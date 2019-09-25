Hastanede ‘Urfa Sıra Gecesi’ Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bir çok yönüyle tartışma konusu olan, özellikle Alışveriş Merkezi’ne (AVM) benzerliğiyle dikkat çeken Adana Şehir Hastanesi’nde öğle saatinde gerçekleşen ‘Urfa Sıra Gecesi’ eğlencesini meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sunan Dr. Şevkin, bir tarafta tedavi gören, sıra bekleyen, bir servisten diğerine koşturan, hastanenin yerleşim yerlerine uzaklığı, büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle stres yaşayan vatandaşlar bulunurken diğer taraftan tam anlamıyla vur patlasın, çal oynasın sıra gecesi düzenlenen hastanenin AVM’den sonra bu kez de eğlence mekanına benzetildiğini vurguladı.

Hastanedeki eğlencenin kamuoyunun da tepkisini çektiğine işaret eden Dr. Şevkin, “Kamu-özel işbirliği modeli ile gerçekleşen ve son olarak Sayıştay raporuna göre kemoterapi ilacı hazırlanması için Elazığ’da 1 TL ödenmesine karşılık aynı ilaç için 356 TL ödemeyle gündeme gelen Adana Şehir Hastanesi’nde bu kez de personel ve yöneticilere öğle yemeği tatilinde ‘Urfa Sıra Gecesi’ düzenlenmiştir” dedi.

Dr. Müzeyyen Şevkin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1-Adana Şehir Hastanesi’ndeki yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında ‘Urfa Sıra Gecesi’ düzenlenmesindeki amaç nedir?

2-Resmi kurumda mesai saatlerinde düzenlenen müzikli eğlence; devlet kurumu ciddiyetine yakışmadığı gibi hastanede tedavi gören, şifa arayan hastalara karşı bir hakaret niteliği taşımaz mı?

3-Çalışanlara moral-motivasyon bahane ediliyorsa mesai saatleri dışında, hastane dışındaki bir mekanda organizasyon yapılması daha doğru olmaz mıydı?

4-Sıra gecesi düzenleme kararını kim vermiştir? Sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır?

5-Türkiye’deki diğer şehir hastanelerinde de böyle bir uygulama var mıdır?

6-Sayıştay raporuna göre, Elazığ'da 1 TL ödenen kemoterapi ilacı hazırlanmasına, Adana Şehir Hastanesi’nde 356 TL ödenmesinin nedeni nedir?

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA