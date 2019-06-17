Gürer: “İŞ-KUR ve TYP kapsamında çalıştırılanlar, kadroya alınmalıdır”

“EMEK SÖMÜRÜSÜ ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP döneminde işçiliğin çeşitlendirilip, kamuda dahi emek sömürüsünün artarak devam ettiğini vurguladı. Kadro hakkı olan işçilere yıllardır kadro verilmediğini hatırlatan Gürer, “Taşeronda kalan işçilerin yanında farklı adlarla işçiler çalıştırılmaktadır. Geçici, Mevsimlik ve TYP gibi adlarla bir yılını doldurmadan işten çıkarılıp hakları gasp edilenler vardır. Örgütlenmeleri engellenen, toplu iş sözleşmesinden yararlanmayan, işsizlik fonundan faydalanamayan emekçilerin sorunlarına AKP iktidarı çözüm üretmemekte, emek sömürüsüne göz göre göre devam etmektedir” dedi.

“KADRO VERİLMEYEN İŞÇİLERE, İŞSİZLİK SÜRECİ BAŞLIYOR”

Ülkemizde TÜİK verilerine göre 4 milyon 700 binli rakamları gören işsizliğin Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunun altını çizen Gürer, “Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyonu aşmıştır. Genç işsizlik % 26’nın üzerindedir. Bu süreçte istihdam yaratılması gerekirken 3 ay, 6ay ve 9 ay geçici işe alınıp çalıştıran Milli Eğitim Bakanlığı; Temizlik Personeli ve Güvenlik Personeli.. Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Belediye Kültür ve Özel idarede TYP kapsamında çalıştırılanlar işsiz kalacaktır. Kadro verilmeyen işçiler için de işsizlik süreci başlatılmıştır” dedi

“UCUZ İŞÇİLİK ARTIYOR”

Toplum Yararına uygulama süresinin her program için en fazla 9 ay olarak uygulandığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Bu süreçten sonra işten çıkarılanlardan iki ay sonra yeniden işe alınan olsa da çoğunluk işsiz kalıyor. Çalışma koşullarının ağır olması, kıdemsiz, örgütsüz, ucuz işçi olarak çalıştırılmaları yetmiyor birde işsiz kalıyorlar. 12 ay çalıştırtılmadıkları için işsizlik ödeneğinden yararlanamıyorlar. İşçi Sayılmadıkları için İş Kanunundan doğan hiç bir hakka sahip değiller. Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı Sendikalaşma Hakkı, Sosyal Yardımlardan yararlanamıyorlar” dedi.

“20 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞSİZ KALACAK”

Asıl işi yapan kamu işçileriyle aynı işi yapan yetişmiş işçilerin AKP’nin kadro vermeden ucuz işçi olarak çalıştırıyor olmasının vicdana sığmayacağını belirten Gürer, “Toplum Yararına Çalışanlar süreklilik ve kadro İstiyor. 28 Haziran da 20 bin Güvenlik Personeli işsiz kalacak. Diğer kurumlarda TYP’nin işsizlik süreci başlıyor, bu insanların birçoğu en az iki ay evlerine ekmek götüremez hale gelecekler. Modern kölelik anlayışı olan bu uygulama, tüm TYP’lilere kadro verilerek sonlandırılmalıdır” dedi.

Son Başvuru Tarihi: 21 Haziran 2019

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