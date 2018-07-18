Görevine İade Edilen Memurlar FETÖ Havuzu'na Alınacak!..

OHAL sonrası için hazırlanan yasa teklifine göre, ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarından mahkeme kararıyla iade edilenler için kurumlarda ‘havuz’ oluşturulacak. FETÖ’den yargılananlar ‘araştırma merkezi’ adı verilen birimlerde çalışacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde olan yasa teklifinin, 20. maddesine göre, 7075 sayılı yasada değişiklik yapıldı. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeline ilişkin kararların uygulanmasında farklı yöntemlerin uygulanması esas görülüyor.

FETÖ HAVUZUNA ALINANLAR ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE ÇALIŞACAK!..

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca, ‘Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgütlerle’ ilişkisi olduğu gerekçesiyle, kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar bu kapsamda değerlendirilecek. Bu kişiler, mahkemeler tarafından göreve iade kararı verilse dahi, eski kadrosuna atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan ‘araştırma merkezlerinde’ çalıştırılacak. Bu kişilerin, araştırma merkezlerindeki kadrolara atanmaları, kararların bildirimini takip eden 30 gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak.

Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılacak. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların atanma hakkı düşecek.

AYNI UNVANI KULLANAMAZ

Araştırma merkezlerinde göreve başlamayı kabul edenlere, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihi takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenecek. Geriye dönük mali ve sosyal haklarını eski kurumundan alacak ancak kurumu veya başka kurumları tazminata mahkum edemeyecek. Yani ihraç edildiği için tazminat talebinden bulunamayacak.

Mahkeme kararları saklı kalmak üzere, ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu madde kapsamında yer alanlar bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgililere ilişkin komisyon kararı alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

Bu madde kapsamına giren personel, önceki statülerinde yer alan kimlik,rütbe ve unvanlarını kullanamayacaklar. Eski unvanlarından kaynaklı sosyal hakları varsa onlardan da mahrum olacaklar. Emniyet hizmetleri sınıfındakiler hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve silahları irat kaydedilecek. Talepte bulunanların Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam edecek.

BAKANLIK ŞEHİR DIŞINA GÖREV VEREBİLECEK!..

Siyasi kesimlerin ‘FETÖ havuzu’ olarak nitelendirdiği bazı kesimlerin sakıncalıı havuz şeklinde adlandırdığı bu araştırma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, kurulacağı iller, çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar ilgili bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek. İlgili Bakanın talimatı ve onayı ile Ankara dışında araştırma merkezlerine bağlı çalışma grupları oluşturulabilecek. Başka illerde de araştırma merkezlerine ait bürolar açılmış olacak.

Bu personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

KRİPTO OLMA ŞÜPHESİ

AK Parti kaynakları bu düzenlemenin gerekçesini, “Bu örgütün en mahrem yapılanması Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet'tedir. Göreve iade kararı verilmiş olsa bile, bu personelden halen kripto olmasından şüphelenilenler olabilir. Sonuçta bunlar silah kullanan insanlar. Devlet kendini tehlikeye atmaz. Bunların geri planda bir görevde tutulması gerekir ve doğrudur. İdarenin kafasında soru işaretleri varsa, güven unsuru oluşmamışsa, kritik görevlere getirilemezler” sözleriyle açıkladı.

Kaynak; Hürriyet