Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101847
ALTIN
280.316
DOLAR
5.6954
STERLIN
7.1122
EURO
6.2658
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
En Az Lise Mezunuysanız bu işe başvurabilirsiniz! 15 Bin TL Maaş, Ücrersiz ev, elektirik, su ve dahası...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!

Hastanede ‘Urfa Sıra Gecesi’ Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana Şehir Hastanesi’nde öğle saatinde gerçekleşen ‘vur patlasın, çal oynasın’ eğlenceyi meclis gündemine taşıdı

Hastanede ‘Urfa Sıra Gecesi’ Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana Şehir Hastanesi’nde öğle saatinde gerçekleşen ‘vur patlasın, çal oynasın’ eğlenceyi meclis gündemine taşıdı

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:01
Hastanede ‘Urfa Sıra Gecesi’ Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bir çok yönüyle tartışma konusu olan, özellikle Alışveriş Merkezi’ne (AVM)  benzerliğiyle dikkat çeken Adana Şehir Hastanesi’nde öğle saatinde gerçekleşen ‘Urfa Sıra Gecesi’ eğlencesini meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sunan Dr. Şevkin, bir tarafta tedavi gören, sıra bekleyen, bir servisten diğerine koşturan, hastanenin yerleşim yerlerine uzaklığı, büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle stres yaşayan vatandaşlar bulunurken diğer taraftan tam anlamıyla vur patlasın, çal oynasın sıra gecesi düzenlenen hastanenin AVM’den sonra bu kez de eğlence mekanına benzetildiğini vurguladı.

Hastanedeki eğlencenin kamuoyunun da tepkisini çektiğine işaret eden Dr. Şevkin, “Kamu-özel işbirliği modeli ile gerçekleşen ve son olarak Sayıştay raporuna göre kemoterapi ilacı hazırlanması için Elazığ’da 1 TL ödenmesine karşılık aynı ilaç için 356 TL ödemeyle gündeme gelen Adana Şehir Hastanesi’nde bu kez de personel ve yöneticilere öğle yemeği tatilinde ‘Urfa Sıra Gecesi’ düzenlenmiştir” dedi.

Dr. Müzeyyen Şevkin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1-Adana Şehir Hastanesi’ndeki yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında ‘Urfa Sıra Gecesi’ düzenlenmesindeki amaç nedir?

2-Resmi kurumda mesai saatlerinde düzenlenen müzikli eğlence; devlet kurumu ciddiyetine yakışmadığı gibi hastanede tedavi gören, şifa arayan hastalara karşı bir hakaret niteliği taşımaz mı?

3-Çalışanlara moral-motivasyon bahane ediliyorsa mesai saatleri dışında, hastane dışındaki bir mekanda organizasyon yapılması daha doğru olmaz mıydı?

4-Sıra gecesi düzenleme kararını kim vermiştir? Sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır?

5-Türkiye’deki diğer şehir hastanelerinde de böyle bir uygulama var mıdır?

6-Sayıştay raporuna göre, Elazığ'da 1 TL ödenen kemoterapi ilacı hazırlanmasına, Adana Şehir Hastanesi’nde 356 TL ödenmesinin nedeni nedir?

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
hastanede urfa sıra gecesi meclis gündeminde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meral Akşener'den "İyi Parti Erdoğan'ı destekler mi" sorusuna yanıt
Meral Akşener'den "İyi Parti Erdoğan'ı destekler mi" sorusuna yanıt
CHP’Lİ Suzan Şahin; Orman Muhafaza Memurları Haklarını İstiyor!
CHP’Lİ Suzan Şahin; Orman Muhafaza Memurları Haklarını İstiyor!
CHP'li Özel'den PTT önergesi: Kiralama faaliyeti PTT'yi zarara sokuyor
CHP'li Özel'den PTT önergesi: Kiralama faaliyeti PTT'yi zarara sokuyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim