER
KAYSERİ    2    EYLEM    CENGİZ
KAYSERİ    3    KENAN    MARAŞLI
KAYSERİ    4    MUSTAFA    ÖÇAL
KAYSERİ    5    NİYAZİ    YALÇINKAYA
KAYSERİ    6    NURAN    ERGEN KILIÇ
KAYSERİ    7    ZENUN    ORTA
KAYSERİ    8    ZİLAN     YILMAZ
KAYSERİ    9    SUAT    DEMİR
KAYSERİ    10    FEVZİ    POLAT
KIRKLARELİ    1    FARUK    ÖZDEL
KIRKLARELİ    2    DİREN CEVAHİR    ŞEN
KIRKLARELİ    3    YAKUP    ASLAN
KIRŞEHİR    1    GÖKHAN    AKIN
KIRŞEHİR    2    HELİZ    ABI
KOCAELİ    1    ÖMER FARUK    GERGERLİOĞLU
KOCAELİ    2    FATMA    YILDIRIM
KOCAELİ    3    KUREYŞ    BİLGİÇ
KOCAELİ    4    YASEMİN    ÜÇER
KOCAELİ    5    ALİ DURSUN    BUĞDACI
KOCAELİ    6    MERYEM    DEMİR
KOCAELİ    7    ALAATTİN    ENÜL
KOCAELİ    8    FERHAT    DEMİRELLİ
KOCAELİ    9    MURAT    OZAN
KOCAELİ    10    DAMLA    BAĞCİ
KOCAELİ    11    NECATİ    ALTINTOPRAK
KOCAELİ    12    SEVİCAN    YAŞAR
KOCAELİ    13    KADİR    YILDIRIMER
KONYA    1    BÜLENT    KILIÇ
KONYA    2    BERNA    ÇELİK
KONYA    3    EYLÜL    YAYLACI
KONYA    4    GIYASETTİN    ALMAZ
KONYA    5    JİYAN HURİ    YALÇIN
KONYA    6    RAMAZAN    OT
KONYA    7    BAHAR    EKİNCİ
KONYA    8    ORHAN    KARACA
KONYA    9    OSMAN    KARAMAN
KONYA    10    HANİFİ    KARACA
KONYA    11    ABDURRAHMAN    ARSLAN
KONYA    12    MEHMET       YÖNET
KONYA    13    HASAN    GEBEŞOĞLU
KONYA    14    MEHMET SAİT    KOYUNCU
KONYA    15    CAHİT    BABAHAN
KÜTAHYA    1    ABDURAHMAN    ADIYAMAN
KÜTAHYA    2    HARUN    GÜNDÜZ
KÜTAHYA    3    SAVAŞ    BABUR
KÜTAHYA    4    GÖKHAN    ALKAN
KÜTAHYA    5    ŞEHMUS    ÇELİK
MALATYA    1    MEHMET    TUNCEL
MALATYA    2    JİYAN      TAŞ
MALATYA    3    KEMAL    GEDİK
MALATYA    4    FATMA    ALATAŞ
MALATYA    5    HÜSEYİN    KILINÇ  
MALATYA    6    SİNAN    ÖZTÜRK
MANİSA    1    LEZGİN    BOTAN
MANİSA    2    BİRGÜL    SAĞSÖZ
MANİSA    3    ADNAN    MANKAN
MANİSA    4    HASRET    ASLAN
MANİSA    5    CEVDET    YILDIZ
MANİSA    6    BAYRAM    SÖNMEZ
MANİSA    7    ABİDDİN    PADAK
MANİSA    8    NİHAT    YILDIRIM
MANİSA    9    İHSAN    ÇAÇA
MANİSA    10    VEYSİ    DURGUT
KAHRAMANMARAŞ    1    HÜSEYİN    BAKIR
KAHRAMANMARAŞ    2    MERYEM    YILDIZ
KAHRAMANMARAŞ    3    RAUF    TEPE
KAHRAMANMARAŞ    4    SEVGİ    BORAK
KAHRAMANMARAŞ    5    ŞAHİN    ŞANCİ
KAHRAMANMARAŞ    6    TÜLAY    KILINÇ DENİZ
KAHRAMANMARAŞ    7    İNANÇ    YILDIZ
KAHRAMANMARAŞ    8    RECEP    KAYA
MARDİN    1    MİTHAT    SANCAR
MARDİN    2    PERO    DUNDAR
MARDİN    3    TUMA    ÇELİK
MARDİN    4    EBRÜ    GÜNAY
