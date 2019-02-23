Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Sözleşmeli Görev Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde sonuçları açıklanan 3200 sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı görev yerlerinin ne zaman açıklanacağını sordu.

CHP'li İlhan'ın konuşması şöyle;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 7 Mayıs 2018'de 3.200 sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı almak için ilana çıkmıştı. Yapılan sözlü sınavların sonuçları 26 Kasım 2018'de açıklandı. 26 Kasımdan bu yana 3.200 personel alımının tüm aşamaları bitti. Adaylar görev yerlerinin bir an önce açıklanmasını talep ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bu konuda açıklama yapmasını bekliyoruz.

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