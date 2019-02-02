İŞKUR’un geçici İşçi alımına binlerce başvuru yapıldı!

Gürer: “Geçici değil kadrolu işçi alın!”

TYP kapsamında Niğde Belediyesinde 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılacak 350 işçi için, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de 2 bin 165 işçinin katıldığı kura çekiminin yapıldığı 5 Şubat Spor Salonunda, kurada isimlerinin çıkmasını umutla bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Gürer, her seçim öncesinde Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında kamu kurumlarına geçici işçi almakla işsizlik sorununun çözülemeyeceğini söyledi.

İŞSİZLİĞİN GELDİĞİ BOYUT VAHİM

Aralarında öğretmen, jeoloji mühendisi gibi üniversite mezununun bulunduğu işsizlerin sorunlarını dinleyen Ömer Fethi Gürer, “geçici süreyle çalıştırılacak 350 kişinin arasına girmek için burada 2 bin 165 kişi umutla bekliyor. Bu tablo, ülkemizde işsizliğin geldiği boyutu net bir şekilde ortaya koyuyor. İl Özel İdare içinde benzer bir alım yapıldı. Belediye ve il Özel İdaresine geçici değil kadrolu işçi alınsın. Seçimden önce alıp seçim sonrası işçiler işsiz kalmasın ” dedi.

MÜRACAAT EDEN HER 8 KİŞİDEN BİRİ GEÇİCİ OLARAK İŞE ALINACAK

Her seçim dönemi öncesinde 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi alımı yapılarak işsizliğin önlenemeyeceğini ifade eden Ömer Fethi Gürer, “Başvuru yapanlar arasında üniversite mezunu mühendis, öğretmen ve diğer meslek gruplarında gencimiz bir umutla kuradan isimlerinin çıkmasını bekliyor. Ne acıdır ki kuradan, müracaat edenler arasında her 7-8 kişiden biri çıkacak. Şanslı olup kuradan çıkanlar ise seçimlerden sonra ihbarsız, tazminatsız, güvencesiz, Toplu İş Sözleşmesi olmadan çalıştırılıp işten çıkarılacak. Bu şeklide işsizlik sorunu çözülemez. Üretime dayalı bir ekonomik program uygulanmadan, üretmeden, sadece ithalata yönelik bir ekonomik program ile bu sorun çözülmez” şeklinde konuştu.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ İŞ İÇİN KURAYA KATILDI

Kura çekimi sırasında CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e dert yanan bir genç ise Beden Eğitimi bölümü mezunu olmasına rağmen atanmadığı için aylardır iş aradığını ve bulamadığını son çare olarak ise geçici de olsa TYP kapsamında 5 ay 29 gün çalışmak için İŞKUR’a müracaat ettiğini söyledi. Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra iş bulabilmek için çalmadık kapı bırakmadığını ifade eden genç, “Ne yazık kendi bölümümde ki kalıcı bir iş bulmam imkansız hale geldi. Şayet kuradan çıkabilseydim, 6 aylığına belediye de ne iş verilse çalışacaktım” ifadelerini kullandı.

700 GEÇİCİ İŞÇİLİK İÇİN 5 BİN MÜRACAAT

Bu arada Niğde’de TYP kapsamında 31 Mart Yerel seçimleri öncesinde toplam 700 kişinin geçici olarak işe alınacağı belirtildi. Niğde Belediyesine 350, Niğde İl Özel İdaresine 50, Bor Belediyesine 110, Çiftlik Belediyesine 55, Ulukışla Belediyesine 55, Altunhisar Belediyesine 45 ve Çamardı Belediyesine de 45 olmak üzere 700 kişinin geçici olarak işe alınacağı kura çekimlerine yaklaşık 5 bin kişinin katıldı.

Ömer Fethi Gürer yaptığı açıklamada, “Ülkemizde 3,5 milyon işsiz var. Geniş tanımlı işsizlik altı milyonu aşmış. Artık insanlar işsizlikten, çaresizlikten kendini yakacak duruma gelmiş. İktidarın gözü kör, kulağı sağır, vicdanı kısır. Fakat seçim öncesinde işsizliği öyle bir kullanıyorlar ki, bakın seçim yaklaştı ‘geçici işçi’ alıyorlar. Neden daimi işçi almıyorlar da aynı kişileri evirip çevirip 5 ay 29 gün çalıştırıp çıkarıp tekrar alıyorlar?

İşe başvurmadan önce “AKP’ye gidin kayıt olun” baskıları olduğu da iddia ediliyor. Hatta AKP’den olmayanların işe alınmadığı söyleniyor. İnsanlar çaresiz, iş umudu ile her yola başvuruyorlar. Geçici girdikleri işten çıkarılacaklarını da biliyorlar. İşsizliğin ve insanlığın bu şekilde sömürülmesi kabul edilemez. Belediye ve İl Özel İdare için işe alınanlar geçici değil sürekli kadroya alınmalıdır. TİS’ten yararlanmalı, ihbarlı ve kıdemli çalışır hale gelmelidir. Üniversite mezunu işsiz sayısı bir milyonu aştı. Mühendisler bile belediyede geçici işçi olmaya verilen işi yapmaya talip duruma gelmiş. Çok yazık..” dedi.

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