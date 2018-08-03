Gençlik ve Spor Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Sporun yaygınlaştırılması kapsamında 150 Mahalle Tipi Spor Sahası ve 10 Futbol Altyapı Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ve malzeme desteğinin sağlanması
İlk 100 günde “Yurt yatak kapasitesine 75.000 ilave yatak” sağlanması
STK’ların güçlendirilmesi ile gençlerin projelerinin desteklenmesi kapsamında “Gençlik ve Spor Alanlarında Kamu-‐sivil işbirliği” alanlarının geliştirilmesi
Sporun okullarda yaygınlaştırılması kapsamında 1 milyon yetenekli çocuğa ulaşılması
Rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programlarının başlatılması
Engelli bireylerin gençlik ve spor faaliyetlerine erişiminin kolaylaştırılması kapsamında “60 Adet Engelsiz Otobüsü” üretimi ve tedariki için işlemlerin başlatılması
Kötü alışkanlıklardan ve suça yönlendiren etkenlerden uzak, toplumla uyumlu, sağlıklı bir gençlik yetiştirilmesi
Spor altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 9 yeni stadın yapımı için işlemlerin başlatılması
Spor kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında Sporda Mobil Uygulamalar geliştirilmesi
İlk 100 günde 20 Yeni Okul Spor Salonu’nun tamamlanması
Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması