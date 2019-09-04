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Hastane var doktor yok!

Hastane var doktor yok!

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:26
Hastane var doktor yok!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’nın ilçesi Aladağ Devlet Hastanesi’nde skandal boyuta ulaşan sağlık sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

HASTANENİN VARLIĞINDAN HABERİNİZ VAR MI?

Sağlık Bakanlığı görevlilerinin hastanede uzman doktor bulunmadığı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) kayıtlı olmaması nedeniyle hastanenin varlığından şüpheye düştüğünü dile getiren Dr. Şevkin, acil servis dışında herhangi bir serviste hizmet vermeyen hastaneye acilen uzman doktor atanması gerektiğini vurguladı.

YAYLA DÖNEMİNDE NÜFUSU 90 BİNE DAYANIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından yapımına 2016 yılında başlanan Adana iline bağlı Aladağ İlçe Devlet Hastanesi’nin açılışının 9 Haziran 2018’de gerçekleştirildiğini hatırlatan Dr. Şevkin, 2018 yılı resmi verilerine göre 16 bin 653 kalıcı nüfusu bulunan ancak yayla döneminde 90 bine dayanan vatandaş topluluğuyla dikkat çeken Aladağ ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde uzman doktor bulunmamasının büyük bir handikap olduğunu söyledi.

MHRS SİSTEMİNE KAYITLI DEĞİL!

Sağlık Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre uzman doktor eksikliğinin hastanede Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına geçilmesini de engellediğini kaydeden Dr. Şevkin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle meclise soru önergesi sundu.

İşte Dr. Müzeyyen Şevkin’in Adanalılar adına yanıt aradığı sorular:

  1. 2018 yılında açılışı gerçekleştirilen Adana’nın Aladağ İlçesindeki Devlet Hastanesi’nde çalışan doktor sayısı kaçtır?
  2. Aladağ Devlet Hastanesi, günde kaç hastaya hangi servislerde hizmet sunmaktadır?
  3. Söz konusu hastanede uzman doktor olmadığı doğru mudur? Doğru ise uzman doktor ataması yapmayı düşünüyor musunuz?
  4. Hastanenin acil servisi dışında herhangi bir serviste hizmet sunulmadığı, haftada iki gün aile hekimleri aracılığıyla vatandaşa sağlık hizmeti verildiği doğru mudur?
  5. Sağlık Bakanlığı görevlilerinin, uzman hekim olmaması nedeniyle Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) dahil olmadığı için böyle bir hastanenin varlığından şüpheye düştüğünü biliyor musunuz?
  6. Aladağ Devlet Hastanesi Başhekimliği açılışından bu yana neden vekaletle yönetilmektedir?

     7. Aladağ ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Sinanpaşa Caddesi No. 121 adresindeki hastaneye başhekim ataması gerçekleşecek midir?

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hastane var doktor yok
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