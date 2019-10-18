Gıda Mühendisi Atamaları Meclis Gündeminde!

CHP'li Serter, sahadan sofraya güvenli gıda anlayışı çerçevesinde her adımda gıdayı kontrol etmesi gereken gıda mühendislerinin istihdamının önünde engel oluşturulduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:



"Gıda mühendislerinin kamuda istihdamını arttırın. 'İki bakanlık birleşti' bahanesiyle istihdam etmedikleri gıda mühendisleri iş bekliyor. Gıda mühendislerinin değiştirilen yasalar yoluyla özel sektörde daralan istihdam alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. Donanımlı ve kaliteli eğitmenlerin, akademisyenlerin olduğu okullardan mezun olan gıda mühendisleri istiyoruz. Hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamaların ancak yüzde 20'sinin gıdaya gidebildiği bir ülkede, halkımızın gıda güvenliğini sağlamayı 'sorumluluk gıda işletmecisindedir' diyerek üretimi kendi başına bırakan bir anlayışa teslim etmemeliyiz."



Serter, gıda mühendislerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların takipçisi olacağını söyledi.

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