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"Hamallar Bile İş Bulamıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Gürsel Tekin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "hamaller bile iş bulamıyor" mesajı verdi.

"Hamallar Bile İş Bulamıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Gürsel Tekin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "hamaller bile iş bulamıyor" mesajı verdi.

14 Aralık 2018 Cuma 20:11
"Hamallar Bile İş Bulamıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Aday Adayı Gürsel Tekin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "hamaller bile iş bulamıyor" mesajı verdi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Biraz önce sokakta karşılaştık. Gencecik bir evladımız. Bu zamana kadar hamallık yapıyormuş. Şimdi Afgan ve Suriyeliler ucuz diye onlar tercih ediliyormuş. "Öyle bir zaman ki" dedi "hamallar bile iş bulamıyor." İstanbul'da ne dramlar var... Elbet geçecek." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
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hamallar bile bulamıyor
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