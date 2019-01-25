Gürer: “Askeri öğrencilerin mağduriyeti mutlaka giderilmelidir”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Savunma Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle, 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan askeri okullardan çıkarılan öğrencilerin mağduriyetine dikkat çekti.

Ömer Fethi Gürer, 5 yıl askeri lisede, 4 yıl da harp okulunda olmak üzere toplam 9 yıl askeri eğitim aldıktan sonra, teğmenliğine 1.5 ay kala gerçekleşen darbe girişimi sonucu, okullarından çıkarılmak durumunda kalan ve suçu olmadığı tespit edilen askeri öğrencilerin mağduriyetinin mutlaka giderilmesi gerektiğini söyledi.

“Yapılan incelemelerde sorunlu olmadığı tespit edilen öğrencilerin durumu ne olacak?” diye soran Gürer’in önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kapatılan okullardaki askeri öğrencilerin aldıkları puanlara uygun okullara yerleştirildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, “15 Temmuz darbe kalkışması sonucu kapanan askeri okul öğrencilerin mağduriyeti devam etmektedir. Bu öğrencilerin gereken incelemeler sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan bu mağduriyeti giderilip kazandığı haklarının verilmesi için bir çalışma düşünülmekte midir? Okullarından çıkarılanların ve askeri okul eğitiminden mahrum kalan sayısı kaç kişidir? Bu öğrencilerin çıkarıldığı ifadesi yer alması herhangi bir kuruma da girişine engel oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda bir düzenleme düşünülmekte midir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Kasım 2016 tarihinde 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile Millî Savunma Üniversitesinin kurulduğunu, aynı Kanun ile askerî liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatıldığını hatırlattı.

Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve kapatılan askerî liselerdeki öğrencilerin durumlarına uygun eğitim kurumlarına geçiş işlemlerinin 6756 sayılı Kanunun 105'inci maddesine göre yapıldığını ifade eden Hulusi Akar, “Askerî liseler ile astsubay hazırlama okullarında öğrenimine devam eden öğrenciler ise Millî Eğitim Bakanlığınca giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara yerleştirilmiştir” açıklamasında bulundu.

30 Ağustos tarihi itibariyle mezun olacak askerî öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbının yapılmadığını açıklayan Hulusi Akar, “Bunlara üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenen durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diplomaları verilmiştir. Anılan yasal düzenleme kapsamında hakkında işlem tesis edilenlerden herhangi bir tazminat alınmayarak öğrenciler mağdur edilmemiştir” dedi.

ASKERİ ÖĞRENCİLER MAĞDURİYET YAŞIYOR

Darbe girişiminin ardından askeri okulların kapatıldığını anımsatan Gürer, “Bu okullarda eğitim gören askeri öğrenciler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, girişimle ilgisi olmayanlar büyük mağduriyet yaşıyor. Milli Savunma Bakanlığı, askeri okullarda darbe girişimiyle ilgisi olmayanların puan türlerine göre sivil okullara yerleştirildiğini açıklıyor. 5 yıl askeri lise, 4 yılda harp okulunda okurken, teğmen olmasına 1.5 ay kala gerçekleşen darbe girişimiyle okullardan çıkarılan yüzlerce askeri öğrenci var. 9 yıl askeri okullarda eğitim aldıktan sonra, kendileriyle alakası olmayan darbe girişimi sonucu teğmenlikleri nasbedilmeyen bu öğrencilerin yaşadığı mağduriyet mutlaka giderilmelidir” diye konuştu.

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