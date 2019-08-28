"Gençler Ülkeden Kaçıyor!"

CHP’li Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, özellikle gençlerin ve kadınların yurt dışına göç ettiğini belirten Şahin, sadece 2017 yılında 253 bin 640 kişinin yurt dışına göç ettiğini hatırlattı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi de olan Hatay milletvekili Şahin yaptığı açıklamada, “OHAL döneminde yaşanan ihraçlar ve baskı ortamı hekimler, akademisyenler ve mühendisleri gibi yetişmiş işgücünün de göç etmesine yol açmıştır. Ayrıca istikrarsız iş ortamının yarattığı güvensizlik Türkiye’nin dünyada en çok milyoner kaybeden 3’üncü ülke olması ile sonuçlanmıştır. Ekonominin yönetilememesi ve AKP’nin baskıcı siyaseti, özgürlük alanının daraldığını düşünen ve gelecek kaygısı yaşayan yetişmiş kalifiye gençler batı ülkelerine yerleşmenin peşine düşmüş durumda. Gençlerimiz nefes alamaz duruma getirildi. Bu beyin göçü teknoloji çağında ülkemizi geride bırakacaktır. AKP resmen ülkenin geleceğini karartıyor.” dedi.



CHP Hatay Milletvekili Şahin, beyin göçünün durumunu Bakana şu sorularla sordu;



Ülkemizden 2016-2019 yılları arasında yurt dışına göç eden kişi sayısı nedir? Göç eden kişilerin meslek grupları, yaş aralıkları ve cinsiyetleri nedir? 2016-2019 yılları arasında ülkemizden yurt dışına göç eden kaç kişi çifte vatandaşlık almıştır? Yurt dışına göç nedeniyle ülkemizin uğradığı nitelikli emek kaybı sonucunda uğradığı zarar ne kadardır? Bu zararın giderilmesi konusunda tasarrufunuz nedir? Ülkemizde nitelikli beyin göçünün artması AR-GE, bilişim ve ileri sanayi alanlarında yaşanabilecek gelişmeleri sekteye uğratmayacak mıdır? İş insanları ve girişimcilerimizin yurt dışına göç etmesi yüksek katma değerli üretim potansiyelimizi olumsuz etkilemeyecek midir? Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesinin önünde engel oluşturan beyin göçünün engellenmesi konusunda çalışmalarınız var mıdır? Var ise bu çalışmalar nelerdir? Tersine Beyin Göçü kapsamında kaç kişi Türkiye’ye geri dönmüştür? Bu kişilerin meslek grupları, yaş aralıkları ve cinsiyetleri nedir?

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