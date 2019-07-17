Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
hafif yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99806
ALTIN
259.946
DOLAR
5.6860
STERLIN
7.0735
EURO
6.3840
CHP'li Öztrak: Hadi bize güvenmediniz, Şamil Tayyar'a sorun
Sağlık Bakanlığı 2019 Atama Duyurusu!
Çocuğunuz Okula Hazır mı!
GÜRER: “EYT’LİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDEN MECLİS TATİLE GİRMESİN”
2019 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları nasıl öğrenilecek?

GÜRER: “EYT’LİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDEN MECLİS TATİLE GİRMESİN”

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, halkın sorunlarının çözülmeden Meclisin tatile girmemesi için çağrıda bulundu. Gürer, “Meclis halkın sorunlarını çözmek için vardır, çalışmalıdır. 8 milyon işsiz varken Meclis niye tatile giriyor?” dedi.

GÜRER: “EYT’LİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDEN MECLİS TATİLE GİRMESİN”

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, halkın sorunlarının çözülmeden Meclisin tatile girmemesi için çağrıda bulundu. Gürer, “Meclis halkın sorunlarını çözmek için vardır, çalışmalıdır. 8 milyon işsiz varken Meclis niye tatile giriyor?” dedi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
GÜRER: “EYT’LİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDEN MECLİS TATİLE GİRMESİN”

Gürer: “8 milyon işsiz varken Meclis neden tatile giriyor?”

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda söz alarak, halkın sorunlarının çözülmeden Meclisin tatile girmemesi için çağrıda bulundu. Gürer, “Meclis halkın sorunlarını çözmek için vardır, çalışmalıdır. 8 milyon işsiz varken Meclis niye tatile giriyor?” dedi.

“EYT’LİLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDEN MECLİS TATİLE GİRMESİN”

Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülmeden Meclisin tatile girmemesi gerektiğini söyleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “3600 ek gösterge çıkarılmadan, emeklilerin intibak yasası çıkarılmadan, taşeronda kalanlara kadro verilmeden, geçici ve mevsimlik işçilerin sorunları çözülmeden Meclis tatile girmesin” dedi.

“KADINLARA DOĞUM BORÇLANMASI ÇIKMADAN MECLİS TATİLE GİRMESİN”

Toplum yararına çalışanların, kamudaki kiralık araç şoförlerinin, Karayollarından maaş alamayan işçilerin, PTT, Millî Eğitim çalışanlarının sorunlarının da hala çözüm beklediğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üniversiteli işçi sorunu aşılmadan, çırak ve stajyerlerin sigortalılık süresinin emekliliğe dahil edilmeden, sosyal güvenlik öncesi kadın doğum borçlanması çıkarılmadan Meclis tatile girmesin” dedi.

“ÇİFTÇİNİN, ESNAFIN, İŞSİZİN SORUNU VARKEN MECLİS NEDEN TATİLE GİRİYOR?”

Son olarak atanamayan öğretmen ve sağlıkçıların, kanun hükmünde kararname mağdurları ve işsizlerin dertlerinin çözülmeden Meclisin tatile girmemesi için çağrıda bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçinin, esnafın, işsizin sorunları varken Meclis tatile girmesin. Meclis halkın sorunlarını çözmek için vardır, çalışmalıdır. 8 milyon işsiz varken Meclis niye tatile giriyor?

Anahtar Kelimeler:
gürer eyt lilerin sorunları çözülmeden meclis tatile girmesin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Öztrak: Hadi bize güvenmediniz, Şamil Tayyar'a sorun
CHP'li Öztrak: Hadi bize güvenmediniz, Şamil Tayyar'a sorun
Ankara'da kulisler bunu konuşuyor: Ali Babacan istifa sonrası nereye gitti
Ankara'da kulisler bunu konuşuyor: Ali Babacan istifa sonrası nereye gitti
CHP’li Akın’ın 25 Milyon Öğrenciyi İlgilendiren Tekliflerini Akp Reddetti
CHP’li Akın’ın 25 Milyon Öğrenciyi İlgilendiren Tekliflerini Akp Reddetti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim