gökçek ten flaş mhp açıklaması

Melih Gökçek'ten MHP'ye cevap geldi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine değinen Gökçek, "Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gün içinde ismi MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için anılan Melih Gökçek için söylediği “Aday olmak istiyorsa MHP’ye şeref kazandırır” sözlerine Gökçek’ten yanıt gecikmedi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ve MHP’ye yeşil ışık yaktı olarak yorumlanan Melih Gökçek, “Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir” paylaşımında bulundu.