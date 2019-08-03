Gürer: ”KPSS ücreti, sınav sonucunda işe girenlerin maaşından kesilsin, işe giremeyenlerden alınmasın”

Gürer önerdi, Bakan olmaz dedi

Gürer’in “KPSS ücreti, sınav sonucunda işe girenlerin maaşından kesilsin, işe giremeyenlerden alınmasın” önerisine Milli Eğitim Bakanı olumsuz cevap verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu ‘KPSS ücretinin sınav sonucunda işe girenlerin maaşından kesilmesi ve işe giremeyenlerden alınmaması önerisine ilişkin’ yazılı soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önerisine ve sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan olumsuz yanıt geldi. Bakan Selçuk, masrafların çokluğundan ve bu masraflara ödenek aktarılmadığından bahsettiği yanıtında, sınavlara yılda yaklaşık 10.000.000 adayın girdiğini ve kendi personelleri haricinde diğer kamu kurumları, üniversiteler ve emniyet teşkilatı personeli olmak üzere senede yaklaşık 1.300.000 sınav görevlisi ile sınavların gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yanıtlanması istemiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yönelttiği, “KPSS Sınav Ücretinin sınava girerken alındığı bilinmektedir. Sınav sonucunda ataması yapılan kişinin sınav ücretinin maaşından kesilmesi ve atanamayan kişiden bu ücretin tahsil edilmemesi konusunda bir düzenleme neden yapılmamaktadır?” şeklindeki sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347’nci maddesi gereğince Yükseköğretim Kurulu kararlarına, ilgili mevzuat hükümlerine istinaden başta yükseköğretim kurumlarında lisans, lisansüstü öğrenim görecek adayların puan sıralamasına göre tespiti, yerleştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarında atama, yükselmelerde esas alınan sınavlar olmak üzere ulusal ve uluslararası her türlü bilim, yetenek, yabancı dil sınavları ile gerektiğinde yerleştirme işlemlerini yapmak dâhil mezkûr Kararname, 6114 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yerine getirmekle yetkilendirilmiş bir kamu kurumu olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347’nci maddesinin ikinci fıkrasında "Sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme, araştırma ve diğer hizmet bedellerini belirlemek" 348 inci maddesinin altıncı fıkrasında ÖSYM Yönetim Kurulunun, "Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri, kişi, kurum ve kuruluş itibarıyla tespit etmek" hususlarında yetkili olduğunun açıkça ifade edildiği, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca gerçekleştirilen sınavlara ilişkin soruların hazırlanması, sınav evrakının basımı, sınav evrakının sınav merkezlerine ulaştırılması, sınav güvenliği ve organizasyonu için yapılan harcamalar, sınavın gerçekleştirilmesinde görev alan Milli Eğitim Bakanlığı/üniversite personeli ile güvenlik görevlilerine yapılan ödemeler, yatırım harcamaları, maaş ve sosyal güvenlik giderleri dâhil ÖSYM personel giderleri, elektrik, ısınma, su, ulaştırma, hizmet/mal alımları dâhil her türlü kurumsal giderlerinin, adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinden karşılandığı, merkezi bütçeden herhangi bir ödenek ayrılmadığı, ÖSYM'nin mezkûr Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin verdiği yetkiyle yurt içinde ve yurt dışında senede yaklaşık 50 sınav yaptığı, bu sınavların Yükseköğretim Kurumlan Sınavı (TYT, AYT, YDT), Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans-Önlisans-Ortaöğretim), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve diğer kurum sınavları gibi adaylar açısından hayati önem taşıyan sınavlar olduğu, sınavlara yılda yaklaşık 10.000.000 adayın girdiği, kendi personelleri haricinde diğer kamu kurumlan, üniversiteler ve emniyet teşkilatı personeli olmak üzere senede yaklaşık 1.300.000 sınav görevlisi ile sınavların gerçekleştirildiği, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 351 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Yurt içi ve yurt dışı sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri karşılığında alınacak ücretler" birinci sırada gelir kalemi olarak yer almakta olduğu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca özel bütçeli bir kamu kurumu olan ÖSYM’nin genel bütçeden herhangi bir yardım yapılmadığı, bu itibarla KPSS başvuru ücretinin sınava başvuru aşamasında adaylardan alınmayarak, KPSS sonucunda ataması yapılan adayların maaşından kesinti yapılıp atanamayan adaylardan bu ücretin tahsil edilmemesi şeklinde bir uygulama yapılmasının, sınav hizmetlerinin yürütülmesi için süresinde ödenmesi gereken giderlerin finanse edilememesine sebebiyet vererek kamu hizmetinin sunulmasını imkansız hale getireceğinden soru önergesinde belirtilen şekilde bir düzenleme yapılmasının planlanmadığı belirtilmektedir” ifadelerini kullandı.

HEM İŞ YOK, HEM PARA PEŞİN

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, “İktidar, yurttaştan çeşitli adlar altında sürekli aldığı vergiler yetmezmiş gibi, farklı düzenlemeler ile ehliyet, nüfus cüzdanı vb. gibi uygulamalarla da ek gelir sağlıyor. Bu bağlamda sınavları dahi bir getiri alanı olarak görüyor. KPSS’ye girip işe giremeyenler için ödenen tutarın önemli bir değer olduğu unutulmamalıdır. Bu insanlar işsiz zaten iş için giriyor bu sınava. Devletin vatandaştan para almadan sınav yapamaz hale geleceğini düşünmek çok ilignç” dedi.

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