HDP'den İlginç Çıkış! PKK'nın Elindeki Asker ve Polisleri Hatırlattılar!

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan TBMM'de söz alarak 4 yıldır PKK'nın elinde bulunan asker ve polisleri hatırlattı. İşte detaylar...

Kurtulan'ın konuşması şöyle;

Şu an, sabahın ilk saatlerinden itibaren -randevu aldıkları gruplar ile alamadıkları randevu taleplerini beklerken- İHD'yle yani İnsan Hakları Derneğiyle birlikte grupları ziyaret eden bir heyet bulunmakta. Bu heyet, dört yıldır çocukları çeşitli illerde PKK tarafından alıkonulan askerlerin, polislerin aileleri oluyor. Polis Memuru Vedat Kaya ve Sedat Yabalak, Uzman Çavuşlar Hüseyin Sarı, Sedat Vardar, Ferdi Polat, Ümit Gıcır, Mevlüt Kahveci, erler Sedat Sorgun, Süleyman Sungur, Müslüm Altuntaş ve Adil Kavaklı, Astsubay Semih Özbey; 13 kişi dört yıldır PKK'nin elinde bulunuyor. Bunlardan 5 kişinin ailesi bugün grubumuzu da ziyaret ettiler, bizimle birlikte diğer partilere de gittiler, kimi partilere daha doğrusu. Aileler şunu söylüyor: "Biz dört yıldır çeşitli girişimlerde bulunduk, gitmediğimiz, çalmadığımız kapı kalmadı, Hükûmet nezdinde de görüşmeler yaptık ama çocuklarımızın durumlarıyla ilgili, bizimle sağ salim kavuşmalarına dair bir adım atılmadı." diyorlar. Onlara söz verdiğimiz üzere bugün bu konuşmayı yapıyorum. Buna mutlaka bir çare bulmamız lazım. Daha önce bu kürsüde, Meclis kürsüsünde bir partinin grup başkan vekili bu duruma temas etmişti, şimdi bu ailelere bir bayram hediyesi olarak çocukların müjdeli haberini vermek için girişimde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum.

Ailelerin özellikle talebi şu: "Hükûmet nezdinde buna çözüm bulunacağına dair bir vaat istiyoruz." diyorlar. Ben de buradan bu ailelerin taleplerini herkese duyurmaya çalışayım dedim ve bunun için her grubun gerekli girişimlerde bulunması insani görevimiz, bu halkın vekilleri olma sorumluluğumuz da bunu gerektirir.

Bu kapsamda sınır dışı operasyonlar, 83'ten günümüze her daim yapılan, adı değişse de sonucu aslında değişmeyen, burada alkış tutsak da "Bitti, tükendi, sonu geldi, sonunu getirdik." naraları atsak da, söylemlerinde bulunsak da bu sorun, ülkemizin her yerindeki insanını etkileyen ve acı sonuçlara götüren Kürt sorunu gibi bir sorunun önümüzde tutulmasına neden olmaktadır.

Bu vesileyle ben sınır operasyonlarının çözüm olmayacağını, sorunun çözümünün demokrasiden, insan haklarından, hak ve adaletten ve barıştan geçtiğini hatırlatayım. Bunun için herkesin, özellikle Meclisin sorumluluk almasını dileyerek teşekkür ediyorum.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA