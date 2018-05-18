Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Hasan Şıldak Burdur Valisi Olarak Atandı (Hasan Şıldak Kimdir?)

Burdur'a yeni Vali ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda Hasan Şıldak yeni Vali oldu. Peki Hasan Şıldak kimdir?

banner396

Hasan Şıldak Burdur Valisi Olarak Atandı (Hasan Şıldak Kimdir?)

Burdur'a yeni Vali ataması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda Hasan Şıldak yeni Vali oldu. Peki Hasan Şıldak kimdir?

18 Mayıs 2018 Cuma 08:55
Hasan Şıldak Burdur Valisi Olarak Atandı (Hasan Şıldak Kimdir?)

18 Mayıs tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda Burdur Valiliğine Hasan Şıldak'ın atandığına yer verildi. 

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren kararda Kırşehir ve Sinop Valileri merkeze alınırken Burdur, Kırşehir, Kırklareli ve Sinop Valiliklerine de yeni Vali ataması yapıldı. Atamaların yapılmasının ardından Burdurlular, yeni Vali Hasan Şıldak'ın kim olduğunu, nereli olduğunu araştırnaya başladı. 

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Burdur yeni Valisi Hasan Şıldak hakkında araştırma yaptık ancak internet üzerinde kendisi hakkında OHAL komisyonu üyesi olmasının dışında herhangi bir bilgiye ulaşamadık.

KPSSAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Hasan şıldak KimdirBurdur ValisiHasan şıldak Nereli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'nin 24 Haziran Milletvekili Adayları Belli Oldu-İşte İl İl İsim Listesi
MHP'nin 24 Haziran Milletvekili Adayları Belli Oldu-İşte İl İl İsim Listesi
Kırşehir Yeni Valisi İbrahim Akın Kimdir , Nerelidir?
Kırşehir Yeni Valisi İbrahim Akın Kimdir , Nerelidir?
Yeni Kırklareli Valisi Osman Bilgin Kimdir , Nerelidir?
Yeni Kırklareli Valisi Osman Bilgin Kimdir , Nerelidir?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim