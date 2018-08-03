Gençlik ve Spor Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Sporun yaygınlaştırılması kapsamında 150 Mahalle Tipi Spor Sahası ve 10 Futbol Altyapı Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ve malzeme desteğinin sağlanması

İlk 100 günde “Yurt yatak kapasitesine 75.000 ilave yatak” sağlanması

STK’ların güçlendirilmesi ile gençlerin projelerinin desteklenmesi kapsamında “Gençlik ve Spor Alanlarında Kamu-­‐sivil işbirliği” alanlarının geliştirilmesi

Sporun okullarda yaygınlaştırılması kapsamında 1 milyon yetenekli çocuğa ulaşılması

Rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programlarının başlatılması

Engelli bireylerin gençlik ve spor faaliyetlerine erişiminin kolaylaştırılması kapsamında “60 Adet Engelsiz Otobüsü” üretimi ve tedariki için işlemlerin başlatılması

Kötü alışkanlıklardan ve suça yönlendiren etkenlerden uzak, toplumla uyumlu, sağlıklı bir gençlik yetiştirilmesi

Spor altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 9 yeni stadın yapımı için işlemlerin başlatılması

Spor kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında Sporda Mobil Uygulamalar geliştirilmesi

İlk 100 günde 20 Yeni Okul Spor Salonu’nun tamamlanması

Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması