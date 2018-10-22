Gürer: “Üniversite mezunu TCDD işçisine memurluk yolu açılmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’de işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personelin, memur kadrosuna atanabilmesine olanak sağlanması için Kanun Teklifi hazırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunduğu kanun teklifinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde 573 üniversite mezunu personelin işçi statüsünde çalıştığına dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE MEZUNU PERSONEL MEMUR STATÜSÜNE ALINMALI

İşçi statüsündeki üniversite mezunu personelin memur kadrosuna atanabilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi de verdiğini de anımsatan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Soru önergemizi cevaplayan Bakan Cahit Turhan, kurumdaki üniversite mezunu personelin memur kadrosuna atanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Biz de bu konuda Kanun Teklifi hazırlayarak, yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinde, “Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile TCDD’de üniversite mezunu olup, işçi kadrosunda görev yapan personelin, memur kadrosuna atanması için gereken yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması ve kurumda var olan sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifi şöyle;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA