Hastaların tıbbi cihazlardaki fark ödemeleri meclis gündeminde!

Kanser hastaları ve ömür boyu cihaz kullanmak zorunda olan hastaların sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, kanser hastaları ve ömür boyu cihaz kullanmak zorunda olan hastaların alması zorunlu tıbbi malzemelere ilişkin sorunlarının gün geçtikçe büyüdüğünü kaydetti.

TBMM genel kurulunda gündem dışı söz alarak konunun önemine vurgu yapan Dr. Şevkin, örneğin ömür boyu kolostomi adaptörü ve kolostomi torbası için sağlık kurulu raporu çıkartmasına rağmen iki ayda bir 500 liraya yakın fark ücreti ödemek zorunda kalan bir emeklinin veya asgari ücretlinin çektiği sıkıntının göz önüne alınması gerektiğini belirtti.

LVAD CİHAZI NEDEN KARŞILANMIYOR?

Dr. Şevkin, ayrıca organ nakli bekleyen kalp hastaları için kullanılan ve uzun süreli dolaşım desteği sağlamaya yönelik Sol Ventrikül Destek (LVAD) cihazının geçmişte tüm hastalara verilirken 2019 itibariyle SGK tarafından karşılanmamasına ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın açıklama yapmasını istedi.

Alınan ücret farkı uygulamasının vatandaşlar için ağır külfet oluşturduğunu dile getiren Dr. Şevkin, “Düşük ücretli maaş alan emeklilerle birlikte asgari ücretle çalışan hastalardan da fark ücreti alınması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

AYRICA SORU ÖNERGESİ SUNDU

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kanser tedavisini bitirip ömür boyu tıbbi cihaz kullanmak zorunda olan hastaların maliyetlerinin tamamını karşılaması gereğine işaret eden Dr. Şevkin, konuşmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlandırılması istemiyle TBMM’ye bir de soru önergesi sundu.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, önergesinde şu sorulara yanıt aradı:

1-Düşük ücretli maaş alan emeklilerle birlikte asgari ücretle çalışan hastalardan da fark ücreti alınması uygulamasını kaldırmayı düşünüyor musunuz?

2- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanser tedavisini bitirip ömür boyu tıbbî cihaz kullanmak zorunda olan hastaların maliyetlerinin tamamını neden karşılamıyor?

3- Zorunlu tıbbî cihaz kullanan hastalardan neden fark alınıyor?

4- Astronomik farklarla hastaların mağdur edilmesinin önüne geçilecek midir? Bunun için bir çalışma başlatmayı düşünür müsünüz?

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