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Göreme Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park olmaktan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Göreme Vadisi, milli park olmaktan çıkarıldı. Vadi, 1986'da çıkarılan bir kararla milli park olmuştu.

Göreme Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park olmaktan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Göreme Vadisi, milli park olmaktan çıkarıldı. Vadi, 1986'da çıkarılan bir kararla milli park olmuştu.

22 Ekim 2019 Salı 08:27
Göreme Vadisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park olmaktan çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba ve çevresi ile Kızılağaç İçmeler bölgesinin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3. maddesi gereğince verildi.

Resmî Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

Göreme ve çevresinin Milli Park olarak ayrılması 1967 yılında düşünülmüş ve bu yıllarda Milli Parkın uzun devreli gelişim planı yapılmıştı. Ancak o dönemde yürürlükte bulunan 6831 sayılı yasanın 25.maddesine göre yalnız orman rejimine giren alanlar Milli Park olarak ayrılabileceğinden bu plan uygulamaya konamamıştı. 2873 sayılı yasanın 1983 yılında yayınlanması ile birlikte Göreme Tarihi Milli Parkı’nın kuruluş yolu da açılmış ve 30.10.1986 tarih 86/11135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Milli Parkın ilanı gerçekleşmişti.

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