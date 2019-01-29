Gürer: “Taşeronda ağır çalışma koşulları can güvenliğini riske ediyor”

Ömer Fethi Gürer, önergesinde taşeron işçilikle ilgili tüm sorunların tespit edilmesi, iş sağlığı ve iş güvenliği durumunun incelenmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda çalışan taşeron işçilerin bir bölümü daimi kadroya alınmasına rağmen, hem kadroya alınanlar hem de halen taşeron olarak çalışanların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve bu sorunların çözüme kavuşturulması talebiyle Meclis Araştırması açılması için TBMM Başkanlığına önerge verdi.

TAŞERON İŞÇİLİKTE İŞ GÜVENLİĞİ SORUN

CHP Milletvekili Gürer, kamuda ve özel sektörde ağırlıklı bir istihdam biçimine dönüşen taşeron işçiliğin; özlük hakları ve yaşam güvencesi açısından dengesizlikler ve sorunlar yarattığına vurgu yaptı.

Yerel yönetimlerin hizmet satın aldığı taşeron firmalarda çalışan işçilerle, aynı işi gören kadrolu çalışanlar arasında maaş ve sosyal güvence açısından derin uçurumlar doğduğunu anlatan Gürer, “Özel sektörde taşeron firmalara bağlı çalışan birçok işçi, gelecek kaygısıyla ve düşük maaşlarla, yüksek risk taşıyan işlerde çalışmak durumunda kalmaktadır. Bu işçiler, çok düşük maaşlarla, ağır çalışma koşulları altında, riskli meslek alanlarında çalışmaya itilmektedir” dedi.

AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARI… KADROSUZLUK VE GÜVENCESİZ İŞÇİLİK…

Taşeron işçi çalıştıran firmaların işi en uygun ve en düşük ücretle yaptırmayı amaçladığını bu durumun ise işverenin taşeronlar işçiler arasında sendikalaşma, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulardan rahatsız olacağına dikkat çeken Gürer, “Ülke genelinde farklı sektörlerde çalışanlar için iş sağlığı, iş güvenliği ve meslek hastalığına duyarsız bir iktidarın varlığı taşeron çalışanlarda durumu daha vahim kılmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliği, alt yüklenicilerde ne kadar ve nasıldır bunun araştırılması, iş cinayetleri ve meslek hastalıkları açısından önemli verilerin açığa çıkmasını da sağlayacaktır. Mevsimlik işçi, geçici işçi, anahtar teslim işler, alt yüklenici, alt işveren gibi tanımlarla emekçilerin çalıştırıldığı işlerde, çalışma koşulları ve durumunun izlenmesi, ülkemizin iş cinayetlerinde ilk sırada olmasını önleyecek önlemlere de kapı aralayacaktır. Ağır çalışma koşullarında çalıştırılan kadrosuz, güvencesiz, kıdem ve ihbardan hatta işsizlik fonundan yararlandırılamayan çalışanların hiç olmazsa can güvenliği ve sağlığı için olsun yapılacaklar önemlidir” diye konuştu.

OLAN ÖLENE OLUYOR…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“İş ortamının nasıl olması gerektiği sosyal devletin başlıca sorumluluğudur. Öyle çalışma koşullarına tanık oluyoruz ki o koşullar kabul edilebilir bir durum değil ama altı milyona ulaşan işsizin olduğu yerde her koşulda çalışırım diyenlerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamakta devletin asli görevidir. Alt yüklenici tarafından çalıştırılan kişinin asıl işverenin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda bir yazılı anlaşması var olsa dahi onun uygulamada durumu incelenip gözlenmeye değerdir. Çalışanın, işinin tehlikesini bilecek ve kendisini koruyacak konum ve şartlarda bir çalışma yaşamının olmadığı bir gerçektir. Şahsi güvenliğine gerekli dikkati çalışandan talep etmek olağan koşullarda işverenin sorumluluğudur. Fakat ülkemizde ne yazık ki taşeron çalışanın böyle bir şansından söz edilemez. Olan ölene ve hastalığı çekene olmamalıdır. Bu bağlamda araştırma ihtiyaçtır.

Unutulmamalıdır ki ağır çalışma şartları, düşük ücret, sosyal güvencesizlik, önemli sosyal hak kayıpları ve sendikasızlaştırma, taşeron için bir uygulama biçimine dönüşmüştür. Bu kabul edilemez bir durumdur.

İstihdamda taşeron işçi statüsünde çalıştırılan emekçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, ailelerinin sosyal ve ekonomik taleplerinin karşılanması, taşeron işçi çalıştıran yerlerde çalışma koşullarına dair denetimlerin arttırılması için bir an önce adım atılması ve yaşanan insan hakları ihlallerinin önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği genel durumunun bir an önce incelenerek gerekli uygulamalara geçilmesi şarttır” dedi.

İŞ CİNAYETİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ

CHP Emek Büroları Merkez Yöneticisi ve CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iş cinayetlerinde dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi olduğumuzu belirterek, AKP iktidarları döneminde 22 bini aşkın işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini ve önemli bölümünün taşeron çalışan, geçici ve mevsimlik işçiler olduğunu ifade ederek, “Bu alanda verdiğimiz meclis araştırması ile kapsamlı bir araştırma yapılabilir. En azından bunda sonrası için yapılması gerekenler saptanıp modern kölelik olan taşeron işçiliğin ve çalışanın durumu her yönüyle incelenmiş olur” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA