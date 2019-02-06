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Hangi Seçmen Hangi Sandıkta Oy Kullanacak Belli Oldu!

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları öğrenebildiği ‘seçmen sorgulama’ sayfasını aktif hale getirdi.

Hangi Seçmen Hangi Sandıkta Oy Kullanacak Belli Oldu!

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları öğrenebildiği ‘seçmen sorgulama’ sayfasını aktif hale getirdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:28
Hangi Seçmen Hangi Sandıkta Oy Kullanacak Belli Oldu!

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerde seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları öğrenebildiği ‘seçmen sorgulama’ sayfasını aktif hale getirdi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen sorgulama sayfası da aktif oldu. Seçmenler “nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım’’ sorularına YSK’nın internet sayfasında yer alan “seçmen sorgulama” ekranından yanıt bulabilecek.
YSK’nın 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Seçmen listelerini 31 Ocak itibariyle kesinleştiren YSK, seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları da belirledi.

Seçmen nerede ve hangi sandıkta oy kullanacak?

YSK’nın sitesinde yer alan seçmen sorgulama sayfası da aktif oldu. Seçmenler “nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım’’ sorularına YSK’nın internet sayfasında yer alan “seçmen sorgulama” ekranından kimlik bilgilerini girerek, yanıt bulabilecek. Seçmen bugünden itibaren e-devlet sistemi üzerinden de nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağı öğrenilebilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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