MARDİN    5    GÜLBİN    ŞAHİN DAĞHAN
MARDİN    6    DİLAVER    İNAL
MUĞLA    1    SULTAN     ÖZCAN
MUĞLA    2    HÜSRAN BELGİN    KOÇ
MUĞLA    3    YILMAZ    YÜKSEL
MUĞLA    4    EBRU    DEMİR
MUĞLA    5    KEMAL    KOÇ
MUĞLA    6    SEBAHAT    FIRAT
MUĞLA    7    ABDULLAH    İPEKLİ
MUŞ    1    GÜLÜSTAN    KILIÇ KOÇYİĞİT
MUŞ    2    MENSUR    IŞIK
MUŞ    3    ŞEVİN    COŞKUN
MUŞ    4    ADNAN    TOPÇU
NEVŞEHİR    1    İRFAN    TURAN
NEVŞEHİR    2    BEDRETTİN    ESER
NEVŞEHİR    3    KEVSER    YALÇIN
NİĞDE    1    MEHMET SALİH    İTAH
NİĞDE    2    İBRAHİM    AVŞAR
NİĞDE    3    ÜMRAN    BATURAY
ORDU    1    MESUT    BİLGİ
ORDU    2    BAYRAM    KUŞMAN
ORDU    3    RUKEN    KAYAALP
ORDU    4    ŞEVDER    YANDI
ORDU    5    ÇETİN    KAPLAN
ORDU    6    TAHSİN    TİMUR
RİZE    1    NECMETTİN    DURMUŞ
RİZE    2    KÖNA HAZAR    ÖZSOY
RİZE    3    SEVGİ     EVREN KÖROĞLU
SAKARYA    1    ÇİÇEK    ARIÇ
SAKARYA    2    HİVİDAR    TANGÜNER
SAKARYA    3    HÜSEYİN    KAYA
SAKARYA    4    GAYE    ÇALIŞKAN
SAKARYA    5    KEMAL    AKTAŞ
SAKARYA    6    DERYA    BİNGÖL
SAKARYA    7    HAYDAR    EROL
SAMSUN    1    MEDİHA OYA    YAĞCI
SAMSUN    2    CELAL    KOCABIYIK
SAMSUN    3    EFRAİM    VAYİÇ
SAMSUN    4    ALİ DURSUN    KURT
SAMSUN    5    FİKRİ    YOLAYDIN
SAMSUN    6    KUBİLAY    ÖZTÜRK
SAMSUN    7    CEMİL    AKSU
SAMSUN    8    SEVDA    ÖZBEK YAKUT
SAMSUN    9    YUSUF    KIR
SİİRT    1    MERAL    DANIŞ BEŞTAŞ
SİİRT    2    SIDIK    TAŞ
SİİRT    3    HAYRETTİN    ŞEN
SİNOP    1    AYŞE GÜL    KAFKAS
SİNOP    2    SEFA    ÖZTÜRK
SİVAS    1    RIZA    KARAMAN
SİVAS    2    HÜSEYİN    ÖZCAN
SİVAS    3    ŞENER    ÜNAT
SİVAS    4    HAKKI    AZARAK
SİVAS    5    RUKEN    KOYUN 
TEKİRDAĞ    1    SALİM    KAPLAN
TEKİRDAĞ    2    FERAY    MERTOĞLU
TEKİRDAĞ    3    HÜSEYİN    ERİŞ
TEKİRDAĞ    4    GURBET    DEMİRHAN
TEKİRDAĞ    5    ERHAN    GÖVERCİN
TEKİRDAĞ    6    HALİME    TUNÇ
TEKİRDAĞ    7    TEKİN    ÇATALKAYA
TOKAT    1    ERDAL    BEKTAŞ
TOKAT    2    RANA    RENDE
TOKAT    3    NAMET    ERTOĞAN
TOKAT    4    MUHAMMET VEYSEL    YILDIZ
TOKAT    5    SERVET    YÜKSEL
TRABZON    1    HÜSEYİN    TAKA
TRABZON    2    AHMET HAZAR    DİLAVER
TRABZON    3    KADER    UZUN MADENKUYU
TRABZON    4    NURETTİN    KARADENİZ
TRABZON    5    GÜVEN    ATABAY
TRABZON    6    DURSUN ALİ    KURT
TUNCELİ    1    ALİCAN    ÖNLÜ
TUNCELİ    2    MERAL    HANBAYAT YEŞİL
ŞANLIURFA    1    NİMETULLAH    ERDOĞMUŞ
ŞANLIURFA    2    AYŞE    SÜRÜCÜ
ŞANLIURFA    3    NUSRETTİN    MAÇİN
