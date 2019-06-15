Gürer Sordu Bakan Cevapladı: 20 Bin Atama Yapılacak!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Selçuk, Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 2019 yılı içinde 20.000 sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağının planlandığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ülkemizde 93 Eğitim Fakültesi, 50 Eğitim Bilimleri Enstitüsünün (44'ü aktif) öğretmen yetiştirdiğini hatırlattı. Her 10 üniversite öğrencisinin l'inin öğretmen adayı olduğunu söyleyen Ömer Fethi Gürer, “Okul ve öğretmen sayımız ve ihtiyaç sayısı bilinmektedir. Halen 400 bin öğretmen adayının atama beklediği de bilinmektedir. Her yıl yeni mezun ile aday öğretmen sayı artmaktadır. Alınacak öğrenci sayısı belli iken bu kadar öğretmen adayı yetiştiren okulun varlığı, bir araştırmaya dayalı mı açılmıştır? Öngörülebilir bir süreç içinde kaç öğretmen ataması sağlanıp sorunun çözümü planlanmaktadır?” şeklindeki sorularını yöneltti.

CHP’li Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yöneltilen sorulara tam anlamıyla yanıt vermedi. Bakan Selçuk, “Bakanlığımıza tahsis edilen ve kullanım izni verilen öğretmen kadroları kadar öğretmen atama planlaması yapılabilmektedir. Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 2019 yılı içinde 20.000 sözleşmeli öğretmen ataması yapılması planlanmış ve söz konusu atamaya yönelik duyuru 2019 Mart ayında yayınlanmıştır” yanıtını verdi.

MEB’in öğretmen atama politikalarının gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2018-2019 döneminde 100 bin civarında öğretmen açığının varlığını bakanlık açıkladı. 20 bin atama planlansa da bu yıl emekli olacak öğretmenlerle öğretmen açığı devam edecektir. Ayrıca kadrolu, sözleşmeli, vekil, ücretli öğretmen diye ayrıştırma ve kadro ile ücret farklılığı yaratılarak aynı öğretmen odasında adı öğretmen olmasına rağmen özlük hakları farklılığı da yaratılmaktadır. Tüm kadro dışı öğretmenler kadroya alınıp boş kadrolara atama sağlanmalıdır. Her alanda tasarruf olur ama öğretmende tasarruf olmaz çünkü eğitimi sağlayıp geleceği şekillendiren öğretmene övgü kadar destek ve sahiplenme sağlamak devletin asli görevidir. Eğitimde başarı ve kalitede öğretmenin önemi yadsınamaz. Bu nedenle atama bekleyen öğretmenlerle kadro boşlukları doldurulmalıdır” dedi.

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