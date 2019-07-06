GÜRER: 14.277 FİRMA KAPANDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltmiş olduğu ‘Kapanan - devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firmalara ilişkin’ yazılı soru önergesine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazlı soru önergesine cevap veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılında 14.277 yerli firmanın kapatıldığını açıklarken yine aynı yıl 983 adet yabancılara ait olan firmanın kapatıldığı bilgisini verdi. Bakan Ruhsar Pekcan firma isimlerini vermekten kaçındı.

“DEVREDİLEN VE KAPANAN ŞİRKET İSİMLERİ NEDEN AÇIKLANMIYOR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yanıtlanması istemiyle, “Türkiye'de son bir yılda kapanan, devredilen, birleşen yerli firma sayısı (isimleriyle beraber) kaçtır? Devredilme, birleşme ve kapanma gerekçeleri ayrı ayrı olmak üzere nedir? Türkiye'de son bir yılda kapanan, devredilen, birleşen yabancı firma sayısı (isimleriyle beraber) kaçtır? Devredilme, birleşme ve kapanma gerekçeleri ayrı ayrı olmak üzere nedir? Bir yıl içinde Türkiye'den çekilen yabancı firma sayısı kaçtır? Çekilme sebepleri ayrı ayrı olmaz üzere nedir?” şeklindeki sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltti.

“2018 YILINDA 14.277 YERLİ ŞİRKET KAPANDI”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan geldi. Bakan Pekcan, “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) verilerine göre ülkemizde 2018 yılında yerli firma olarak; 85.552 adet şirket tescil, 14.277 adet şirket ise terkin edilmiştir. Birleşme işlemi ile başka bir şirkete devir olan şirket sayısı 1.857 adet, birleşme işlemi ile başka bir şirketi devir alan şirket sayısı ise 1.252 adettir” şeklinde açıklama yaptı.

“2018 YILINDA 983 YABANCI ŞİRKET ÜLKEYİ TERK ETTİ”

Ortaklarının tamamının yabancı uyruklulardan oluşan 17.973 adet şirketin tescil edildiğini söyleyen Bakan Pekcan, “ Ortaklarının tamamı yabancı uyruklulardan oluşan 983 adet şirket terkin edilmiştir. Birleşme işlemi ile başka bir şirkete devir olan şirket sayısı 4, birleşme işlemi ile başka bir şirketi devir alan şirket sayısı ise 55 adet olduğu tespit edilmiştir” dedi.

KRİZ ETKİSİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2018 yılında başlayan krizin firmalar ve şirketler üzerinde etkisinin açıkça görüldüğünü ve ülkemizin önemli şirketlerinin Konkordato başvurusu yaptığını hatırlattı. Gürer, “Binlerce işçinin işsiz kalıp, önemli şirketlerin kapanma ve el değiştirme süreci yaşadığı süreçte bile sadece pembe tablo çizmekle meşgul bir ekonomi anlayışı ile sorunlar çözüm bulmaz. Yapısal sorunlardan öte yaşanan krizin etkilerini aşacak desteklerin işletmelere verilmesi gerekir. Üretimi artırmak ve maliyetleri düşürmek için işletmelere katkı gerekir ancak elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar dahi işletmeleri doğrudan etkilemektedir. Bir an önce israftan vazgeçip gereksiz harcamalardan kaçınarak sorunlarla mücadele gerekir. AKP iktidarı, sorunun büyük ve derinliğine rağmen gerekli ve ihtiyaç olan düzenlemelerde dahi yetersiz kalmaktadır” dedi.