ŞANLIURFA    4    ÖMER    ÖCALAN
ŞANLIURFA    5    ALİYE    KIZILDAMAR
ŞANLIURFA    6    İSMAİL    KAPLAN
ŞANLIURFA    7    ROZA    YAZMACI
ŞANLIURFA    8    YUSUF    YETİM
ŞANLIURFA    9    SONGÜL    ARPA
ŞANLIURFA    10    ORHAN    ÖZKAN
ŞANLIURFA    11    ELİF ROJDA    TALAR
ŞANLIURFA    12    CELALEDİN    ERKMEN
ŞANLIURFA    13    MERAL    BALTER
ŞANLIURFA    14    BİŞAR    TÜYSÜZ
UŞAK    1    SÜLEYMAN    SÖZKESEN
UŞAK    2    ŞÜKRAN    SARI
UŞAK    3    MEMET LATİF    YILDIRIM
VAN    1    SEZAİ    TEMELLİ
VAN    2    BEDİA    ÖZGÖKÇE ERTAN
VAN    3    MURAT    SARISAÇ
VAN    4    MUAZZEZ    ORHAN
VAN    5    TAYİP     TEMEL
VAN    6    CENGİZ     ÇİÇEK
VAN    7    MUKADDES    KARAKOÇ
VAN    8    ASUMAN    YELMAZER
YOZGAT    1    YUSUF    ARAN
YOZGAT    2    MEHMET ŞİRİN    EREZ
YOZGAT    3    DENİZ    ÖZTÜRK
YOZGAT    4    CEM EREN    ASLAN
ZONGULDAK    1    MEHMET ZEKİ    SALMANOĞLU
ZONGULDAK    2    BEDİRHAN    GÜNEŞ
ZONGULDAK    3    EVLİYA    GÜDAN
ZONGULDAK    4    ASYA     GEZER
ZONGULDAK    5    FEVZİ    KAYA
AKSARAY    1    SEYİT MEHMET    KESKİN
AKSARAY    2    CİHAN    YILMAZ
AKSARAY    3    ŞÜKRAN    ACAR
AKSARAY    4    AHMET      DEMİR
BAYBURT    1    ŞEMSETTİN    TAKVA
KARAMAN    1    CEMİL    YALÇIN
KARAMAN    2    AYŞE      DURUNESİL
KARAMAN    3    REMZİ    GÖKDAĞ
KIRIKKALE    1    DOĞAN    ANĞAY
KIRIKKALE    2    RIFAT    RONİ
KIRIKKALE    3    TEKYEDDİN    AKTAŞ
BATMAN    1    İDRİS    BALUKEN
BATMAN    2    FELEKNAS    UCA
BATMAN    3    NECDET    İPEKYÜZ
BATMAN    4    AYŞE    ACAR BAŞARAN
BATMAN    5    ŞÜKRÜ    BAYTAR
ŞIRNAK    1    ABDULLAH    GÜNGEN
ŞIRNAK    2    LEYLA    BİRLİK
ŞIRNAK    3    HÜSEYİN    KAÇMAZ
ŞIRNAK    4    NURAN    İMİR
BARTIN    1    YILMAZ    TOPALOĞLU
BARTIN    2    ŞAYESTE    SALMANOĞLU
ARDAHAN    1    TAŞKIN    AKTAŞ
ARDAHAN    2    YAŞAR    KAYA
IĞDIR    1    HABİP    EKSİK
IĞDIR    2    KIZNAZ    TÜRKELİ
YALOVA    1    ALİ FUAT    HATİP
YALOVA    2    HEDİYE    POLAT
YALOVA    3    ABDURRAZAK    EKİNCİ
KARABÜK    1    ENSAR    TOPAL 
KARABÜK    2    MUSTAFA    ÖZSOY
KARABÜK    3    DERYA    GÖÇTÜRK
KİLİS    1    KASIM    KISA
KİLİS    2    EZEL    AYDIN
OSMANİYE    1    AHMET    EKEN
OSMANİYE    2    MÜSLÜM    ÇAĞAN
OSMANİYE    3    DERYA    TURHAN
OSMANİYE    4    CELAL    EKER
DÜZCE    1    YAHYA    MACİT
DÜZCE    2    SEMA    GÜNEŞ
DÜZCE    3    MEHMET ŞERİF    ORGUN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
HdpSon DakikaHDP Milletvekili
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