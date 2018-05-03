Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

HDP Neden 4'lü İttifaka Alınmadı? SP Lideri Açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir programda yaptığı son dakika açıklamasında HDP'nin neden 4'lü ittifaka alınmadığını söyledi.

banner396

HDP Neden 4'lü İttifaka Alınmadı? SP Lideri Açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir programda yaptığı son dakika açıklamasında HDP'nin neden 4'lü ittifaka alınmadığını söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:26
HDP Neden 4'lü İttifaka Alınmadı? SP Lideri Açıkladı

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan flaş HDP açıklaması.

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken geçtiğimiz gün açıklanan 4'lü ittifakta HDP'nin neden yer almadığıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Asla bir ayrımcılık söz konusu değil. Fakat bazen yöneticilerin düşündükleri yetmiyor tabanın da fikrini almak gerekiyor.

Kamuoyu yoklaması yaptık biz. Ama bu Kürt kardeşlerimizin isteklerini de yok saymak değil."

İTTİFAK AÇIKLAMASI CUMARTESİ GÜNÜ GELECEK

Geçtiğimiz gün kurulan ve kamuoyuna açıklanan 4'lü ittifakla ilgili bugün yapılması beklenen basın açıklaması, ittifak metni üzerinde süren çalışmalar ve partilerin yoğun programları nedeniyle cumartesi gününe ertelenmişti. Beklenen açıklamanın bu Cumartesi günü kamuoyuna açıklanması bekleniyor. İttifak milletvekili seçimleri için yapıldı.

HDP'DEN 4'LÜ İTTİFAKA ELEŞTİRİ

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 4'lü ittifaka yönelik yaptığı değerlendirmesinde sert sözler kullanarak , "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak" ifadelerini kullanmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaIttifakSeçim IttifakıTemel KaramollaoğluHdp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muharrem İnce: "En Büyük Seçim Vaadim..."
Muharrem İnce: "En Büyük Seçim Vaadim..."
Fatih Portakal'dan Flaş CHP ve İlhan Kesici Çıkışı
Fatih Portakal'dan Flaş CHP ve İlhan Kesici Çıkışı
CHP Cumhurbaşkanı Adayının Afişi ve Sloganı Ortaya Çıktı
CHP Cumhurbaşkanı Adayının Afişi ve Sloganı Ortaya Çıktı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim