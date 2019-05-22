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Hazine'de İşçiye Verilecek Para Kalmadı Mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, binlerce kamu işçisinin bir türlü yapılamayan toplu sözleşme görüşmelerini TBMM’ye taşıdı.

Hazine'de İşçiye Verilecek Para Kalmadı Mı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, binlerce kamu işçisinin bir türlü yapılamayan toplu sözleşme görüşmelerini TBMM’ye taşıdı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:13
Hazine'de İşçiye Verilecek Para Kalmadı Mı?

Sarıbal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde, kamuda çalışan binlerce işçinin beklediği toplu sözleşme görüşmeleri, yasal süresi dolduğu halde neden gerçekleşmediğini sordu. Sarıbal” Toplu iş görüşmelerinin gerçekleştirilmiyor olmasının yaklaşan 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimiyle ilgisi olduğuna yönelik iddialar doğru mudur?” sorusunu yöneltti.

Sarıbal’ın soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 22. 05. 2019

Orhan SARIBAL

Bursa Milletvekili

Kamuda çalışan binlerce işçinin beklediği toplu sözleşme görüşmeleri, yasal süresi dolduğu halde henüz gerçekleşmedi.

En büyük işçi konfederasyonu olan Türk-İş yönetimi, iktidar tarafından muhatap alınmadıklarını ifade etmektedirler.

Toplu sözleşme görüşmeleri için yasal sürenin dolmak üzere olduğu halde muhatap bulamayan Türk – İş’e bağlı sendikaların greve gidecekleri yönünde haberler gelmektedir.

Bu bağlamda;

1-         Toplu sözleşme zamanı geldiği halde hükümet Türk-İş ile halen masaya oturmuş değil. Zamanı dolmak üzere olan bu görüşme için tarafların hala bir türlü bir araya gelmemesinin sebebi nedir?

2-         600.000 işçinin kaderini belirleyecek olan maaş zammı görüşmelerinin gerçekleştirilmiyor olmasının yaklaşan 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimiyle ilgisi olduğuna yönelik iddialar doğru mudur?

3-         Devletin hazinesinde toplu sözleşme ile getirilecek maaş artışlarını karşılayacak paranın bulunmadığı yönündeki iddialar doğru mudur?

4-         İşçi haklarını, ücret ve güvenceyi yok sayan iktidara karşı işçilerin haklarını korumakla yükümlü olan sendika neden sessiz kalıyor?

5-         Yasal süre aşılmadan bu görüşmenin derhal yapılması gerekli. Toplu iş görüşmeleri ne zaman yapılacaktır?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hazine işçiye verilecek para kalmadı
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