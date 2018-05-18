Hasan Şıldak Burdur Valisi Olarak Atandı (Hasan Şıldak Kimdir?)

18 Mayıs tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda Burdur Valiliğine Hasan Şıldak'ın atandığına yer verildi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren kararda Kırşehir ve Sinop Valileri merkeze alınırken Burdur, Kırşehir, Kırklareli ve Sinop Valiliklerine de yeni Vali ataması yapıldı. Atamaların yapılmasının ardından Burdurlular, yeni Vali Hasan Şıldak'ın kim olduğunu, nereli olduğunu araştırnaya başladı.

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Burdur yeni Valisi Hasan Şıldak hakkında araştırma yaptık ancak internet üzerinde kendisi hakkında OHAL komisyonu üyesi olmasının dışında herhangi bir bilgiye ulaşamadık.

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