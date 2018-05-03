HDP Neden 4'lü İttifaka Alınmadı? SP Lideri Açıkladı

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan flaş HDP açıklaması.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken geçtiğimiz gün açıklanan 4'lü ittifakta HDP'nin neden yer almadığıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Asla bir ayrımcılık söz konusu değil. Fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerekiyor.

Kamuoyu yoklaması yaptık biz. Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini de yok saymak değil."

İTTİFAK AÇIKLAMASI CUMARTESİ GÜNÜ GELECEK

Geçtiğimiz gün kurulan ve kamuoyuna açıklanan 4'lü ittifakla ilgili bugün yapılması beklenen basın açıklaması, ittifak metni üzerinde süren çalışmalar ve partilerin yoğun programları nedeniyle cumartesi gününe ertelenmişti. Beklenen açıklamanın bu Cumartesi günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor. İttifak milletvekili seçimleri için yapıldı.

HDP'DEN 4'LÜ İTTİFAKA ELEŞTİRİ

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 4'lü ittifaka yönelik yaptığı değerlendirmesinde sert sözler kullanarak , "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak" ifadelerini kullanmıştı.

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