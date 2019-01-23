Bakan Selçuk: “MEB’deki geçici işçiler on ay çalıştırılıyor..”

Gürer: “MEB’deki geçici işçilerin çalışma süresi 12 aya çıkarılmalı.”



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in geçici işçilerin mağduriyetine dikkat çekmek amacıyla verdiği yazılı soru önergesine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yanıt geldi. Bakan Selçuk, ilgili KHK’de yapılan değişiklikle bu durumdaki işçilerin yılda 10 ay çalıştırılması için vize alındığını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde 5 ay 29 gün çalıştırılan ve KHK ile çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarılan işçilerin kıdem tazminatı ve işsizlik fonu kesintileriyle ilgili olarak MEB’e soru önergesi yöneltti. Ömer Fethi Gürer, önergesinde,” MEB bünyesinde geçici işçi statüsü çalışanların kadrolu olarak işte çalışmalarını sağlayacak düzenleme düşünülmekte midir?” şeklindeki soruya yanıt istedi.

Önergeye yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bakanlığımız teşkilatında yılda değişik sürelerle alt işveren işçisi olarak çalışmakta iken 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında durumlarına uygun geçici iş pozisyonunda kadroya geçirilenlerin gerek 696 sayılı KHK'ya gerekse 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununa uygun olarak yılda 10 ay çalıştırılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığından geçici işçi vizeleri alınmıştır” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise bu durumdaki geçici işçilerin çalışma sürelerinin 12 oy olması gerektiğini belirterek, “ MEB, farklı adlar ile işçileri güvencesiz ve haklarını sınırlandırarak çalıştırılıyor. Toplum yararına çalıştırma, İŞ-KUR vasıtası ile çalıştırma, Okul Aile birliği vasıtası ile çalıştırma ve geçici statüde çalıştırma gibi uygulamalarla işçiler tazminatsız ve güvencesiz çalıştırılıyor. İki okula bir hizmetlinin düştüğü bakan yanıtı ile açığa çıkmıştı. MEB gibi eğitim alanında dahi emekçiler sömürülüyor. Sürekli kurum çalışanı olması gereken emekçilerin, okul açık iken çalışıp tatil döneminde işsiz kaldığı gibi iş güvencesi de yok. İş sürekliliği olmadığı için okul temizliği, bahçe bakımı gibi sorunlarda oluşuyor. Çoğu okul bahçesi bakımsız. Özellikle yaz boyu ağaçların çiçekler dahi kuruyor. Sürekli çalışma olmadığı için verim ve okulun görevlisi olma duygusu düşüyor. İstisnasız tüm çalışanlara kadro verilmelidir. Kıdem tazminatı, işsizlik fonu gibi yararlanabileceği haklardan mahrum kalan geçici işçiler için güvenceli bir iş olanağı yaratılmalıdır.” dedi.

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