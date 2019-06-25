“Gençlerimizin Sağlığı Tehlike Altında!”

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü dolayısıyla “Son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu madde kullanımı ve buna bağlı ölümler artış göstermektedir. Ekonomik kriz, artan işsizlik, kredi kartı borçlanmaları ve sürekli artan göç madde kullanımını tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır.” açıklamasında bulundu.

“GENÇLERİMİZİN SAĞLIĞI TEHLİKE ALTINDA!”

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığını meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplanması istemiyle verdiği soru önergesinde “İzmir’in çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında esrar, kokain, bonzai, metamfetamin ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirilmiştir. Özellikle gençlerimizin sağlığını tehlikeye atan uyuşturucu maddeler ülkemiz için tehdit oluşturmaktadır.” diyerek şu soruları yöneltti; “Türkiye genelinde ve İzmir ilimizde son beş yılda, yılları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle yapılan uyuşturucu operasyonlarında hangi türde ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir?Türkiye genelinde ve İzmir ilimizde son beş yılda, yılları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak kaç kişi hayatını kaybetmiştir?Son beş yılda, yılları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle İzmir AMATEM’de kaç kişi muayene olmuştur? Muayene olan uyuşturucu madde bağımlılarından kaçı tedavi olmuştur? Tedavi gören şahısların cinsiyet dağılımı nedir?”

“BAKANLIĞINIZIN ÇALIŞMALARI YETERLİ Mİ?”

Polat verdiği soru önergesinde:“İzmir’de uyuşturucu kaçakçılığı ve hızla artan kullanımıyla mücadeleye ilişkin Bakanlığınız ne gibi çalışmalar yapmaktadır? Bu çalışmalar uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesinde yeterli midir? İzmir’de kolluk kuvvetlerinin son beş yılda, yılları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle uyuşturucu madde satan kişilere yönelik operasyon sayısı kaçtır? Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yapılan operasyon sonucu kaç kişi tutuklanmıştır? Tutuklananlardan kaç kişi hüküm giymiştir? Yaş gruplarına göre dağılımları nasıldır?”sorularını yöneltti.

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