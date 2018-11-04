Gençlik ve Spor Bakanlığı'na KPSS ile 4 bin 266 Personel Atandı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun cevaplaması istemi ile ''2010 ile 2018 yılları arasında Bakanlığınıza ve Bakanlığınıza bağlı kuruluşlara KPSS ile atanan personel sayısı kaçtır'' diye sorması üzere 4 bin 266 personelin atandığı bilgisi ortaya çıktı.

Tanrıkulu'nun sorduğu sorular şöyle;

2010 ile 2018 yılları arasında bakanlığınıza ve bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlara KPSS ile atanan personel sayısı kaçtır?

Bu kişilerin aldıkları en yüksek ve endüşük puanlar kaçtır?

Bu kişilerden kaçı sözlü mülakata tabi tutulmuştur?

Sözlü mülakata tabi tutulanların kaçı elenmiştir?

Mülakatı geçenler hangi birim veya birimlerde görevlendirilmiştir?

Soru önergesine bakanlık tarafından verilen cevap ise şöyle;

2010-2018 yılları arasında Bakanlığımız merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarımıza Devlet Personel Başkanlığı tarafından KPSS puanı ile 4.266 personelin ataması yapılmıştır.

Ayrıca gençlik ve spor uzman yardımcısı, avukat, spor hizmetleri uzman yardımcısı, sözleşmeli spor uzmanı ve antrenör kadrolarına KPSS puan sıralamasına göre mülakat yapılarak 1901 kişinin ataması gerçekleştirilmiştir.

Ataması yapılan personel Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmiştir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA