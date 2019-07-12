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"Hayvan sağlığının korunması için aşılar ücretsiz olmalıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, hayvancılıkta salgın hastalıklarla mücadele programında yer alan zorunlu aşıların ücretli hale getirilmesine sert tepki gösterdi.

"Hayvan sağlığının korunması için aşılar ücretsiz olmalıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, hayvancılıkta salgın hastalıklarla mücadele programında yer alan zorunlu aşıların ücretli hale getirilmesine sert tepki gösterdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:55
"Hayvan sağlığının korunması için aşılar ücretsiz olmalıdır"

Ekonomik krizle birlikte sürekli artan üretim maliyetleri nedeniyle yetiştiricilerin büyük güçlükler yaşadığına dikkat çeken Barut, Meclis'te yaptığı konuşmada zorunlu aşıların eskiden olduğu gibi yine ücretsiz hale getirilmesini istedi.

"AŞILAR ÜCRETLİ HALE GETİRİLDİ"

Aşıların ücretli hale getirilmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 5 Temmuz 2019 tarihinde il ve ilçe teşkilatlarına gönderdiği yazıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşma yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Hayvancılığımızın geleceği ve hayvan sağlığının korunması için salgın hastalıklarla mücadele programı var. Koruma programında yer alan brusella, şap ve çiçek gibi hastalıklara karşı projeli aşı uygulaması var. Bu aşılar, hayvan yetiştiricilerimize ücretsiz olarak sunuluyordu. Görevli veteriner hekimler, el emeğinin dışında ücretsiz olarak bu aşıları yapıyordu. Ne yazık ki Tarım ve Orman Bakanlığı, zorunlu olan tüm aşıları ücretli yaptı" dedi.

"TEKRAR ÜCRETSİZ OLSUN"

Salgın hastalıklarla mücadelede zorunlu olan aşıların mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Zorunlu olan bu aşılar mutlaka yapılmalıdır. Çünkü salgın hastalıkların önüne ancak aşılamayla geçilir. Hayvan sağlığımızı korumak, hayvancılığımızı geliştirmek şarttır ama yetiştiricinin bu ücretleri ödeyecek gücü yoksa ne yapacak? Her gün yem fiyatları inanılmaz derecede yükselirken, üretim maliyetleri artarken, yetiştiriciler zarar ederken, nasıl para bulup aşı yaptıracak? Hayvan sağlığını korumak, buna bağlı olarak insan sağlığını korumak devletin göreviyse bu aşılar neden ücretli yapılıyor?

Bir iş hem paralı hem mecburi olabilir mi? Zorunlu aşılar yapılmazsa salgın hastalıkların önüne geçilemez. Bu aşılar tekrar ücretsiz olmalı ki üretici aşı yaptırabilsin. Her şeye para buluyorsunuz ama zorunlu aşılara mı bulamıyorsunuz? Salgın hastalıklarla mücadele programında yer alan aşıların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ücretsiz olmasını istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
hayvan sağlığının korunması aşılar ücretsiz olmalıdır
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