Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Sözleşmeli Görev Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde sonuçları açıklanan 3200 sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı görev yerlerinin ne zaman açıklanacağını sordu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Sözleşmeli Görev Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde sonuçları açıklanan 3200 sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı görev yerlerinin ne zaman açıklanacağını sordu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 00:01
Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 Sözleşmeli Görev Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Metin İlhan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde sonuçları açıklanan 3200 sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı görev yerlerinin ne zaman açıklanacağını sordu.

CHP'li İlhan'ın konuşması şöyle;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 7 Mayıs 2018'de 3.200 sözleşmeli antrenör ve spor uzmanı almak için ilana çıkmıştı. Yapılan sözlü sınavların sonuçları 26 Kasım 2018'de açıklandı. 26 Kasımdan bu yana 3.200 personel alımının tüm aşamaları bitti. Adaylar görev yerlerinin bir an önce açıklanmasını talep ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bu konuda açıklama yapmasını bekliyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
gençlik spor bakanlığı 3200 sözleşmeli görev yerleri zaman açıklanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müzeyyen Şevkin: 7 bin 700 jeoloji mühendisi işsiz
Müzeyyen Şevkin: 7 bin 700 jeoloji mühendisi işsiz
Aytun Çıray: İstiklal Marşımızda Ayağa Kalkmayan Protokolü Dehşetle İzledim
Aytun Çıray: İstiklal Marşımızda Ayağa Kalkmayan Protokolü Dehşetle İzledim
İYİ Parti ve HDP'nin TBMM Başkanı Adayları Belli Oldu
İYİ Parti ve HDP'nin TBMM Başkanı Adayları Belli Oldu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim