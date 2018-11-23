Gürer Bakan Albayrak’a sordu: ”EYT’nin maliyetini nasıl hesapladınız?”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi ile 2019 yılı Merkez Bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz olarak, bütçeyle ilgili görüşlerini açıkladı.

AKP 16 YILDIR YANLIŞ YAPIYOR

Açıklanan bütçenin esnaf, işçi, çiftçi, emekli memur gibi dar gelirlileri mutlu edecek düzenlemeler içermediğini anlatan Gürer, AKP iktidarının 16 yıldır yetersiz ve yanlış politikalar uyguladığını anlattı. Gürer, bu uygulamaların var olan sorunları artırdığını dile getirdi.

GÜRER’DEN BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

CHP Milletvekili Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında bütçeyle ilgili eleştirilerini sıraladı.

SERBEST PİYASA EKONOMİSİNDE ZABITALI FİYAT DENETİMİ OLUR MU?

“Serbest piyasa uygulamalarını savunup bu uygulamaları benimseyen sonra da zabıtayla fiyat denetimine çıkan dünyada kaç ülke vardır?” diye soran Gürer, bu yolla serbest piyasa uygulamalarına yeni bir tanım da eklendiğini belirterek, “Sayın Bakan, fiyatlara müdahale zamlar altında inim inim inleyen yurttaş için yararlıdır da uygulamanız açısından düşündürücüdür. Bakınız, fiyatları düzenleme adına büyük marketlere doğrudan alım yetkisi tanıdınız. Aracısız alım yapan büyük marketlerde fiyatlar üreticiden ürün alan ve en az üç el değiştiren aracı fiyatlarını dahi neredeyse katlıyor. Nerede kaldı üreticilerden tüketiciye doğrudan, aracısız, uygun fiyatlarla ürün sağlanacak sözü? Orada dahi sorun çözülemedi. Bu arada, sağladığınızı ifade ettiğiniz desteklere rağmen köklü firmalar dahi ekonomik krizin etkilenimiyle konkordato ilan etmek durumunda kalmaktadır; binlerce işçi ve sanayici mağdurdur” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCERTTEN VERGİ ALINMAMALI

Gürer, Asgari ücretten verginin kaldırılması, üretime dönük yatırımlara ağırlık verilmesi, tarımsal sanayinin geliştirilmesi, kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması, sendikaların önündeki örgütlenmeyi engelleyecek uygulamaların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

TAŞERON SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

Kamuda taşeron işçi sorununun halen çözülemediğine dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “Kamuda kiralık araç şoförleri, hastane bilgi işlem çalışanları, Devlet Demir Yolları, Karayolları, şeker fabrikası, PTT çalışanları taşeron olarak kaldı. KİT, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı başta çok ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. KİT'lerde verimlilik ve kamu maliyesinin yükü azalsın istiyorsanız taşeron uygulamasını sonlandırın. Rakamlar sayısal anlam ifade eder ama orada çalışan mutlu değilse o kurumun iki yakası bir araya gelmez; gelse de sonuçta sorunlar bitmez” dedi.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ SORUNU

Çiftçilerin üretim girdilerinde oldukça yoğun artışlar yaşandığını, zamların çiftçileri üretim yapamayacak noktaya sürüklediğini, çiftçilerden icralık olanların sayısı arttığını belirten Gürer, Çiftçi Kayıt Sistemi dışı kalan çiftçiye de destek sağlanması ve bu anlamda TARSİM'den de yararlanmalarının önünü açılması gerektiğini vurguladı.

ATANAMAYANLARIN BEKLENTİLERİ



Gürer, atanamayan öğretmen, sağlıkçı ve mühendislerin taleplerine de dikkat çekerek, “Atanamayanlar için bakanlara soru yönelttiğimizde sizi adres göstermektedirler. Bakanlıklara Millî Eğitimde öğretmen, Sağlık Bakanlığının farklı branşlarına ve mühendislere kamuda istihdam için ayırdığınız bütçe desteği ne kadardır? Personel alımı ne kadar olacaktır?” şeklinde soru yöneltti.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR



Emeklilikte yaşa takılanların beklentilerine de işaret eden Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanlar için de bir afaki rakamdan söz edilmektedir. Bu rakamın dökümüyle hangi hesaplamayla açığa çıktığını ve kamuoyuna Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı bu rakamların nasıl bulunduğunu da anlatırsanız memnun oluruz çünkü daha önce bakanlara sorduğumuz bu konudaki sorularda bizlere verilen rakamlarla açıklanan rakam örtüşmemekte, büyük fark bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.