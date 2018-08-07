Haydar Baş'ın Mal Varlığına El Konuldu

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın ticari ortağına zorla senet imzalattırdığı ve ortağına ait parayı zorla zimmetine geçirdiği iddiaları ile görülen mahkemenin aldığı karar ile yurt dışına çıkması yasaklanırken tüm mal varlığına da el konuldu.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen son dakika haberine göre;

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın tüm taşınmaz mal varlığına el konulduğu belirtildi. Mahkeme, ticari ortağı Dr. Mustafa Eraslan'ın 6 milyon değerindeki gayri menkulü zorla zimmetine geçirtip 14 adet senede zorla imza attırdığı suçlamasıyla yargılanan ve hakkında 'Nitelikli yağma ve açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından dava açılan Haydar Baş'ın yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yanısıra avukatı Lütfullah Önder adına kayıtlı gayrimenkullere de mahkeme kararı ile tedbir konuldu.

Bağımsız Türkiye Partisi Haydar Baş, Lütfullah Önder ve Gürcan Bahar hakkında 'zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması' suçlarından 2'şer yıl 6'şar aydan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenirken aralarında Haydar Baş'ın da olduğu tüm şüpheliler hakkında 'Birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.